Fuel Pass: Δείτε πώς κάνετε αίτηση, ποιοί το δικαιούνται, πότε πληρώνονται τα ποσά

Το Fuel Pass ενεργοποιείται με νέα πλατφόρμα αιτήσεων και συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ η επιδότηση καυσίμων θα δοθεί πριν το Πάσχα.

Το Fuel Pass μπαίνει στην τελική ευθεία, καθώς η διαδικασία αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στην επόμενη εβδομάδα μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Στόχος είναι η οικονομική ενίσχυση για τα καύσιμα να φτάσει στους δικαιούχους πριν από το Πάσχα.

Η επιδότηση αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δύο μηνών και θα καταβληθεί εφάπαξ, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα λάβουν το ποσό, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ποιοι πληρούν τα κριτήρια για το Fuel Pass

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τα εισοδηματικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Για τους άγαμους το όριο φτάνει έως τις 25.000 ευρώ, ενώ για τους έγγαμους διαμορφώνεται στις 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, επίσης με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, με στόχο να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός δικαιούχων.

Οι επιλογές πληρωμής και η διαφορά στο ποσό

Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο τρόπους καταβολής της επιδότησης, με διαφορετικά χαρακτηριστικά για τον καθένα.

Η πρώτη επιλογή αφορά τη χρήση ψηφιακής κάρτας στο κινητό τηλέφωνο, η οποία δίνει μεγαλύτερο ποσό ενίσχυσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Η δεύτερη επιλογή είναι η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN), όπου το ποσό είναι μικρότερο, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός στη χρήση του.

Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων φτάνει τα 10 ευρώ, υπέρ της ψηφιακής κάρτας.

Τα ποσά που αντιστοιχούν ανά όχημα και περιοχή

Το ύψος της επιδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με το είδος του οχήματος και την περιοχή κατοικίας.

Για τα αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, το ποσό ανέρχεται σε 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης. Στα νησιά, τα αντίστοιχα ποσά αυξάνονται σε 60 και 50 ευρώ.

Για τις μοτοσικλέτες, η ενίσχυση φτάνει τα 30 ευρώ (ή 25 ευρώ μέσω IBAN) στην ηπειρωτική χώρα, ενώ στα νησιά διαμορφώνεται σε 35 ευρώ (ή 30 ευρώ μέσω IBAN).

Η διαδικασία αίτησης μέσω gov.gr

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet, μέσα από την πλατφόρμα του gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στο σύστημα, να δηλώσουν το όχημα για το οποίο αιτούνται την επιδότηση, να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους και να επιλέξουν τον τρόπο πληρωμής που επιθυμούν.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ κάθε όχημα αντιστοιχίζεται σε έναν δικαιούχο.

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση

Για να εγκριθεί η αίτηση, το όχημα θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Συγκεκριμένα, απαιτείται το όχημα να βρίσκεται σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς τα τέλη κυκλοφορίας. Μόνο εφόσον πληρούνται όλα τα παραπάνω, μπορεί να χορηγηθεί η επιδότηση στους δικαιούχους.