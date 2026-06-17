Φοιτητές για άρθρο 16: «Πτυχία με αξία και όχι με τιμή»

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Νέο μήνυμα αντίδρασης στην αναθεώρηση του άρθρου 16 στέλνουν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, οι οποίοι πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από τη Βουλή, την ώρα που το θέμα συζητούνταν στην Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Με κεντρικό σύνθημα «Πτυχία με αξία και όχι με τιμή», οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι η αναθεώρηση του άρθρου 16 ανοίγει τον δρόμο για την πλήρη απελευθέρωση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων, την περαιτέρω κατηγοριοποίηση των πτυχίων και την υποβάθμιση των δημόσιων ΑΕΙ.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας, μέχρι στιγμής 97 Φοιτητικοί Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα έχουν καταδικάσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, υπογράφοντας κοινή ανακοίνωση. Οι σύλλογοι τονίζουν ότι οι φοιτητές θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, ενώ προγραμματίζουν σύσκεψη την Παρασκευή 19/6, στις 14:00, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και δηλώνουν ετοιμότητα για μαζικό συλλαλητήριο όταν η συζήτηση φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής.

Δελτίο τύπου των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας

ΠΤΥΧΙΑ ΜΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΔΕ ΘΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ!

Σήμερα οι Φοιτητικοί Σύλλογοι δώσαμε άλλη μία μαχητική απάντηση στην κυβέρνηση και τα σχέδιά της, οργανώνοντας διαμαρτυρία και ανοίγοντας μεγάλο πανό έξω από τη Βουλή, την ώρα της συζήτησης για την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην Επιτροπή για τη συνταγματική αναθεώρηση! Έγινε ξανά ξεκάθαρο πως η νέα επίθεση που ετοιμάζει η κυβέρνηση στις σπουδές των φοιτητών, θα βρει απέναντί της κάθε φοιτητή και φοιτήτρια.

Ήδη μέχρι τώρα 97 Φοιτητικοί Σύλλογοι από όλη την Ελλάδα έχουν καταδικάσει την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος υπογράφοντας κοινή ανακοίνωση και είναι ακόμα περισσότεροι αυτοί που τάσσονται ενάντιά της. Δεν έχει βρεθεί ούτε ένας Φοιτητικός Σύλλογος που να στηρίζει τα σχέδια της κυβέρνησης! Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φοιτητικών Συλλόγων:

«Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που υπογράφουμε αυτό το κοινό ψήφισμα, εναντιωνόμαστε στα απαράδεκτα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ που ετοιμάζεται να βάλει “ταφόπλακα” στις σπουδές και στα πτυχία μας με την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος!

Η αναθεώρηση του άρθρου 16 θα απελευθερώσει πλήρως από οποιαδήποτε εμπόδια την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, οδηγώντας σε απόλυτη υποβάθμιση τα πτυχία μας, εντείνοντας την κατηγοριοποίηση, με πτυχία “πολλών ταχυτήτων” και τη λογική “ό,τι πληρώνεις παίρνεις”.

Ταυτόχρονα, θα απαλλάξει ουσιαστικά το κράτος από την ευθύνη χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά και τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, στο πλαίσιο της εξασφάλισης χρηματοδότησης με ευθύνη των ίδιων των Ιδρυμάτων. Επιδιώκουν να καταργηθεί κάθε έννοια δωρεάν φοιτητικής μέριμνας – σίτιση, στέγαση, βιβλία – με εκτόξευση της επιχειρηματικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων.

Η κατάσταση στις σπουδές μας είναι ήδη ασφυκτική εξαιτίας της πολιτικής του κέρδους, των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις:

Με την πετσοκομμένη φοιτητική μέριμνα και τις φοιτητικές εστίες που είναι ετοιμόρροπες.

Με τις τεράστιες ελλείψεις σε καθηγητές και με ελάχιστες αίθουσες, εργαστήρια και υποδομές που θυμίζουν προηγούμενο αιώνα.

Με απουσία κάθε μέτρου στήριξης των εργαζόμενων φοιτητών την ώρα που η ακρίβεια “χτυπάει κόκκινο”.

Με υποβαθμισμένα πτυχία και πετσοκομμένη γνώση.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που αντιμετωπίζει την Παιδεία, τη μόρφωση ως εμπόρευμα. Της πολιτικής υποχρηματοδότησης για τις ανάγκες μας στα πανεπιστήμια, που ταυτόχρονα δίνει εκατομμύρια για την επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων μας, την παράδοση της φοιτητικής μέριμνας σε εργολάβους, την μετατροπή των Ιδρυμάτων μας σε εργαστήρια πολεμικής έρευνας και προετοιμασίας. Είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που τσακίζει την αξία των πτυχίων μας και μας βάζει σε ένα ατελείωτο κυνήγι για επί πληρωμή μεταπτυχιακά, σεμινάρια και μετεκπαιδεύσεις για να μπορέσουμε να δουλέψουμε στο αντικείμενό μας.

Προειδοποιούμε την Κυβέρνηση και όσα κόμματα στηρίζουν αυτή την πολιτική, ότι η προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16 θα βρει απέναντι κάθε φοιτητή και φοιτήτρια, τους Φοιτητικούς μας Συλλόγους, τους καθηγητές μας και τους εργαζόμενους στα ΑΕΙ, όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Όλα θα κριθούν στους δρόμους του αγώνα!

Κάτω τα χέρια από τα πτυχία και τις σπουδές μας!»

Εάν η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της νομίζουν ότι θα ξεμπερδέψουν εύκολα με τους φοιτητές, είναι βαθιά γελασμένοι. Παρόλο που προχωράνε τη συζήτηση κατά τη διάρκεια της εξεταστικής μας και μέσα στο κατακαλόκαιρο, δε θα γλιτώσουν ούτε την καταδίκη μας, ούτε την αντίδραση και τους αγώνες μας! Προχωράμε ακόμα πιο αποφασιστικά το επόμενο διάστημα:

Διοργανώνουμε σύσκεψη των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας την Παρασκευή 19/6 στις 14:00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για να οργανώσουμε μαζικό συλλαλητήριο στο πλάι των εργαζομένων και των σωματείων τους, όταν η κυβέρνηση φέρει τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Διεκδικούμε:

Να ακυρωθεί κάθε σκέψη για αναθεώρηση του άρθρου 16!

Αναβάθμιση των σπουδών μας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις πραγματικές ανάγκες των πανεπιστημίων. Σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές. Προσλήψεις μόνιμου και σταθερού διδακτικού προσωπικού με βάση τις ανάγκες. Σύγχρονα προγράμματα σπουδών που ενσωματώνουν και τις εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν και αναβαθμισμένη φοιτητική μέριμνα. Σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν εστία για όλους.

Πτυχία με αξία, μοναδική προϋπόθεση για την πλήρη πρόσβαση στο επάγγελμα, χωρίς άλλες πιστοποιήσεις. Σύγχρονα εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα.

Να καταργηθούν όλοι οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο άδικος νόμος των διαγραφών και οι νόμοι έντασης της καταστολής.

Μέτρα στήριξης των φοιτητών, ιδιαίτερα των εργαζομένων, ενάντια στην ακρίβεια.