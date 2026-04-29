ΑΝΑΤΡΟΠΗ με το Σπίτι μου 2: Τι αλλάζει

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» ολοκληρώνεται νωρίτερα, με νέα καταληκτική ημερομηνία τη 2α Ιουνίου 2026 για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» οδηγείται σε πρόωρη ολοκλήρωση, καθώς η καταληκτική ημερομηνία για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων μεταφέρεται στις 2 Ιουνίου 2026. Η αλλαγή αυτή φέρνει το τέλος του προγράμματος τρεις μήνες νωρίτερα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, ο οποίος προέβλεπε λήξη στις 31 Αυγούστου 2026.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που συνδέεται με τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και την ολοκλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με το πρόγραμμα. Παρά τη συντόμευση του χρονικού ορίζοντα, διασφαλίζεται ότι όσοι έχουν ήδη προχωρήσει σε υπογραφή συμβάσεων έως τη νέα ημερομηνία δεν επηρεάζονται.

Γιατί αλλάζει η προθεσμία του Σπίτι μου ΙΙ

Η μεταφορά της προθεσμίας στις 2 Ιουνίου 2026 αποφασίστηκε με στόχο την οριστικοποίηση του οικονομικού αποτυπώματος του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται εφικτή η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη χρονική προσαρμογή επιτρέπει την έγκαιρη και ακριβή υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής που αφορά τα δάνεια του προγράμματος. Η ανάγκη για σαφή καταγραφή των δεδομένων αποτέλεσε βασικό παράγοντα για τη λήψη της απόφασης.

Επιστολή Παπαθανάση και υποχρεώσεις τραπεζών

Στο πλαίσιο της αλλαγής, ο Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε επιστολή προς τις διοικήσεις των τραπεζών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσω αυτής, ενημερώνει για τη νέα καταληκτική ημερομηνία σύναψης των δανειακών συμβάσεων.

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη για ταχεία ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, ώστε να τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα. Η επιτάχυνση των διαδικασιών αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τα μέχρι τώρα στοιχεία υλοποίησης

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος καταγράφεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται σε 1,617 δισ. ευρώ.

Το μέσο ύψος δανείου διαμορφώνεται στα 120.150 ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού φτάνει το 84,1%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν υψηλό επίπεδο συμμετοχής και σημαντική ενεργοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Τα επόμενα βήματα και τα νέα προγράμματα

Τα σενάρια για την έναρξη ενός νέου προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙΙ» δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν. Η βασική αιτία είναι η έλλειψη των απαιτούμενων πόρων, ύψους 1 δισ. ευρώ, που θα επέτρεπαν την υλοποίησή του, παρά το γεγονός ότι είχε ανακοινωθεί σχετική πρόθεση.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον σε άλλες παρεμβάσεις στον τομέα της κατοικίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Ανακαίνιση», με προϋπολογισμό 500.000.000 ευρώ, το οποίο θα καλύπτει εργασίες όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μπάνια και πατώματα, με επιδότηση έως 36.000 ευρώ.

Παράλληλα, προωθείται και το πρόγραμμα «Κοινωνική Αντιπαροχή», το οποίο προβλέπει την κατασκευή κατοικιών σε ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου σε πέντε περιοχές της χώρας, σηματοδοτώντας τη μετατόπιση της στεγαστικής πολιτικής σε νέα εργαλεία παρέμβασης.