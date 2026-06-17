Στη ΜΕΘ Παίδων 14χρονος μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι

Στη ΜΕΘ παίδων του ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από το ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε, χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή του.