Εκπαιδευτικοί – Νηπιαγωγεία: Αντιδράσεις για τις συμπτύξεις τμημάτων και τα κτιριακά προβλήματα

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Σύμφωνα με την καταγγελία, τη νέα σχολική χρονιά τα τρία τμήματα για 50 παιδιά σχεδιάζεται να γίνουν δύο, με 25 νήπια το καθένα, παρότι το σχολείο αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά κτιριακά προβλήματα.

Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο οξύ, καθώς μέρος του νηπιαγωγείου λειτουργεί σε προκάτ αίθουσες στο προαύλιο του 76ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ενώ καταγγέλλονται ελλείψεις σε τουαλέτες, βρύσες, χώρους προαυλισμού και βασικές υποδομές. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για αντιπαιδαγωγική απόφαση, που επιβαρύνει παιδιά και εκπαιδευτικούς, και συνδέει τη σύμπτυξη με την προσπάθεια μείωσης των αναγκών σε προσωπικό, σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς αποφάσισε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας να ανακοινώσει στους/στις εκπαιδευτικούς του 50ου Νηπιαγωγείου Αθηνών ότι θα γίνει σύμπτυξη δύο τμημάτων, με αποτέλεσμα τη νέα σχολική χρονιά αντί να υπάρχουν τρία τμήματα για 50 παιδιά να γίνουν δύο με 25 παιδιά το καθένα, και μάλιστα σε αίθουσες – κοντέινερ που λειτουργούν ως παράρτημα του νηπιαγωγείου στο προαύλιο στην αυλή του 76ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών! Μια απόφαση που αντίκειται στον ίδιο τον νόμο, που προβλέπει ότι το κατώτατο όριο των παιδιών στα τμήματα του νηπιαγωγείου είναι 15, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει η σύμπτυξη.

Από τα τέλη Μαρτίου, ο Σύλλογός μας «Ο ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ», είχε επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας και είχε καταγγείλει ότι ετοιμάζουν τσουνάμι συμπτύξεων τόσο στα Νηπιαγωγεία, όσο και στα τμήματα της Α΄ Δημοτικού. Τότε η Διεύθυνση μας διέψευδε και υποστήριζε ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Ωστόσο, πριν από ενάμιση μήνα, η Διεύθυνση επικοινωνούσε με τα Νηπιαγωγεία, ζητώντας από τις προϊσταμένες και τους προϊστάμενους είτε να συμπτύξουν τμήματα είτε να μετακινήσουν παιδιά σε όμορα Νηπιαγωγεία, υπηρετώντας πιστά το δόγμα «εξοικονομώ» στην εκπαίδευση, προσπαθώντας να μειώσουν τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών. Στη μεγάλη κινητοποίηση των σωματείων της Α΄ Αθήνας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου έγινε τότε, δηλώσαμε ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Ειδικά για το 50ο Νηπιαγωγείο – μαζί με το συστεγαζόμενό του, 87ο Νηπιαγωγείο – είχαμε εξαρχής δηλώσει ότι το οξυμμένο κτιριακό του πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αφού τόσο το κεντρικό του κτίριο είναι ακατάλληλο αλλά και οι δύο αίθουσες που φιλοξενούνται στο προαύλιο του 76ου Δημοτικού Σχολείου, είναι προκάτ, με πολλά προβλήματα.

Στο κεντρικό κτίριο του σχολείου υπάρχει μόνο μια τουαλέτα για 25 μαθητές/-τριες και αντίστοιχα στο 87ο νηπιαγωγείο που συστεγάζονται και λειτουργεί στον 1ο όροφο, υπάρχει μια τουαλέτα για περισσότερους/-ες από 30 μαθητές/-τριες! Η τουαλέτα για τους ενήλικες είναι στον 1ο όροφο που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι του 50ου Νηπιαγωγείου αλλάζουν όροφο και Σχολείο για να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, γεγονός που μπορεί να δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας. Όμοια στο παράρτημα που λειτουργεί στο 76ο Δ.Σ., δεν υπάρχουν βρύσες, ενώ οι τουαλέτες είναι πολύ μακριά από τις προκάτ αίθουσες και οι μαθητές/-τριες χρειάζεται να διανύουν όλο το προαύλιο και να μπαίνουν στο κτίριο του Δημοτικού. Επίσης, τα παιδιά του Νηπιαγωγείου χρησιμοποιούν το ίδιο προαύλιο με αυτά του Δημοτικού, επομένως δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα προστατευτικά υλικά και παιχνίδια που διαθέτουν οι αυλές των Νηπιαγωγείων και η εφημερία των εκπαιδευτικών καθίσταται ακόμη πιο απαιτητική.

Επιπλέον, η αίθουσα του κεντρικού κτιρίου δεν είναι ενιαία, αλλά έχει πολλές εσοχές και κρυφά σημεία που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λειτουργικά. Τέλος η αίθουσα διαθέτει παράθυρα στο πάνω μέρος της, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποιητικός αερισμός και φυσικός φωτισμός.

Ακόμα περιμένουμε την ουσιαστική επίλυση του κτιριακού προβλήματος όχι μόνο των συγκεκριμένων αλλά και όλων των Νηπιαγωγείων της Α’ Αθήνας που ακόμα στεγάζονται σε κοντέινερ, ελαφριάς κατασκευής, εκ των οποίων σε πολλά φέτος λήγει η άδειά τους.

Το στρίμωγμα 25 νηπίων, εκ των οποίων το 10% έχει ή περιμένει κάποια γνωμάτευση (συν οι νέες ανάγκες που θα προκύψουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς) και μάλιστα κάτω από τέτοιες κτιριακές συνθήκες, που χρειάζονται χώρο για παιχνίδι και δημιουργική δραστηριότητα, χώρο για το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως τη δυνατότητα από τους/τις νηπιαγωγούς να εστιάσουν στο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία είναι αντιπαιδαγωγική και απάνθρωπη. Το 2026 υπάρχει η δυνατότητα ο αριθμός των μαθητών/-τριών στα τμήματα να μειωθεί και διδασκαλία να διεξάγεται με καλύτερους όρους για όλους τους συμμετέχοντες. Το επιτρέπουν ο παραγόμενος πλούτος και η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Αντίθετα με την πολιτική των συμπτύξεων, της αδιοριστίας και της υποχρηματοδότησης, υπουργείο Παιδείας και Διοίκηση οδηγείτε τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/-τριες σε διαρκή υποβάθμιση!

Καλούμε την Διεύθυνση Π.Ε. Α’ Αθήνας να ανακαλέσει ΤΩΡΑ την απόφασή της για τη σύμπτυξη των τμημάτων του 50ου Νηπιαγωγείου!

Απαιτούμε:

Καμία συγχώνευση, καμία μετακίνηση μαθητών/τριών!

15 μαθητές ανά τμήμα

Μείωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων

Σύγχρονη, ασφαλή σχολική στέγη με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και όλο το προσωπικό στη θέση του από 1η Σεπτέμβρη

Κάλυψη όλων των αιτημάτων της παράλληλης στήριξης/ΕΒΠ με έναν εκπαιδευτικό προς έναν μαθητή. Στελέχωση των σχολείων με ΕΒΠ, σχολικούς νοσηλευτές σύμφωνα με τις ανάγκες

Μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών!

Στήριξη των εκπαιδευτικών (παιδαγωγική, επιμορφωτική, οικονομική) για να ζουν με τον μισθό τους και να είναι αναπόσπαστοι στο παιδαγωγικό τους ρόλο

Λεφτά για την παιδεία και όχι για πολεμικούς εξοπλισμούς, πολεμικές επιχειρήσεις και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους