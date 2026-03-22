ΑΑΔΕ: Η διαδικασία για δήλωση αναδρομικών μισθών, συντάξεων και επιδομάτων

Η ΑΑΔΕ ανοίγει μετά το Πάσχα την πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών ποσών που εισπράχθηκαν το 2025, με προθεσμία έως το τέλος του 2026 και χωρίς πρόστιμα.

Μετά το Πάσχα αναμένεται να ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δήλωση αναδρομικών ποσών που εισπράχθηκαν το 2025 και αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE για να δηλώσουν τα ποσά αυτά.

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μετά τις γιορτές του Πάσχα και το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς οι σχετικές δηλώσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως το τέλος του 2026 χωρίς την επιβολή προστίμων ή τόκων.

Ποιοι φορολογούμενοι αφορά η διαδικασία

Η διαδικασία αφορά όσους έλαβαν μέσα στο 2025 αναδρομικά ποσά που προέρχονται από μισθούς, συντάξεις, αγροτικές ενισχύσεις ή ποσά που καταβλήθηκαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων που θα αποτυπώνουν τα ποσά στα φορολογικά έτη στα οποία αντιστοιχούν.

Στην ίδια διαδικασία εντάσσονται και εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μερισματούχοι, αγρότες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν αναδρομικά ή ενισχύσεις κατά τη διάρκεια του 2025. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας το πλαίσιο που ισχύει ήδη για τις τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών.

Οι προθεσμίες για υποβολή και πληρωμή φόρου

Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά θα πρέπει να το κάνουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Εφόσον από τη νέα εκκαθάριση προκύψει φόρος, η καταβολή του θα πρέπει να γίνει εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Για τους συνταξιούχους προβλέπεται και εναλλακτική δυνατότητα εξόφλησης. Μετά από αίτηση προς την ΑΑΔΕ, μπορούν να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση και να αποπληρώσουν την οφειλή σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί στα αναδρομικά γίνεται με βάση τις φορολογικές κλίμακες και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης που ίσχυαν στο έτος στο οποίο αντιστοιχούν τα ποσά. Από το τελικό ποσό αφαιρούνται οι φόροι που έχουν ήδη παρακρατηθεί, οι οποίοι κατά την καταβολή των αναδρομικών επιβάλλονται με συντελεστή 20%.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά ποσά

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται για κάθε φορολογικό έτος στο οποίο αναφέρονται τα αναδρομικά ποσά. Για παράδειγμα, αν τα ποσά αφορούν το έτος 2022, ο φορολογούμενος θα πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το 2023.

Στην ηλεκτρονική δήλωση τα ποσά εμφανίζονται ήδη συμπληρωμένα στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου. Οι φορολογούμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν άλλους κωδικούς της δήλωσης μέσα από την ίδια διαδικασία. Αν απαιτούνται αλλαγές σε άλλα στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων αναδρομικών εφαρμόζεται ηλεκτρονικά για φορολογικά έτη από το 2015 και μετά. Ο φορολογούμενος επιλέγει το έτος της δήλωσης, στη συνέχεια την επιλογή «Τροποποιητική δήλωση» και «Δήλωση Αναδρομικών Ε1», και αφού ελέγξει τα προσυμπληρωμένα ποσά υποβάλλει οριστικά τη δήλωση.

Ειδικές περιπτώσεις φορολόγησης

Υπάρχουν και ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων. Τα αναδρομικά ποσά που καταβλήθηκαν το 2025 σε μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και των ειδικών λογαριασμών ενίσχυσης των μερισματούχων φορολογούνται στο έτος καταβολής τους με συντελεστή 20%.

Παράλληλα, τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις οι οποίες καταβλήθηκαν αναδρομικά μετά από ένσταση ή δικαστική απόφαση μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE για φορολογικά έτη από το 2020 και μετά. Για το φορολογικό έτος 2019 και παλαιότερα, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται ή αποστέλλονται στην αρμόδια υπηρεσία με τους προβλεπόμενους τρόπους.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν χειρόγραφες βεβαιώσεις αποδοχών για αναδρομικά μισθών, η ηλεκτρονική επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχει σχετική ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια φορολογική υπηρεσία.