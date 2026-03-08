Φορολογικές δηλώσεις 2026: : Οι προθεσμίες, οι εκπτώσεις και τι πρέπει να προσέξετε

Ανοίγει το Taxisnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2026 στις 16 Μαρτίου, με κλιμακωτές εκπτώσεις για εφάπαξ πληρωμή φόρου Δείτε σημεία που απαιτούν προσεκτικό έλεγχο από τους φορολογουμένους.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 ετοιμάζονται να ξεκινήσουν στο Taxisnet, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φορολογικής διαδικασίας για εκατομμύρια πολίτες. Η ψηφιακή πλατφόρμα της φορολογικής διοίκησης αναμένεται να ενεργοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, ανοίγοντας τον κύκλο υποβολής δηλώσεων για το τρέχον φορολογικό έτος.

Η διαδικασία υποβολής θα διαρκέσει περίπου τέσσερις μήνες, καθώς η προθεσμία ολοκλήρωσης των δηλώσεων έχει οριστεί έως τις 15 Ιουλίου. Την ίδια περίοδο, η φορολογική διοίκηση προετοιμάζεται να διαχειριστεί παράλληλα τόσο τις δηλώσεις εισοδήματος όσο και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, στο πλαίσιο του συνολικού φορολογικού σχεδιασμού για το 2026.

Οι επιλογές πληρωμής και οι εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση

Για τη φετινή διαδικασία εφαρμόζεται ένα σύστημα εκπτώσεων για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο. Το υπουργείο Οικονομικών θεσπίζει κλιμακωτές μειώσεις, οι οποίες συνδέονται με το χρονικό σημείο υποβολής της δήλωσης και της πληρωμής.

Η μεγαλύτερη έκπτωση, που φτάνει το 4%, προβλέπεται για όσους ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσης και εξοφλήσουν το ποσό έως τις 30 Απριλίου. Για όσους κινηθούν λίγο αργότερα, αλλά πριν από τα μέσα Ιουνίου, η μείωση περιορίζεται στο 3%, ενώ για τις δηλώσεις που θα ολοκληρωθούν έως τη λήξη της προθεσμίας στις 15 Ιουλίου, η έκπτωση διαμορφώνεται στο 2%.

Όσοι δεν επιλέξουν την εφάπαξ πληρωμή έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου σε οκτώ μηνιαίες δόσεις ίσου ύψους. Με βάση τον προγραμματισμό, η τελευταία δόση θα καταβληθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2027.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους

Σημαντική αλλαγή στη φετινή διαδικασία αφορά την ευρύτερη εφαρμογή των προσυμπληρωμένων δηλώσεων. Περίπου 1,5 εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι θα δουν τα βασικά στοιχεία των δηλώσεών τους ήδη καταχωρημένα στο σύστημα.

Εάν οι φορολογούμενοι αυτοί δεν προχωρήσουν σε καμία αλλαγή ή προσθήκη, το σύστημα θα προχωρήσει σε αυτόματη οριστικοποίηση της δήλωσης στις 27 Απριλίου. Παρά τη διευκόλυνση αυτή, οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τυχόν λανθασμένα στοιχεία από εργοδότες, τράπεζες ή άλλους φορείς μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εκκαθάριση του φόρου, γι’ αυτό και ο προσεκτικός έλεγχος πριν από την οριστική υποβολή θεωρείται απαραίτητος.

Τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Πριν από την οριστική αποστολή της δήλωσης, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί κωδικοί που απαιτούν προσεκτικό έλεγχο, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Στους κωδικούς 049-050, που αφορούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, οι φορολογούμενοι πρέπει να διαπιστώσουν ότι έχουν καλύψει το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών με ηλεκτρονικές συναλλαγές. Εάν το όριο δεν καλύπτεται, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% πάνω στη διαφορά.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στα εισοδήματα από ακίνητα, τα οποία καταγράφονται στο έντυπο Ε2. Τα ποσά που εμφανίζονται στη δήλωση μεταφέρονται από τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια και πρέπει να ελεγχθούν ώστε να συμφωνούν με τα πραγματικά ενοίκια που εισπράχθηκαν.

Τεκμήρια, δωρεές και προστατευόμενα μέλη

Οι φορολογούμενοι πρέπει ακόμη να εξετάσουν τις εγγραφές που σχετίζονται με δωρεές και γονικές παροχές. Τα χρηματικά ποσά που δηλώθηκαν στην πλατφόρμα myProperty μέσα στο 2025 δεν μεταφέρονται αυτόματα στη δήλωση και χρειάζεται να συμπληρωθούν χειροκίνητα.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης υπερβαίνουν το δηλωθέν εισόδημα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου από προηγούμενα έτη μπορεί να αποτρέψει πρόσθετη φορολόγηση.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή καταχώριση των προστατευόμενων μελών. Η ορθή αναγραφή των παιδιών δεν επηρεάζει μόνο το αφορολόγητο όριο, αλλά αποτελεί και βασικό κριτήριο για την πρόσβαση σε διάφορα κοινωνικά επιδόματα.

