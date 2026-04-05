Σχολεία χωρίς βασικές υποδομές: εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν τις συνθήκες (VIDEO)

Η εικόνα των σχολικών υποδομών προκαλεί ανησυχία, με το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών να ζητά άμεσες λύσεις και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για αξιοπρεπή και ασφαλή σχολεία.

Η κατάσταση των σχολικών υποδομών στη χώρα αναδεικνύεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως επισημαίνει το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών μέσα από το νέο του βίντεο. Οι εικόνες και οι μαρτυρίες αποκαλύπτουν καθημερινές συνθήκες που απέχουν σημαντικά από ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Το σχολικό κτίριο δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο φιλοξενίας της μάθησης, αλλά βασικό παράγοντα ποιότητας της εκπαίδευσης, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και ένα συνολικό σχέδιο για τη σχολική στέγη τίθεται πλέον με επιτακτικό τρόπο. Δείτε αναλυτικά.

Το σχολικό κτίριο δεν είναι απλώς «ντουβάρια». Είναι ασφάλεια, είναι μάθηση, είναι ποιότητα εκπαίδευσης. Είναι και θέμα αξιοπρέπειας για τον/την μαθητή/τρια και τον/την εκπαιδευτικό.

Στο Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών αναδεικνύουμε την κρίσιμη κατάσταση των σχολικών υποδομών:

Κοντέινερ και ισόγεια καταστήματα αντί για αίθουσες.

Έλλειψη προσβασιμότητας για παιδιά με κινητικές δυσκολίες.

Απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις χωρίς θέρμανση ή επαρκές φως.

Δεν χρειαζόμαστε «μπαλώματα» κάθε Σεπτέμβρη. Χρειαζόμαστε ένα σοβαρό εθνικό σχέδιο για τη σχολική στέγη. 🏚️➡️🏫

Απόφαση «σταθμός» για άδειες εκπαιδευτικών – Τι αλλάζει