Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι αλλάζει για χρέη σε Δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες

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Το νέο πολυνομοσχέδιο αυξάνει τα ακατάσχετα όρια σε τραπεζικούς λογαριασμούς και προβλέπει δυνατότητα άρσης κατάσχεσης με καταβολή μέρους της οφειλής.

Αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα χιλιάδες οφειλέτες φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς αυξάνονται τα προστατευόμενα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς και προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατασχέσεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η βασική παρέμβαση αφορά το ακατάσχετο για χρέη προς το Δημόσιο, το οποίο ανεβαίνει από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα.

Τι αλλάζει για χρέη προς το Δημόσιο

Με τη νέα ρύθμιση, το ακατάσχετο όριο για οφειλές προς την Εφορία αυξάνεται κατά 350 ευρώ τον μήνα. Σε ετήσια βάση, η πρόσθετη προστασία φτάνει τα 4.200 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών προς το Δημόσιο και διαθέτουν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό.

Τα νέα όρια θα τεθούν σε ισχύ μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η οποία αναμένεται στα τέλη Ιουνίου.

Ωστόσο, η προστασία δεν ενεργοποιείται αυτόματα. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει δηλώσει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τον συγκεκριμένο ΙΒΑΝ ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό.

Τι ισχύει για τράπεζες και ιδιώτες

Αλλαγές προβλέπονται και για χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες. Στους ατομικούς λογαριασμούς, το ακατάσχετο αυξάνεται από τα 1.500 ευρώ στα 1.600 ευρώ.

Το όφελος για τον οφειλέτη φτάνει τα 100 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ σε ετήσια βάση.

Στους κοινούς λογαριασμούς, το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών, όπως τράπεζες ή προμηθευτές, αυξάνεται από τα 2.000 ευρώ στα 2.200 ευρώ τον μήνα.

Η μεταβολή αυτή προσθέτει προστασία 200 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή έως 2.400 ευρώ τον χρόνο, για νοικοκυριά που χρησιμοποιούν κοινούς λογαριασμούς.

Ξεχωριστή δήλωση ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ

Για να προστατευθεί ένας λογαριασμός από κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο, πρέπει να δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τον ίδιο τον οφειλέτη.

Η δήλωση αφορά έναν μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, τότε δηλώνεται αποκλειστικά αυτός.

Η διαδικασία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς χωρίς τη δήλωση του ΙΒΑΝ η αυξημένη προστασία δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Έτσι, ακόμη και μετά την ψήφιση των νέων ορίων, οι οφειλέτες θα πρέπει να ελέγξουν αν ο λογαριασμός τους έχει δηλωθεί σωστά ως ακατάσχετος.

Άρση κατάσχεσης με πληρωμή μέρους της οφειλής

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει και δυνατότητα άρσης κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η δέσμευση.

Μαζί με το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθούν και οι αντίστοιχες προσαυξήσεις και τόκοι.

Η δυνατότητα αφορά και υφιστάμενες κατασχέσεις, δίνοντας διέξοδο σε οφειλέτες που έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με τη ρύθμιση επιχειρείται να μειωθεί η πίεση που προκαλεί η κατάσχεση στην καθημερινή οικονομική λειτουργία των οφειλετών.

Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις

Η άρση της κατάσχεσης δεν θα μπορεί να γίνεται απεριόριστα. Η δυνατότητα θα παρέχεται μία φορά και μόνο για κάθε οφειλέτη, ώστε να αποφεύγονται καταχρηστικές επαναλήψεις.

Παράλληλα, προβλέπονται εξαιρέσεις για περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης έχει προσφύγει σε πτώχευση ή σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ξεχωριστή πρόβλεψη εισάγεται και για τις οικονομικές ενισχύσεις ειδικής αγωγής. Οι συγκεκριμένες παροχές χαρακτηρίζονται ρητά ανεκχώρητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να δεσμευθούν ή να συμψηφιστούν με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ ή πιστωτικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.