Πανελλήνιες 2026: Οι σπουδές που συνδυάζουν επιστήμη, ανθρωπιά και επαγγελματικές προοπτικές

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Η επιλογή σπουδών μετά τις Πανελλήνιες 2026 δεν αφορά μόνο τα μόρια και τις βάσεις, αλλά και το είδος της επαγγελματικής διαδρομής που θέλει να ακολουθήσει κάθε υποψήφιος.

Πανελλήνιες 2026: Ανάμεσα στα τμήματα που συνδυάζουν επιστημονική γνώση, επαγγελματικές προοπτικές και άμεσο κοινωνικό αποτύπωμα, η Κοινωνική Εργασία ξεχωρίζει ως μια επιλογή με ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη ανθρώπων, οικογενειών και κοινοτήτων.

Ο Παρασχάκης Πασχάλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας, εξηγεί αποκλειστικά στο ipaidia.gr τι σημαίνει να σπουδάζει κάποιος Κοινωνική Εργασία, ποια είναι η διαφορά της από την Κοινωνιολογία, μέσα από ποια πανεπιστημιακά τμήματα μπορεί ένας υποψήφιος να γίνει κοινωνικός λειτουργός και ποιες επαγγελματικές διέξοδοι ανοίγονται σε τομείς όπως η υγεία, η πρόνοια, η εκπαίδευση, η ψυχική υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι φορείς κοινωνικής ένταξης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Παρασχάκης Πασχάλης, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας στο iPaidia.gr:

Η Κοινωνική Εργασία είναι μια δυναμική εφαρμοσμένη επιστήμη με ανθρωπιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ο κοινωνικός λειτουργός υποστηρίζει άτομα, οικογένειες και κοινότητες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ενισχύοντας την πρόσβαση σε παροχές και υπηρεσίες, μειώνοντας την κοινωνική ευαλωτότητα και προωθώντας την ένταξη. Στην πραγματικότητα, η Κοινωνική Εργασία δεν είναι απλώς μια «βοήθεια». Είναι οργανωμένη επαγγελματική παρέμβαση, βασισμένη σε επιστημονικές μεθόδους, δεοντολογία και τεκμηριωμένη πρακτική.

Οι δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ο κοινωνικός λειτουργός είναι συχνά σύνθετες: φτώχεια, ανεργία, κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, αναπηρία, εξάρτηση, ψυχικές διαταραχές, παραμέληση, αστεγία, κοινωνικός αποκλεισμός. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν αρκεί μόνο η υποστήριξη του ατόμου. Απαιτείται ταυτόχρονα μία διαδικασία ενδυνάμωσης του περιβάλλοντος, της οικογένειας ή του συστήματος, ώστε η αλλαγή να είναι βιώσιμη και όχι προσωρινή.

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Διαφορές Κοινωνικής Εργασίας με Κοινωνιολογία

Η Κοινωνική Εργασία συχνά συγχέεται με την Κοινωνιολογία. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Η Κοινωνιολογία μελετά και αναλύει σύνολα, κοινότητες, θεσμούς και μορφές κοινωνικής οργάνωσης. Η Κοινωνική Εργασία, αντίθετα, εφαρμόζει πρακτικές παρεμβάσεις στην πραγματική ζωή, βοηθώντας ανθρώπους να αντιμετωπίσουν κρίσεις και δυσκολίες, με στόχο την προστασία της αξιοπρέπειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Σπουδές: Από που μπορώ να γίνω Κοινωνικός Λειτουργός

Για να εργαστεί κάποιος ως κοινωνικός λειτουργός και να φέρει νόμιμα τον επαγγελματικό τίτλο στην Ελλάδα, απαιτείται πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας από ΑΕΙ. Σήμερα λειτουργούν τέσσερα πανεπιστημιακά προγράμματα:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας)

Η εγγραφή σε πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας οδηγεί σε ολοκληρωμένες σπουδές με θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση. Η πρακτική εξελίσσεται σε πραγματικές δομές κοινωνικής προστασίας και αποτελεί κεντρικό στοιχείο ανάπτυξης επαγγελματικής ταυτότητας.

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Απορρόφηση

Το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού παρουσιάζει υψηλή απασχολησιμότητα λόγω της διεπιστημονικής του φύσης. Οι κοινωνικές ανάγκες που καλύπτει δεν περιορίζονται σε έναν τομέα. Αντίθετα, η ειδικότητα απορροφάται σε ευρύ φάσμα δομών:

κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και Περιφερειών

δομές πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας

νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας

δομές ψυχικής υγείας

μονάδες αποθεραπείας και αποκατάστασης

προγράμματα αντιμετώπισης εξαρτήσεων

σχολικές μονάδες / υποστηρικτικά σχήματα (Ε.Δ.Υ.)

ΜΚΟ και φορείς κοινωνικής ένταξης

δομές υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών

προγράμματα ΕΣΠΑ σε τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες

Οι κοινωνικοί λειτουργοί στα νοσοκομεία συμβάλλουν στη σύνδεση του ασθενούς με υπηρεσίες πρόνοιας και υποστηρικτικές δομές της κοινότητας, ώστε η νοσηλεία να έχει συνέχεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα μετά την έξοδο. Οι θέσεις σε σχολικές μονάδες επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση σχολικής διαρροής, δυσκολιών συμπεριφοράς, παραμέλησης, ενδοσχολικής βίας και κρίσεων που επηρεάζουν τη μαθησιακή ή συναισθηματική πορεία ενός παιδιού. Στις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, ο κοινωνικός λειτουργός στελεχώνει δομές όπως τα Κέντρα Κοινότητας και υλοποιεί παρεμβάσεις για ευάλωτους πληθυσμούς σε επίπεδο κοινότητας.

Σύγχρονες Προοπτικές και Διαφοροποιημένη Σταδιοδρομία

Πέρα από τις κλασικές θέσεις, η Κοινωνική Εργασία δημιουργεί νέα πεδία απασχόλησης, ειδικά σε περιβάλλοντα κοινωνικής καινοτομίας. Μεταπτυχιακές σπουδές, εξειδικεύσεις και πιστοποιήσεις ανοίγουν προοπτικές σε τομείς όπως διοίκηση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, συντονισμός έργων ΜΚΟ, αξιολόγηση κοινωνικών παρεμβάσεων, κοινωνική πολιτική, έρευνα, αλλά και εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) ή δράσεις ESG. Πρόκειται για επαγγελματικές τροχιές που συνδυάζουν την κοινωνική αποστολή με δεξιότητες διαχείρισης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Σε διεθνές πλαίσιο, αναπτύσσονται ταχύτατα διαδρομές μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Clinical Social Work. Η κλινική κοινωνική εργασία αφορά προηγμένες παρεμβάσεις στη διάγνωση και διαχείριση ψυχικών δυσκολιών, πάντα με τήρηση θεσμικών απαιτήσεων και εποπτείας. Για όσους στοχεύουν σε διεθνή καριέρα, η συγκεκριμένη εξειδίκευση εμφανίζει σημαντική ζήτηση και ιδιαίτερο κοινωνικό αντίκτυπο.

Γιατί αξίζει κάποιος να σπουδάσει Κοινωνική Εργασία

Η Κοινωνική Εργασία αποτελεί ελκυστική επιλογή σπουδών όχι μόνο για τον σταθερό επαγγελματικό της χαρακτήρα, αλλά και για τη βαθιά κοινωνική σημασία της. Σε μια εποχή με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, μεταναστευτικά ρεύματα, κρίσεις ψυχικής υγείας και διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού είναι αναγκαίος όσο ποτέ. Η συμβολή του στη διασφάλιση δικαιωμάτων και στην κοινωνική συνοχή είναι καίρια για κάθε δημοκρατική κοινωνία.

Για μαθητές που αναζητούν κατεύθυνση σπουδών, η Κοινωνική Εργασία συνιστά κομβική επιλογή με επαγγελματικές προοπτικές, δυνατότητες εξειδίκευσης και ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Για γονείς και συμβούλους, αποτελεί ένα πεδίο με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και ποικιλία προορισμών απασχόλησης. Στον πυρήνα της βρίσκεται η ενδυνάμωση του ανθρώπου και η οικοδόμηση ενός πιο δίκαιου κοινωνικού ιστού.

Η Κοινωνική Εργασία δεν είναι επάγγελμα γραφείου. Είναι ένα ταξίδι συνάντησης με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Και για όσους αναζητούν σπουδές και σταδιοδρομία με νόημα, αποτελεί μία επιλογή που συνδυάζει επιστήμη, ανθρωπιά και κοινωνική αλλαγή.