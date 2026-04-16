Ελληνική PISA: 600 σχολεία στην τελική ευθεία για εξετάσεις – Πότε θα γίνουν και τι αλλάζει για τους μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων

Πίνακας περιεχομένων

Η «Ελληνική PISA» επιστρέφει στις 20 Μαΐου 2026 με συμμετοχή 600 σχολείων και ανώνυμα αποτελέσματα για τους μαθητές.

Η «Ελληνική PISA» τίθεται ξανά σε εφαρμογή στο εκπαιδευτικό σύστημα, με τις διαγνωστικές εξετάσεις να έχουν προγραμματιστεί για τις 20 Μαΐου 2026, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένα σχολεία σε όλη τη χώρα, αφορώντας μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου, με στόχο την αποτύπωση του επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Πόσα σχολεία συμμετέχουν στη διαδικασία

Συνολικά, στη διαδικασία θα συμμετάσχουν 600 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια.

Η επιλογή τους έγινε μέσω στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας, ώστε να αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ποια είναι τα μαθήματα των εξετάσεων

Οι μαθητές θα εξεταστούν στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα Μαθηματικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών.

Η διαδικασία στοχεύει στην αξιολόγηση όχι μόνο των γνώσεων, αλλά και των δεξιοτήτων και της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Υποχρεωτική συμμετοχή για τα σχολεία

Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για τα σχολεία που έχουν επιλεγεί, ενώ προβλέπεται αντικατάσταση σε περίπτωση που κάποια μονάδα δεν μπορέσει να λάβει μέρος για τεκμηριωμένους λόγους.

Από τη διαδικασία εξαιρούνται ειδικά σχολεία, ξενόγλωσσα ιδρύματα και μειονοτικά σχολεία της Θράκης.

Τι ισχύει για τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα είναι ανώνυμα και δεν θα επηρεάζουν τη βαθμολογία των μαθητών.

Επιπλέον, δεν θα συνυπολογίζονται στην ατομική αξιολόγηση, καθώς ο στόχος είναι αποκλειστικά διαγνωστικός.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Την ευθύνη για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), διασφαλίζοντας την ασφάλεια των στοιχείων των μαθητών.