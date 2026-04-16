Έρχονται «εκπαιδευτικά super market»; Προβληματισμός για τα σχέδια δομών «από το νηπιαγωγείο έως το πανεπιστήμιο»

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για διεύρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τον τομέα της κατάρτισης προς την τυπική εκπαίδευση, με φόντο μάλιστα τη δημιουργία «κάθετων» εκπαιδευτικών δομών που θα καλύπτουν το σύνολο των βαθμίδων, από το νηπιαγωγείο έως και το πανεπιστήμιο.

Το ζήτημα επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα οικονομικής ιστοσελίδας, το οποίο αναφέρεται στην προχωρημένη διαδικασία εξαγοράς ιστορικού ιδιωτικού σχολείου των Βορείων Προαστίων από δύο ισχυρούς εγχώριους ομίλους, εκ των οποίων ο ένας διαθέτει ισχυρή παρουσία στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επιχειρηματική κίνηση στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χάρτη, αλλά εντάσσεται σε μια βαθύτερη μετατόπιση του μοντέλου λειτουργίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπου ενισχύεται η λογική της συγκέντρωσης και της «καθετοποίησης» των υπηρεσιών.

Η προοπτική δημιουργίας ενιαίων εκπαιδευτικών οργανισμών, που θα διαχειρίζονται τη μαθησιακή διαδρομή ενός παιδιού από την προσχολική ηλικία έως την ανώτατη εκπαίδευση, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τη φύση, την ποιότητα και τη θεσμική θωράκιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σε ένα περιβάλλον όπου –όπως επισημαίνεται– η κρατική εποπτεία εμφανίζεται περιορισμένη και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο ανεπαρκές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Ανησυχία προκαλούν φήμες για την είσοδο επιχειρηματιών της κατάρτισης στην ιδιωτική εκπαίδευση με σκοπό τη δημιουργία κάθετων εκπαιδευτικών μονάδων «από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο»

Πριν λίγες ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας σε οικονομική ιστοσελίδα είδηση σχετικά με τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της εξαγοράς «ιστορικού εκπαιδευτηρίου των Βορείων προαστίων» από δύο εγχώριους επιχειρηματικούς ομίλους. Ένας από αυτούς είναι γνωστός, ισχυρός όμιλος που κινείται στο χώρο της κατάρτισης. Η είδηση αυτή, όπως θα αναλυθεί, προκαλεί εύλογες ανησυχίες στον κλάδο και στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς η είσοδος επιχειρηματιών της κατάρτισης και κυρίως οι υποσχέσεις για την δημιουργία μιας κάθετης εκπαιδευτικής μονάδας «από το νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο» εντάσσονται σε ένα πλαίσιο τυποποίησης και εμπορευματοποίησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς την διασφάλιση συνθηκών ποιότητας, διαφάνειας και ευνομίας.

Καταρχήν, θα επαναλάβουμε την πάγια θέση της ΟΙΕΛΕ πως ελάχιστα μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης σε κάποια ιδιωτική σχολική μονάδα. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το σχολείο να λειτουργεί νόμιμα, με διαφάνεια, με καλές εργασιακές συνθήκες και με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Επίσης, αν το δημοσίευμα αναφέρεται σε ιδιωτικό σχολείο που τα τελευταία χρόνια ταλανίζεται από την κακοδιοίκηση και μεγάλα οικονομικά προβλήματα, κρίνεται θετική η είσοδος επενδυτών, σε περίπτωση που αυτοί θα έχουν ως προτεραιότητα να διατηρήσουν το ποιοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, αποκαθιστώντας την ομαλότητα τόσο την παιδαγωγική όσο και την εργασιακή.

Ωστόσο, αναμφίβολα προκαλούν ανησυχία τόσο η είσοδος κεφαλαίων από το χώρο της κατάρτισης όσο και η πρόθεση για την δημιουργία μιας κάθετης μονάδας που θα εκκινεί από την προσχολική αγωγή και θα καταλήγει στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Ο χώρος της κατάρτισης έχει συνδεθεί, όπως τουλάχιστον αναφέρεται τακτικά στον δημόσιο διάλογο, με ιδιόμορφες πρακτικές και με την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών ως εμπορεύματος χωρίς έμφαση στην ποιότητα. Επίσης, η δημιουργία ενός all inclusive σχολείου-πανεπιστημίου, με δεδομένα την αναιμική κρατική εποπτεία και το κάκιστο νομοθετικό πλαίσιο που δεν διασφαλίζει διαφάνεια και αξιοκρατία, ενισχύει την τάση της ακραίας εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης χωρίς όρια και φραγμούς.

Ο χώρος των ιδιωτικών σχολείων τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει προκλήσεις και προβλήματα που έχουν πολλάκις αναλυθεί από την ΟΙΕΛΕ, όμως υπάρχουν εκπαιδευτήρια που λειτουργούν με νομιμότητα και παρέχουν καλές και καινοτόμες υπηρεσίες. Η είσοδος των funds έχει αλλάξει πολλά δεδομένα, εντασσόμενη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής της εκπαιδευτικής πολιτικής που στοχεύει στην δημιουργία μονάδων που θα καθοδηγούν, μέσω του ΙΒ, μαθητές στο δημόσιο πανεπιστήμιο χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. Η συγκεκριμένη όμως είδηση οδηγεί το ζήτημα της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης ίσως στο απώτατό του στάδιο. Στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού super market με αμφίβολης ποιότητας υπηρεσίες και αμφίβολης νομιμότητας διαδικασίες. Είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη για την εκκίνηση ενός δημόσιου διαλόγου για την ιδιωτική εκπαίδευση με τη συμμετοχή όλων των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, όπως έχουν ζητήσει ευρωπαϊκοί θεσμοί (Eurofound) από την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς όμως ανταπόκριση. Φοβούμαστε ότι η κατάσταση στο χώρο μας οδηγείται εκτός ελέγχου και καλούμε τα κόμματα και τις εκπαιδευτικές συλλογικότητες να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες πριν είναι αργά.