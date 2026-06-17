Στη ΜΕΘ Παίδων 14χρονος μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι
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Στη ΜΕΘ παίδων του ΠΑΓΝΗ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση από το ηλεκτρικό πατίνι που χρησιμοποιούσε, χωρίς, σύμφωνα με πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή του.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή των Δαφνών και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Σταυράκια- Σίβα.
Σύμφωνα με το patris.gr, ο 14χρονος δεν φορούσε κράνος και σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσε συγγενικό του πρόσωπο, η πτώση από το πατίνι οφείλεται σε κακοτεχνία του οδοστρώματος.
Η Αστυνομία και συγκεκριμένα το Β’ Αστυνομικό Τμήμα που διενεργεί την προανάκριση ενημερώθηκε από δημοσιεύματα και ξεκίνησε την σχετική έρευνα.
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