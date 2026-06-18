Διορισμοί εκπαιδευτικών: Αλλάζει ο συνολικός αριθμός; Η «λεπτομέρεια» που φέρνει αισιοδοξία – Τι γίνεται με την κατανομή

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Νέα δεδομένα για τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση φέρνουν στο προσκήνιο τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις συνταξιοδοτήσεις του 2026, με τον αριθμό των αποχωρήσεων να ανέρχεται σε 5.033 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που φτάνουν στο iPaidia.gr, οι διορισμοί τοποθετούνται στους 5.467,με την κρίσιμη επισήμανση ότι δεν περιλαμβάνει το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι πιστώσεις για ΕΕΠ ΕΒΠ θα είναι ξεχωριστές από τους 5.467 διορισμούς.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις παραιτήσεις

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καταγράφει συνολικά 2.445 αιτήσεις παραίτησης και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, μετά τις ανακλήσεις.

Διορισμοί εκπαιδευτικών – Κραυγή αγωνίας από τους εκπαιδευτικούς για τη νέα χρονιά: Έρχονται χιλιάδες κενά και συγχωνεύσεων τμημάτων με υπερμεγέθη αριθμό

Από αυτές, οι 2.305 αφορούν τη γενική εκπαίδευση και οι 140 την Ειδική Αγωγή. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το αντίστοιχο σύνολο ανέρχεται σε 2.588 αποχωρήσεις, εκ των οποίων οι 2.554 στη γενική εκπαίδευση και οι 34 στην Ειδική Αγωγή.

Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζεται παρακάτω, δείχνει ότι το υπουργείο μπορεί άμεσα να προχωρήσει στην ανακοίνωση της κατανομής των διορισμών, αξιοποιώντας ως βάση τις 5.033 συντάξεις. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο κάλυψης 434 επιπλέον κενών σε τμήματα ένταξης, τα οποία φέρονται να αφαιρέθηκαν ως κενά από την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή φωτογραφίας: Φάνης Βουγάς