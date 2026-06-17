Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί: Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας

Πίνακας περιεχομένων

Η αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια αφορά αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει χωρίς να έχουν χρησιμοποιήσει το σύνολο της κανονικής άδειας που δικαιούνται.

Το ποσό δεν είναι ίδιο για όλους, καθώς εξαρτάται από τον χρόνο εργασίας, το μισθολογικό κλιμάκιο, τις ημέρες άδειας που έχουν ήδη ληφθεί και τυχόν επιμέρους στοιχεία της μισθοδοσίας.

Πώς υπολογίζεται η αποζημίωση

Όταν λήγει η σύμβαση εργασίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ, είτε λόγω λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου είτε λόγω παραίτησης ή άλλης αιτίας, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση για την κανονική άδεια που δεν έλαβε.

Ο βασικός κανόνας προβλέπει 2 ημερομίσθια για κάθε μήνα απασχόλησης. Το ημερομίσθιο προκύπτει από τον μικτό μηνιαίο μισθό, ο οποίος διαιρείται με τις 30 ημέρες.

Στη συνέχεια, το ημερομίσθιο πολλαπλασιάζεται επί 2, ώστε να προκύψει το ποσό ανά μήνα εργασίας. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με τους μήνες απασχόλησης του αναπληρωτή.

Από το τελικό ποσό αφαιρούνται οι προβλεπόμενες κρατήσεις ή ο φόρος, ανάλογα με τον τρόπο εκκαθάρισης της μισθοδοσίας.

Από τι εξαρτάται το τελικό ποσό

Το τελικό ποσό της αποζημίωσης δεν είναι ενιαίο για όλους τους αναπληρωτές. Βασικός παράγοντας είναι το μισθολογικό κλιμάκιο του κάθε εργαζομένου.

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σύνολο των μηνών εργασίας. Άλλο ποσό θα λάβει ένας αναπληρωτής που εργάστηκε ολόκληρη τη σχολική χρονιά και άλλο κάποιος που προσλήφθηκε σε μεταγενέστερη φάση.

Επηρεάζουν επίσης οι ημέρες κανονικής άδειας που έχουν χρησιμοποιηθεί. Αν ο αναπληρωτής δεν έχει κάνει χρήση άδειας, δικαιούται ολόκληρο το ποσό που αναλογεί στους μήνες εργασίας του.

Αντίθετα, για κάθε ημέρα κανονικής άδειας που έχει ληφθεί, αφαιρείται ένα ημερομίσθιο από την αποζημίωση.

Πότε πιστώνεται στους λογαριασμούς

Η αποζημίωση για τη μη ληφθείσα άδεια καταβάλλεται συνήθως μετά τη λήξη της σύμβασης και αποτελεί μέρος της τελικής εκκαθάρισης.

Το αναλογούν ποσό πιστώνεται συνήθως στους λογαριασμούς των δικαιούχων από τα μέσα Ιουλίου κάθε έτους και μετά.

Η ακριβής ημερομηνία μπορεί να διαφέρει, καθώς η καταβολή συνδέεται με τη διαδικασία εκκαθάρισης της τελευταίας μισθοδοσίας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά την εκκαθάριση μπορεί να υπάρξουν συμψηφισμοί ή διορθώσεις που αφορούν προηγούμενους μήνες.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να αλλάξουν το ποσό

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του εκπαιδευτικού Λάμπρου Σιδερά, η αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας υπολογίζεται με 2 ημερομίσθια από το μικτό ποσό για κάθε μήνα εργασίας.

Ωστόσο, το τελικό ποσό μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη φάση πρόσληψης. Άλλο ποσό μπορεί να προκύψει για αναπληρωτή της Α΄ φάσης και άλλο για αναπληρωτή που προσλήφθηκε σε επόμενη φάση.

Επίσης, αλλαγή μισθολογικού κλιμακίου μέσα στη διάρκεια της σύμβασης μπορεί να επηρεάσει την αποζημίωση.

Ρόλο μπορεί να παίξει και η τελική εκκαθάριση, καθώς η αποζημίωση συνδέεται με την τελευταία μισθοδοσία της σύμβασης.

Τι γίνεται με άδειες, φόρο και επιδόματα

Οι ημέρες κανονικής άδειας που έχουν χρησιμοποιηθεί μειώνουν το ποσό της αποζημίωσης. Για κάθε ημέρα κανονικής άδειας αφαιρείται ένα ημερομίσθιο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αν δεν έχει παρακρατηθεί φόρος στην αποζημίωση, η σχετική επιβάρυνση μπορεί να εμφανιστεί στην επόμενη φορολογική δήλωση.

Παράλληλα, στοιχεία όπως τα τέκνα, το επίδομα παραμεθορίου ή επίδομα θέσης μπορούν να αυξήσουν το ποσό, εφόσον επηρεάζουν τις αποδοχές του εργαζομένου.

Γι’ αυτό και δύο αναπληρωτές με διαφορετικά μισθολογικά ή οικογενειακά δεδομένα δεν λαμβάνουν απαραίτητα το ίδιο ποσό, ακόμη και αν έχουν εργαστεί για παρόμοιο χρονικό διάστημα.

Τι ισχύει για αναπληρωτές που διορίστηκαν την ίδια χρονιά

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι αναπληρωτές που υπηρέτησαν ως αναπληρωτές και στη συνέχεια διορίστηκαν ως μόνιμοι την ίδια χρονιά.

Σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στις περιπτώσεις αυτές δεν θεωρείται ότι υπάρχει λύση της εργασιακής σχέσης, αλλά μετατροπή της σχέσης εργασίας.

Για τον λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν ως αναπληρωτές και στη συνέχεια μονιμοποιούνται δεν δικαιούνται αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η αποζημίωση καταβάλλεται όταν λύεται η σύμβαση και όχι όταν η υπηρεσιακή σχέση συνεχίζεται με διαφορετική μορφή.