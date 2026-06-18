Ιδιωτικά σχολεία περνάνε σε ξένα funds – Ποιά είναι τα 10 πολύ μεγάλα εκπαιδευτήρια που πωλήθηκαν

Πίνακας περιεχομένων

Στις 10 φτάνουν πλέον οι εξαγορές ιδιωτικών σχολείων από πολυεθνικά funds, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, με το εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» στο Ηράκλειο Κρήτης να περνά στον έλεγχο του βρετανικού fund Forfar Education.

Πρόκειται για ένα σχολείο με παρουσία 63 ετών στην ιδιωτική εκπαίδευση, το οποίο γίνεται το δεύτερο εκπαιδευτήριο της περιφέρειας που αποκτά η ίδια εταιρεία, μετά το «Ροδίων Παιδεία».

Η ΟΙΕΛΕ επισημαίνει ότι το φαινόμενο της εισόδου πολυεθνικών κεφαλαίων στην ιδιωτική εκπαίδευση διευρύνεται, καθώς στη λίστα περιλαμβάνονται πλέον γνωστά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδία κρατά στάση αναμονής για τις επιπτώσεις στα εργασιακά, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ήδη πρώτες ενδείξεις για περικοπές δαπανών και αυξήσεις διδάκτρων σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και διάλογος για βελτίωση όρων εργασίας σε σχολεία όπου λειτουργούν σωματεία.

Aναλυτικά όλα όσα αναφέρει η ΟΙΕΛΕ:

Ανακοινώνεται σήμερα η 10η εξαγορά ιδιωτικού σχολείου από πολυεθνικό fund. Πρόκειται για το εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» στο Ηράκλειο Κρήτης και λειτουργεί εδώ και 63 έτη. Το σχολείο περνά στα χέρια του βρετανικού fund “Forfar Education” με έδρα το Λονδίνο. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προέδρου της ΟΙΕΛΕ με το σύλλογο του σχολείου, καθώς στόχος είναι οι καλές εργασιακές σχέσεις που υπήρχαν μέχρι σήμερα να διατηρηθούν και με τη νέα κατάσταση.

Το Παγκρήτιον είναι το δεύτερο σχολείο που εξαγοράζει η Forfar Education. Το ίδιο fund έχει εξαγοράσει άλλο ένα σχολείο της περιφέρειας, το Ροδίων Παιδεία. Τα υπόλοιπα σχολεία που έχουν εξαγοραστεί εδρεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η λίστα των ιδιωτικών σχολείων που έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικά κεφάλαια:

CGS (Εκπ. Κωστέα-Γείτονα) – Inspired Education Group

Σχολή Μωραΐτη – Inspired Education Group

ΕκπαιδευτήριαΑυγουλέα-Λιναρδάτου – International Schools Partnership (ISP)

Εκπαιδευτήρια«ο Πλάτων» – International Schools Partnership (ISP)

Ελληνογερμανική Αγωγή – International School Partnerships (ISP)

Εκπαιδευτήρια Δούκα – Cognita Schools

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη – Dukes Education

International School of Athens (ISA) – Dukes Education

Ροδίων Παιδεία – Forfar Education

Εκπαιδευτήριο «Το Παγκρήτιον» – Forfar Education

Επειδή συχνά μας ρωτούν τι συμβαίνει με τα εργασιακά των ιδιωτικών σχολείων που περνούν στα χέρια funds, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το διάστημα είναι ακόμη μικρό για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα. Ωστόσο, διακρίνονται κάποιες πρώτες τάσεις που μένει να φανεί, αν παγιωθούν: