ΑΣΕΠ για προσλήψεις στο ΕΣΥ: Η αλήθεια πίσω από τις καθυστερήσεις

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Ο πρόεδρος ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου ,εξηγεί γιατί οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ δεν μπορούν να συγκρίνονται ευθέως με τις διαδικασίες επικουρικού προσωπικού στην Υγεία.

Οι προσλήψεις στην Υγεία και οι διαφορετικοί χρόνοι ολοκλήρωσης των διαδικασιών μέσω ΑΣΕΠ και μέσω επικουρικού προσωπικού βρίσκονται στο επίκεντρο παρέμβασης του Θάνου Παπαϊωάννου.

Αφορμή αποτέλεσε πρόσφατη δήλωση του υφυπουργού Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους, για τις χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ σε σύγκριση με τις ταχύτερες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Ο Θάνος Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι οι δύο διαδικασίες δεν μπορούν να συγκριθούν ευθέως, καθώς διέπονται από διαφορετικούς κανόνες, διαφορετικές απαιτήσεις και διαφορετικό επίπεδο ελέγχου.

Γιατί οι δύο διαδικασίες δεν είναι ίδιες

Σύμφωνα με την παρέμβασή του, είναι αλήθεια ότι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τις διαδικασίες πρόσληψης επικουρικού προσωπικού. Ωστόσο, όπως τονίζει, αυτό δεν σημαίνει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε δυσλειτουργία του ΑΣΕΠ.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο θεσμικό πλαίσιο. Το ΑΣΕΠ εφαρμόζει διαδικασίες που έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν την ισότητα, τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και τη σωστή κατάταξη των υποψηφίων.

Αντίθετα, οι διαδικασίες για το επικουρικό προσωπικό είναι πιο περιορισμένες και λιγότερο σύνθετες. Για τον λόγο αυτό μπορούν να ολοκληρωθούν σε μικρότερο χρονικό διάστημα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι είναι συγκρίσιμες με τις διαδικασίες μόνιμων προσλήψεων.

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Το συμπέρασμα που αναδεικνύει ο Θάνος Παπαϊωάννου είναι ότι ο χρόνος δεν μπορεί να αξιολογείται αποκομμένος από το είδος της διαδικασίας και τις θεσμικές εγγυήσεις που αυτή περιλαμβάνει.

Οι κοινωνικές ποσοστώσεις και ο έλεγχός τους

Ένα από τα βασικά σημεία διαφοροποίησης αφορά τις κοινωνικές ποσοστώσεις. Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ εφαρμόζονται ειδικές προβλέψεις για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και συγγενείς ατόμων με αναπηρία.

Ο έλεγχος αυτών των προϋποθέσεων δεν είναι τυπική ή απλή διαδικασία. Απαιτεί διασταύρωση δικαιολογητικών και εφαρμογή ενός σύνθετου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να διαπιστωθεί ποιος δικαιούται τη σχετική μοριοδότηση ή προτεραιότητα.

Στις διαδικασίες πρόσληψης επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, όπως σημειώνεται, δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο αυτές οι ειδικές ποσοστώσεις.

Αυτό εξηγεί γιατί ο χρόνος επεξεργασίας είναι διαφορετικός. Όσο περισσότερες δικλείδες ελέγχου υπάρχουν σε μια διαδικασία, τόσο περισσότερο χρόνο απαιτεί η ασφαλής ολοκλήρωσή της.

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Τα δικαιολογητικά και η πραγματική μοριοδότηση

Άλλη κρίσιμη διαφορά είναι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ προβλέπεται αναλυτικός έλεγχος των στοιχείων που δηλώνουν οι υποψήφιοι.

Όταν εντοπίζονται αναντιστοιχίες, η διαδικασία δεν εξαντλείται πάντα στον αποκλεισμό. Απαιτείται επανυπολογισμός και αναπροσαρμογή της κατάταξης, ώστε η τελική σειρά να αντανακλά την πραγματική μοριοδότηση.

Ο Θάνος Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι, μέχρι πρόσφατα, στις διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας για το επικουρικό προσωπικό, όταν υπήρχε αναντιστοιχία ανάμεσα στα δηλωθέντα στοιχεία και στα δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι αποκλείονταν.

Η πρακτική αυτή έκανε τη διαδικασία πιο γρήγορη, αλλά μπορούσε να δημιουργεί αδικίες. Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη ανεπιεικής διαδικασία καταργήθηκε στις αρχές Ιουνίου με υπουργική απόφαση.

Η ειδική εμπειρία και οι πολλές επιλογές

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ειδική εμπειρία. Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, η αυξημένη μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας απαιτεί πρόσθετο και απαιτητικό έλεγχο για μεγάλο αριθμό υποψηφίων.

Στις διαδικασίες επικουρικού προσωπικού, αντίστοιχη μοριοδότηση προβλέπεται σε πιο περιορισμένο βαθμό. Αυτό μειώνει τον όγκο των ελέγχων και, κατ’ επέκταση, τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων.

Διαφορά υπάρχει και στον αριθμό των προτιμήσεων. Για το επικουρικό προσωπικό, ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει έως πέντε επιλογές σε μία υγειονομική περιφέρεια.

Στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, όμως, μπορεί να δηλώσει έως και 120 προτιμήσεις ανά κλάδο και ειδικότητα, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Αυτό αυξάνει σημαντικά τον χρόνο επεξεργασίας και οδηγεί, όπως σημειώνεται, και σε περισσότερες αρνήσεις διορισμού, οι οποίες δημιουργούν στη συνέχεια ανάγκη αναπληρώσεων.

Ο κοινός στόχος για το ΕΣΥ

Ο Θάνος Παπαϊωάννου τονίζει ότι ο στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από την ταχύτερη δυνατή στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Ωστόσο, η ταχύτητα δεν πρέπει να αποσυνδέεται από τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ίση μεταχείριση των υποψηφίων. Αυτές οι αρχές, όπως προκύπτει από την παρέμβασή του, είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο οι διαδικασίες του ΑΣΕΠ είναι πιο σύνθετες.

Η βασική του θέση είναι ότι οι δηλώσεις που συγκρίνουν απλουστευτικά τις δύο διαδικασίες δεν βοηθούν στην κατανόηση του πραγματικού προβλήματος.

Αντίθετα, όπως υπογραμμίζει, χρειάζεται ακριβής εικόνα για τις θεσμικές διαφορές, ώστε η συζήτηση για τις προσλήψεις στην Υγεία να γίνεται με όρους ουσίας και όχι με εντυπώσεις.