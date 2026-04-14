Σχολεία: Αυτό είναι το ΝΕΟ ωρολόγιο πρόγραμμα – Ποιούς αφορά

Αλλάζει το ωρολόγιο πρόγραμμα στο Λύκειο από το σχολικό έτος 2026-2027, με νέες ώρες μαθημάτων και δομή ανά τάξη.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων στο Λύκειο αναδιαμορφώνεται, καθώς τίθεται σε εφαρμογή νέο πλαίσιο που αφορά τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’ από το σχολικό έτος 2026-2027.

Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τις ώρες διδασκαλίας και τη δομή των μαθημάτων, με στόχο την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη σαφή κατανομή της ύλης σε όλες τις τάξεις.

Πώς διαμορφώνεται το πρόγραμμα στην Α’ Λυκείου

Στην Α’ τάξη του ημερήσιου Γενικού Λυκείου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας με συνολικό εβδομαδιαίο φόρτο 35 ωρών.

Πότε ξεκινούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις στα σχολεία

Κεντρικό ρόλο έχουν η Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες, ενώ στο πρόγραμμα εντάσσονται επίσης μαθήματα όπως Ιστορία, Αγγλικά, δεύτερη ξένη γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Πολιτική Παιδεία και Εφαρμογές Πληροφορικής.

Οι αλλαγές στη Β’ Λυκείου και οι ομάδες προσανατολισμού

Στη Β’ τάξη, το γενικό πρόγραμμα μειώνεται στις 30 ώρες, ενώ παράλληλα εισάγονται οι ομάδες προσανατολισμού, οι οποίες προσθέτουν επιπλέον διδακτικές ώρες.

Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές μετά το Πάσχα

Οι μαθητές επιλέγουν κατεύθυνση, όπως Ανθρωπιστικών ή Θετικών Σπουδών, με εξειδικευμένα μαθήματα που ενισχύουν την προετοιμασία τους, διαμορφώνοντας συνολικά πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως.

Η δομή της Γ’ Λυκείου και η εξειδίκευση

Στην τελική τάξη του Λυκείου, το πρόγραμμα γενικής παιδείας περιορίζεται στις 14 ώρες, δίνοντας έμφαση στα μαθήματα προσανατολισμού.

Οι μαθητές επιλέγουν ανάμεσα σε τρεις βασικές κατευθύνσεις, με κάθε ομάδα να περιλαμβάνει τρία βασικά μαθήματα αυξημένης βαρύτητας, συγκεντρώνοντας συνολικά 32 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα.

Τι ισχύει για τα μαθήματα και τη δομή τους

Ορισμένα βασικά μαθήματα, όπως η Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες, διδάσκονται ως ενιαία αντικείμενα με επιμέρους κλάδους.

Παράλληλα, προβλέπεται η διδασκαλία της Ηθικής για τους μαθητές που απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά, διασφαλίζοντας εναλλακτική εκπαιδευτική επιλογή.

Πότε τίθεται σε ισχύ το νέο πρόγραμμα

Η εφαρμογή του νέου ωρολογίου προγράμματος ξεκινά από το σχολικό έτος 2026-2027, αντικαθιστώντας το προηγούμενο πλαίσιο που ίσχυε έως σήμερα.

Με την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης, καταργείται η προγενέστερη ρύθμιση, σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια νέα δομή μαθημάτων για το Λύκειο.

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα ΕΔΩ