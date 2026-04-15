Πικροδάφνη: Σφοδρές αντιδράσεις μετά την εγκύκλιο ΕΟΔΥ για το ξήλωμά της στα σχολεία

Αντιδράσεις προκαλεί η εγκύκλιος για την πικροδάφνη, με ειδικούς να αμφισβητούν την ανάγκη μαζικής απομάκρυνσης του φυτού.

Η πικροδάφνη βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης, μετά την εγκύκλιο του ΕΟΔΥ που ζητά την απομάκρυνσή της από σχολικούς και δημόσιους χώρους για λόγους ασφάλειας.

Η οδηγία αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις από επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, οι οποίοι εκφράζουν επιφυλάξεις για την ανάγκη τόσο εκτεταμένων παρεμβάσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν τεκμηριώνουν μαζική εκρίζωση.

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για την πικροδάφνη

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το φυτό θεωρείται επικίνδυνο λόγω του γαλακτώδους χυμού του, ο οποίος περιέχει τοξικές ουσίες όπως η ολεανδρίνη.

Ο Οργανισμός προτείνει την απομάκρυνση της πικροδάφνης από σχολεία, παιδικές χαρές, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, με αντικατάστασή της από μη τοξικά φυτά.

Τα μέτρα πρόληψης που προτείνονται

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενημέρωση και εκπαίδευση εκπαιδευτικών, γονέων και δημοτικών υπαλλήλων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται με ασφάλεια το φυτό.

Επιπλέον, προτείνεται η εκπαίδευση των παιδιών ώστε να αποφεύγουν την επαφή με την πικροδάφνη, καθώς και η σήμανση ή περίφραξη περιοχών όπου δεν μπορεί να απομακρυνθεί άμεσα.

Οι αντιδράσεις

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου εκφράζει την αντίθεσή της στην οριζόντια απομάκρυνση του φυτού.

Όπως είχε επισημάνει η πρόεδρος Σταυρούλα Κατσογιάννη στα «ΝΕΑ», η πρόταση για μαζικό ξερίζωμα χαρακτηρίζεται οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά επιζήμια, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για υπερβολική προσέγγιση.

Τα στοιχεία για τα περιστατικά δηλητηρίασης

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται δείχνουν ότι τα περιστατικά δηλητηρίασης από πικροδάφνη είναι περιορισμένα, καθώς αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών δηλητηριάσεων από φυτά.

Συγκεκριμένα, καταγράφονται ετησίως 15 έως 20 περιστατικά κατάποσης, κυρίως από παιδιά, χωρίς να απαιτείται χορήγηση αντιδότου, καθώς τα συμπτώματα είναι ήπια.

Επιπλέον επιφυλάξεις από επιστημονικούς φορείς

Αντίθετη θέση εκφράζει και η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, η οποία υποστηρίζει ότι η εγκύκλιος προκαλεί αδικαιολόγητο φόβο αντί να εστιάζει στην ενημέρωση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει πλήρης ανάλυση επικινδυνότητας, ενώ τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι σχετικές περιπτώσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με το σύνολο των δηλητηριάσεων.

Ένα ζήτημα με αντικρουόμενες προσεγγίσεις

Το θέμα έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση, με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς τη διαχείριση της πικροδάφνης.

Από τη μία πλευρά προβάλλεται η ανάγκη πρόληψης κινδύνων για τη δημόσια υγεία και από την άλλη η σημασία διατήρησης ενός χαρακτηριστικού στοιχείου του ελληνικού τοπίου.