Υπεραριθμίες στα σχολεία: Τα κριτήρια και οι εξαιρέσεις που ισχύουν

Οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών αποτελούν ένα κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει κάθε φορά που μεταβάλλεται η δομή των σχολικών μονάδων, όπως σε περιπτώσεις υποβιβασμού ή συγχώνευσης σχολείων. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθορίζει με σαφήνεια τόσο τις προϋποθέσεις όσο και τα κριτήρια με τα οποία οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι, διασφαλίζοντας συγκεκριμένη διαδικασία και σειρά προτεραιότητας.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν αν επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία χαρακτηρισμού ως υπεράριθμοι, γεγονός που επηρεάζει καθοριστικά την υπηρεσιακή τους πορεία. Οι ρυθμίσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους αναδιάρθρωσης του σχολικού χάρτη, όπου οι αποφάσεις για τοποθετήσεις και μετακινήσεις λαμβάνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι μονάδες μετάθεσης και ο χρόνος τοποθέτησης. Δείτε αναλυτικά τι αναφερει ο Κυριάκος Τσόδουλος Αιρετός ΠΥΣΠΕ Θεσπρωτίας

Στο τρέχον ενημερωτικό αναφέρομαι σε όσα ισχύουν σχετικά με τις υπεραριθμίες σε περίπτωση υποβιβασμού ή συγχώνευσης σχολικών μονάδων

Όλη η διαδικασία

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997. Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παρ. 1 εδάφιο β, προσδιορίζεται με σαφήνεια ότι οι υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν μετά από μεταβολές των σχολικών μονάδων (ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση σχολείων ή άλλη αιτία) στις οποίες κατέχουν οργανική θέση.

Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται όσοι υπάγονται στις διατάξεις των περ. α και γ της παρ.1 του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή όσοι ανήκουν σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης για λόγους υγείας συμπεριλαμβανομένου και των πολυτέκνων.

Ωστόσο, εάν επιθυμούν οι ίδιοι (οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία των περ. α και γ), μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεραρίθμων κατά την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση.

Όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εάν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι ή όχι. Η επιλογή τους αυτή καθορίζει και τη διαδικασία που ακολουθούν τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια στον χαρακτηρισμό ονομαστικά των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, όπως ορίζεται στην παρ. 3 εδάφιο β περ.ι και ιι.

Αναλυτικά (Π.Δ.50/1996, άρθρο 14 και Π.Δ.100/1997, άρθρο 12)

Σε περίπτωση υποβιβασμού σχολικών μονάδων από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα.

Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται. Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι, ανεξάρτητα από ποια σχολική μονάδα προέρχονται.

Όταν η υπεραριθμία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο μετακινούνται μαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθμοι τοποθετούνται, εφόσον το επιθυμούν, κατά απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. Η τοποθέτηση γίνεται με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να μετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόμενα σχολικά έτη στο σχολείο που κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, αν σε αυτό δημιουργηθούν κενές θέσεις. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα μετάθεσης πριν τον χαρακτηρισμό τους ως υπεράριθμοι, διατηρούν το δικαίωμα αυτό και δεν απαιτείται υπηρέτηση της νέας οργανικής τους θέσης, καθώς η μεταβολή της υπηρεσιακής τους κατάστασης οφείλεται στις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθμοι, τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, με βάση το σύνολο των μονάδων μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της Διεύθυνσης.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετούνται σε σχολείο όμορης ομάδας αν υπάρχει κενό σε σχολεία της ίδιας ομάδας με το σχολείο όπου υπηρετούσαν (άρθρο 12 παρ. 1 του Π.Δ.100/1997). Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην ίδια ομάδα ή εάν οι όποιες θέσεις υπήρχαν έχουν καταληφθεί από άλλους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς με περισσότερες μονάδες μετάθεσης, οι εναπομείναντες υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, μετά την τοποθέτηση των υπεράριθμων εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας σχολείων.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας, τοποθετούνται, ύστερα από δήλωσή τους, σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 του Π.Δ.50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997, συγκρινόμενοι με όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν τοποθετηθούν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις της περιοχής μετάθεσης.

Εάν, μετά από συγχώνευση σχολείων, προκύψει υπεραριθμία σε επόμενα σχολικά έτη, ως χρόνος τοποθέτησης των εκπαιδευτικών θεωρείται το έτος που πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση και οι εκπαιδευτικοί κρίνονται ως υπεράριθμοι σύμφωνα με τις μονάδες μετάθεσης που έχουν συγκεντρώσει κατά τον χρόνο κρίσης της υπεραριθμίας. Από τις ρυθμίσεις υπεραριθμίας εξαιρούνται οι σε «ειδική κατηγορία» μετάθεσης για λόγους υγείας συμπεριλαμβανομένου και των πολυτέκνων.

Οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση να κριθούν υπεράριθμοι, αλλά στην περίπτωση αυτή κρίνονται και συγκρίνονται μαζί με όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν κριθεί υπεράριθμοι, βάσει των συνολικών μορίων που συγκεντρώνουν και δεν μπορούν να επικαλεστούν την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ώστε να προηγηθούν των λοιπών υπεράριθμων κατά την άρση υπεραριθμίας και την τοποθέτησή τους σε οργανική θέση. Επίσης εξαιρούνται και όσοι έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1143/1981 και διανύουν τη διετία υποχρεωτικής παραμονής τους σε δυσπρόσιτο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι, μετά τις σχετικές ρυθμίσεις, παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι ή στη Διεύθυνση, αν το σχολείο έχει καταργηθεί, και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση του ωραρίου τους.