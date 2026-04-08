Σχολεία: Πότε επιστρέφουν οι μαθητές μετά το Πάσχα

Κλειστά παραμένουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα, με τους μαθητές να επιστρέφουν στις τάξεις στις 20 Απριλίου.

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω των διακοπών του Πάσχα, με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να διακόπτεται για λίγες ημέρες. Οι μαθητές απολαμβάνουν την περίοδο ανάπαυσης, πριν την επιστροφή τους στις σχολικές αίθουσες.

Η επανέναρξη των μαθημάτων έχει ήδη καθοριστεί, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία στις 20 Απριλίου. Μέχρι τότε, η παύση των μαθημάτων καλύπτει όλο το διάστημα των εορτών.

Πότε ολοκληρώνονται οι διακοπές του Πάσχα

Η περίοδος των πασχαλινών διακοπών εκτείνεται έως και την Κυριακή του Θωμά, δηλαδή στις 19 Απριλίου. Το διάστημα αυτό αποτελεί την καθιερωμένη παύση της σχολικής λειτουργίας για τις ημέρες του Πάσχα.

Μετά την ολοκλήρωση των εορτών, οι μαθητές επιστρέφουν άμεσα στις υποχρεώσεις τους, συνεχίζοντας κανονικά τη σχολική χρονιά από την επόμενη ημέρα.

Η επιστροφή στις τάξεις σηματοδοτεί και την επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μετά τη σύντομη διακοπή.

Οι επόμενες αργίες μετά το Πάσχα

Μετά τις πασχαλινές διακοπές, ακολουθούν αρκετές ακόμη αργίες μέσα στο 2026 που προσφέρουν επιπλέον διαλείμματα από την καθημερινότητα. Η πρώτη από αυτές είναι η Πρωτομαγιά, η οποία πέφτει Παρασκευή 1 Μαΐου και δημιουργεί τριήμερο.

Στη συνέχεια, η αργία του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου δίνει επίσης τη δυνατότητα για ένα ακόμη τριήμερο. Οι ημερομηνίες αυτές αποτελούν σταθερά σημεία στο ετήσιο ημερολόγιο.

Οι επόμενες σημαντικές αργίες περιλαμβάνουν την Κοίμηση της Θεοτόκου το Σάββατο 15 Αυγούστου και την 28η Οκτωβρίου, που το 2026 πέφτει Τετάρτη.

Οι τελευταίες αργίες της χρονιάς

Προς το τέλος του έτους, οι αργίες κορυφώνονται με τα Χριστούγεννα, τα οποία το 2026 πέφτουν Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου, δημιουργώντας ακόμη ένα τριήμερο.

Οι ημερομηνίες αυτές διαμορφώνουν το πλαίσιο των αργιών για ολόκληρο το έτος, δίνοντας τη δυνατότητα για προγραμματισμό τόσο στους μαθητές όσο και στις οικογένειες.

Η περίοδος μετά το Πάσχα συνοδεύεται έτσι από διαδοχικά διαλείμματα, μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς.