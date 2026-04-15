Υπουργείο Παιδείας: Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα – Για ποιά σχολεία

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Πρότυπων ΕΠΑΛ φέρνει νέα απόφαση, με εισαγωγή του μαθήματος «Ηθική» και εφαρμογή από το σχολικό έτος 2026-2027.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων φέρνει νέα υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και αφορά τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Η απόφαση προβλέπει τροποποιήσεις τόσο για την Α’ όσο και για τη Β’ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ., με βασική καινοτομία την εισαγωγή του μαθήματος «Ηθική» ως εναλλακτική επιλογή για μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά.

Νέο μάθημα «Ηθική» στα σχολεία

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθιέρωση του μαθήματος «Ηθική», το οποίο θα διδάσκεται στους μαθητές και τις μαθήτριες που δεν παρακολουθούν Θρησκευτικά.

Η ρύθμιση αυτή επιχειρεί να καλύψει ένα εκπαιδευτικό κενό, προσφέροντας μια εναλλακτική διδασκαλία με έμφαση σε αξίες, κοινωνικά ζητήματα και σύγχρονους προβληματισμούς.

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα στην Α’ τάξη

Στην Α’ τάξη των Πρότυπων ΕΠΑΛ, το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας περιλαμβάνει βασικά μαθήματα όπως Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Ιστορία.

Παράλληλα, διατηρούνται μαθήματα όπως η Πολιτική Παιδεία, η Ξένη Γλώσσα και η Φυσική Αγωγή, ενώ συνολικά οι ώρες διδασκαλίας διαμορφώνονται σε 22 εβδομαδιαίως.

Τι ισχύει για τη Β’ τάξη

Αντίστοιχες αλλαγές προβλέπονται και για τη Β’ τάξη των Πρότυπων ΕΠΑΛ, όπου το πρόγραμμα Γενικής Παιδείας περιλαμβάνει λιγότερες ώρες, φτάνοντας συνολικά τις 12 εβδομαδιαίως.

Και σε αυτή την τάξη εισάγεται το μάθημα «Ηθική» ως εναλλακτική των Θρησκευτικών, ενώ ενισχύεται η διδασκαλία βασικών μαθημάτων όπως τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες.

Από πότε τίθενται σε ισχύ οι αλλαγές

Η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027, όπως προβλέπεται στην υπουργική απόφαση.

Μέχρι τότε, παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο πρόγραμμα, ενώ οι αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν τη δομή της διδασκαλίας και την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τι σημαίνουν οι αλλαγές για τους μαθητές

Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις σύγχρονες ανάγκες, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους μαθητές.

Η εισαγωγή της «Ηθικής» και η αναδιάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος επιχειρούν να ενισχύσουν τον εκπαιδευτικό ρόλο των σχολείων, διατηρώντας παράλληλα ισορροπία μεταξύ γνώσεων και αξιών.