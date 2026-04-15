Πανελλήνιες 2026: Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε αρχίζουν οι εξετάσεις

Οι Πανελλαδικές 2026 ξεκινούν στα τέλη Μαΐου, με τα σχολεία να ολοκληρώνουν τη χρονιά και τους μαθητές να μπαίνουν στην τελική ευθεία των εξετάσεων

Οι Πανελλαδικές 2026 σηματοδοτούν την κορύφωση της σχολικής χρονιάς, με τους μαθητές να εισέρχονται στην τελική φάση πριν από τις εξετάσεις, καθώς πλησιάζει η ολοκλήρωση των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων και των σχολικών δραστηριοτήτων έχει ήδη καθοριστεί, με συγκεκριμένες ημερομηνίες για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των εξεταστικών διαδικασιών.

Πότε ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων αρχίζουν στις 29 Μαΐου 2026, ενώ μία ημέρα αργότερα, στις 30 Μαΐου, ξεκινούν οι εξετάσεις για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

Η έναρξη γίνεται με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τα ΓΕΛ και των Νέων Ελληνικών για τα ΕΠΑΛ, σηματοδοτώντας την αρχή της εξεταστικής περιόδου.

Το πρόγραμμα εξετάσεων για τους μαθητές των ΓΕΛ

Για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων, η εξεταστική διαδικασία συνεχίζεται στις 3 Ιουνίου με Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία, ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού.

Ακολουθούν οι εξετάσεις της 5ης Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική, ενώ η ολοκλήρωση των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων πραγματοποιείται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.



Το πρόγραμμα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων ξεκινούν στις 30 Μαΐου με τα Νέα Ελληνικά και συνεχίζουν στις 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα).

Οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας διεξάγονται από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας το βασικό εξεταστικό πρόγραμμα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Πότε τελειώνουν τα μαθήματα σε λύκεια και γυμνάσια

Η λήξη των μαθημάτων στα λύκεια έχει οριστεί για τις 15 Μαΐου 2026, ενώ στα γυμνάσια το τελευταίο κουδούνι θα χτυπήσει στις 27 Μαΐου.

Στη συνέχεια, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ Λυκείου θα πραγματοποιηθούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ολοκληρώνεται έως τις 19 Ιουνίου.

Οι ενδοσχολικές εξετάσεις και τα δημοτικά σχολεία

Για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως τις 27 Μαΐου.

Όσον αφορά τα γυμνάσια, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου, ενώ το διδακτικό έτος για τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026.

Ειδικά μαθήματα και δοκιμασίες

Οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου, καλύπτοντας όσους υποψηφίους απαιτείται να εξεταστούν σε αυτά.

Παράλληλα, οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ θα πραγματοποιηθούν από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου, ολοκληρώνοντας τον συνολικό κύκλο των εξετάσεων.