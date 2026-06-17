ΣΟΚ! Μαχαίρωσαν 13χρονο μαθητή έξω από δημοτικό σχολείο – Νοσηλεύεται στο Παίδων

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Νέο σοβαρό περιστατικό βίας ανηλίκων καταγράφηκε στη Νέα Σμύρνη, όπου 13χρονος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από δημοτικό σχολείο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η βία μεταξύ ανηλίκων επανέρχεται με ανησυχητικό τρόπο στο προσκήνιο, μετά από νέο σοβαρό περιστατικό στη Νέα Σμύρνη, όπου ένα 13χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από δημοτικό σχολείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με βαθύ τραύμα στον μηρό και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική, εκτός κινδύνου. Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε πρόσφατες υποθέσεις συμπλοκών και ξυλοδαρμών ανηλίκων σε Εύβοια και Αργυρούπολη, εντείνοντας τον προβληματισμό για την έκταση του φαινομένου.

Η επίθεση στη Νέα Σμύρνη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης.

Ο 13χρονος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα τεσσάρων ατόμων και να τραυματίστηκε με μαχαίρι στον δεξιό μηρό.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία από το νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η επίθεση.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, μιλώντας στο Mega, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό και σοκαριστικό», σημειώνοντας ότι δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.

Η εικόνα στα νοσοκομεία

Ο Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε ότι μέσα σε έναν χρόνο έχουν καταγραφεί περίπου 1.000 περιστατικά τραυματισμών ανηλίκων από συμπλοκές μεταξύ τους.

Η αναφορά αυτή αποτυπώνει την πίεση που δημιουργεί η αύξηση τέτοιων περιστατικών όχι μόνο στις οικογένειες και στα σχολεία, αλλά και στις δομές υγείας.

Η περίπτωση του 13χρονου στη Νέα Σμύρνη προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς η επίθεση έγινε έξω από σχολικό χώρο και περιλάμβανε χρήση μαχαιριού.

Το γεγονός ότι το παιδί βρίσκεται εκτός κινδύνου δεν μειώνει τη σοβαρότητα της υπόθεσης, η οποία αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της νεανικής βίας.

Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονης στην Εύβοια

Στην Εύβοια, σοκ προκάλεσε ο ξυλοδαρμός 14χρονης έξω από γυμνάσιο στο Βασιλικό.

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Το περιστατικό ξεκίνησε από διαπληκτισμό της 14χρονης με συμμαθήτριά της, όμως η ένταση γρήγορα ξέφυγε και οι δύο ανήλικες ήρθαν στα χέρια.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ακόμη δύο συμμαθήτριες παρενέβησαν υπέρ της δεύτερης ανήλικης, με αποτέλεσμα η κατάσταση να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Το ένα κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα του ενημέρωσε την Αστυνομία. Οι τρεις ανήλικες που συμμετείχαν στον καυγά συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους για παραμέληση.

Ο ρόλος των παρατηρητών

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο περιστατικό της Εύβοιας υπήρχαν παιδιά που παρακολουθούσαν χωρίς να επιχειρήσουν να ζητήσουν βοήθεια.

Η ψυχολόγος – εγκληματολόγος δρ Βάνα Παπακίτσου σημείωσε ότι το φαινόμενο των παρατηρητών είναι από τα πιο συνηθισμένα σε τέτοιες υποθέσεις.

Όπως ανέφερε, οι μαθητές πρέπει να κατανοήσουν ότι όσοι παρακολουθούν τη βία χωρίς να κάνουν τίποτα γίνονται ουσιαστικά συμμέτοχοι.

Η ίδια διευκρίνισε ότι τα παιδιά δεν πρέπει να εμπλέκονται σωματικά σε μια συμπλοκή, αλλά οφείλουν να ζητούν βοήθεια, να ειδοποιούν έναν ενήλικα ή να προσπαθούν με ασφαλή τρόπο να σταματήσει το περιστατικό.

Συμπλοκή ανηλίκων στην Αργυρούπολη

Άλλο ένα περιστατικό βίας ανηλίκων σημειώθηκε στην Αργυρούπολη, στην πλατεία Ηρώων, περίπου στις 11:00 το βράδυ της Δευτέρας.

Στη συμπλοκή ενεπλάκησαν εννέα άτομα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Από το επεισόδιο τραυματίστηκαν ελαφρά τρεις ανήλικοι, δύο 16χρονοι και ένας 17χρονος.

Ένας από τους 16χρονους είχε πιο σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, καθώς και αμυχές από μαχαίρι.

Κατά την επέμβαση της Αστυνομίας έγιναν πέντε συλλήψεις με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Ένας από τους συλληφθέντες εντοπίστηκε να έχει πάνω του μαχαίρι, με το οποίο φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό των τριών ανηλίκων.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Για τα περιστατικά έχουν σχηματιστεί δικογραφίες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάθε υπόθεσης.

Τα διαδοχικά περιστατικά σε Νέα Σμύρνη, Εύβοια και Αργυρούπολη αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση σε επίπεδο οικογένειας, σχολείου και αρμόδιων φορέων.

Η χρήση βίας μεταξύ ανηλίκων, ιδιαίτερα όταν περιλαμβάνει αιχμηρά αντικείμενα ή οργανωμένες επιθέσεις, δημιουργεί έντονο προβληματισμό και επαναφέρει στο επίκεντρο το ζήτημα της πρόληψης, της έγκαιρης παρέμβασης και της προστασίας των παιδιών.