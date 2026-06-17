Απόφοιτοι πρώην ΤΕΙ: Έντονες αντιδράσεις αποφοίτων για την αντιστοίχιση των πτυχίων – Οι επιπτώσεις και τι ζητούν

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Οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΙ ζητούν άμεση λύση για την αντιστοίχιση των πτυχίων τους, καταγγέλλοντας πολυετή καθυστέρηση, κυβερνητικές υπαναχωρήσεις και απουσία σαφούς χρονοδιαγράμματος.

Το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην ΤΕΙ επιστρέφει με ένταση στο προσκήνιο, καθώς οι σύλλογοι αποφοίτων ζητούν πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Επτά χρόνια μετά την πανεπιστημιοποίηση των τμημάτων, χιλιάδες απόφοιτοι εξακολουθούν να δηλώνουν ότι παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι το θέμα θα ρυθμιστεί νομοθετικά.

Οι απόφοιτοι ζητούν τέλος στην αναμονή

Οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται πλέον σε μεμονωμένες παρεμβάσεις. Μετά τον Σύλλογο Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., νέα ανακοίνωση εξέδωσε και ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης, ασκώντας έντονη κριτική στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων πρώην ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα με τα αντίστοιχα ή συναφή πτυχία των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του ν. 4610/2019.

Οι απόφοιτοι υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι νέο, αλλά χρονίζει από το 2019, όταν τα πρώην ΤΕΙ εντάχθηκαν στο πανεπιστημιακό τοπίο χωρίς, όπως αναφέρουν, να δοθεί ολοκληρωμένη λύση για τους ήδη πτυχιούχους.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συλλόγων, είναι να παραμένει ανοιχτή μια θεσμική και επαγγελματική εκκρεμότητα που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους.

Το προσχέδιο που δεν έγινε ρύθμιση

Οι σύλλογοι αναφέρονται σε προσχέδιο ρύθμισης που είχε διαρρεύσει από τις αρχές του έτους και το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα έδινε λύση στην αντιστοίχιση των τίτλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης, η ρύθμιση φερόταν να περιλαμβάνεται ως άρθρο σε προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών και άλλες διατάξεις.

Ωστόσο, η διάταξη δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή. Ως αιτιολογία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι απόφοιτοι, προβλήθηκε η ανάγκη περαιτέρω τεχνοκρατικής μελέτης.

Το σημείο αυτό αποτελεί βασικό άξονα της κριτικής τους. Όπως υποστηρίζουν, εφόσον υπήρχε ήδη επεξεργασμένη πρόταση, η πολιτική ηγεσία οφείλει να εξηγήσει ποια ακριβώς ζητήματα εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Οι δεσμεύσεις που επικαλούνται οι σύλλογοι

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης γίνεται αναφορά σε σειρά δημόσιων τοποθετήσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο του 2026.

Οι απόφοιτοι υπενθυμίζουν δηλώσεις στις οποίες, όπως αναφέρουν, γινόταν λόγος για άμεση λύση, για ζήτημα εβδομάδων, για επεξεργασμένη ρύθμιση και για επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία.

Στη συνέχεια, όμως, όπως σημειώνουν, η εικόνα άλλαξε, καθώς άρχισαν να προβάλλονται αναφορές σε τεχνικά και τεχνοκρατικά ζητήματα, χωρίς να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Οι σύλλογοι ζητούν να ενημερωθούν με σαφήνεια για τα πραγματικά εμπόδια που καθυστερούν τη διαδικασία και για το πότε η κυβέρνηση σκοπεύει να καταθέσει την τελική ρύθμιση.

Η κριτική για άνιση αντιμετώπιση

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση για αόριστες και αντιφατικές απαντήσεις.

Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι η αποκατάσταση των αποφοίτων των πρώην ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα δεν αντιμετωπίστηκε ως πραγματική πολιτική προτεραιότητα.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται σύγκριση με τις πρωτοβουλίες για τα μη κρατικά ΑΕΙ και τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, με τους αποφοίτους να καταγγέλλουν ότι εκεί όπου υπήρχε πολιτική βούληση, οι διαδικασίες κινήθηκαν με ταχύτητα.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν, στην περίπτωση των αποφοίτων δημόσιων ιδρυμάτων η εκκρεμότητα συνεχίζεται, δημιουργώντας συνθήκες επαγγελματικής υποβάθμισης και θεσμικής απαξίωσης.

Οι επιπτώσεις για τους αποφοίτους

Οι σύλλογοι τονίζουν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τυπικό ή ακαδημαϊκό, αλλά έχει άμεσες συνέπειες στην επαγγελματική πορεία των αποφοίτων.

Όπως υποστηρίζουν, η μη επίλυση της αντιστοίχισης επηρεάζει την πρόσβαση σε επαγγελματικά δικαιώματα, την εξέλιξη στην αγορά εργασίας, τη συμμετοχή σε διαδικασίες του Δημοσίου και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σπουδών τους.

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου ΤΕΙ Κρήτης επισημαίνεται ότι πολλοί απόφοιτοι αναγκάζονται είτε να στραφούν στο εξωτερικό είτε να αποδεχθούν ένα καθεστώς μειωμένης επαγγελματικής αναγνώρισης στην Ελλάδα.

Οι απόφοιτοι υποστηρίζουν, επίσης, ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι τίτλοι τους αναγνωρίζονται ως πανεπιστημιακοί, γεγονός που, όπως αναφέρουν, καθιστά ακόμη πιο έντονη την αντίφαση με την κατάσταση που παραμένει στην Ελλάδα.

Τα προηγούμενα ισοτιμήσεων στην εκπαίδευση

Οι σύλλογοι αποφοίτων επικαλούνται και παλαιότερα παραδείγματα αντιστοίχισης ή ισοτίμησης τίτλων στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στη μετατροπή πτυχίων ΚΑΤΕΕ σε πτυχία ΤΕΙ, στην ισοτιμία πτυχίων παλαιότερων σχολών με αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα και στην αντιστοίχιση πτυχίων πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών με πανεπιστημιακούς τίτλους μέσω ειδικού προγράμματος.

Με αυτά τα παραδείγματα, οι απόφοιτοι επιχειρούν να δείξουν ότι ανάλογες διαδικασίες έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν και πως το σημερινό ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί θεσμικά.

Το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι δεν πρόκειται για πρωτόγνωρη διαδικασία, αλλά για εκκρεμότητα που απαιτεί πολιτική απόφαση και νομοθετική ολοκλήρωση.

Ζητούν συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία

Οι απόφοιτοι ζητούν από την κυβέρνηση να τηρήσει τις δημόσιες δεσμεύσεις που, όπως αναφέρουν, έχει αναλάβει και να προχωρήσει άμεσα στην κατάθεση της σχετικής ρύθμισης.

Ο Σύλλογος Αποφοίτων και Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης θέτει ευθέως το ερώτημα γιατί οι απόφοιτοι παραμένουν χωρίς σαφή ενημέρωση για την πορεία της υπόθεσης, ενώ είχε παρουσιαστεί η εικόνα ότι υπάρχει έτοιμη λύση.

Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. κάνει λόγο για ανάγκη άμεσης νομοθετικής παρέμβασης, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή νέα καθυστέρηση.

Το ζήτημα της αντιστοίχισης των πτυχίων των πρώην ΤΕΙ φαίνεται πλέον να παίρνει εκ νέου διαστάσεις, με τους συλλόγους να κλιμακώνουν την πίεση και να ζητούν από την Πολιτεία να δώσει οριστική λύση σε μια εκκρεμότητα που παραμένει ανοιχτή εδώ και επτά χρόνια.