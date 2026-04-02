Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών: Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

Πίνακας περιεχομένων

Τις διαδικασίες για τις οριστικές τοποθετήσεις και τις βελτιώσεις θέσεων εκπαιδευτικών Ειδικής και Γενικής Αγωγής στο ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας εξειδικεύει νέο ενημερωτικό δελτίο, στο οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα.

Όπως επισημαίνει ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκης Ρουμπής, η διαδικασία ξεκινά με την υποβολή δηλώσεων προτίμησης από τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του συμβουλίου, έχουν μετατεθεί ή έχουν αιτηθεί βελτίωση θέσης, ενώ ακολουθούν διαδοχικές φάσεις τοποθετήσεων με συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς και κριτήρια.

H ενημερωση που εξέδωσε ο Τάκης Ρουμπής Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ &

ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, με την Πράξη 15/02-04-2026, επικύρωσε τα οργανικά κενά Ειδικής και Γενικής Αγωγής, βάσει των οποίων οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής & Γενικής Αγωγής, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ από μετάθεση, από διορισμό ή έχουν υποβάλει αίτηση για βελτίωση θέσηςεντός του ΠΥΣΠΕ, θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευσητοποθετήθηκαν κατά προτεραιότητα, εφόσον επιθυμούσαν, οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70 ΕΑΕ του ΦΕΚ 4718/2024 που αφορούσε συγχωνεύσεις Τμημάτων Ένταξης. Οι τοποθετήσεις αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 5, περ. γ), εδάφιο δεύτερο του Π.Δ.50/1996 , όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Π.Δ.100/1997 .

Κατά τη διαδικασία των οριστικών τοποθετήσεων & βελτιώσεων θέσεων οι εκπαιδευτικοί (μετατιθέμενοι, ευρισκόμενοι στη διάθεση και αιτούντες βελτίωση θέσης) συγκρίνονται από κοινού, αφού προηγηθεί η τοποθέτηση των ειδικών κατηγοριών (βλ. σύνδεσμο: ΕΝΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ).

Στα οργανικά κενά έχουν προστεθεί και αυτά που προέκυψαν από πρόσφατες μετατάξεις (θέσεις ΕΔΙΠ & ΙΕΚ), από τις φετινές παραιτήσεις/συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τις αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας (βλ. σύνδεσμο: https://www.takisroumpis.gr/?p=25281 0) .

Στη Γενική Αγωγή οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων θα υποβληθούν από την Παρασκευή 3 Απριλίου μέχρι και την Τετάρτη 8 Απριλίου και ώρα 23.59 , αποκλειστικά μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων στον σύνδεσμο: https://teachers.minedu.gov.gr .

Στην Ειδική Αγωγή οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων θα υποβληθούν από την Παρασκευή 3 Απριλίου μέχρι και την Τετάρτη 8 Απριλίου και ώρα 12.00 στο e–mail: [email protected]

Μεταξύ των είκοσι σχολικών μονάδων (άρθρο 15, παρ. 7 του Π.Δ.50/1996 , όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 13 του Π.Δ.100/1997 ), στο πλαίσιο της Α΄ φάσης, μπορούν να δηλωθούν από τους/τις εκπαιδευτικούς και πιθανά οργανικά κενά (βλ. σύνδεσμο: https://www.takisroumpis.gr/?p=25227 ), καθώς υπάρχει περίπτωση να προκύψει οργανικό κενό, κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων, από τους/τις εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει αίτηση βελτίωσης θέσης.

Σημειωτέον, οι αιτούντες βελτίωση θέσης που δεν επιθυμούννα υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων παραμένουν στην οργανική τους θέση.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί υπάρχουν σχετικές οδηγίες της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη διαδικασία:« ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ».

Μετά τη διαδικασία της Α΄ φάσης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που ήταν στη διάθεση και δεν τοποθετήθηκαν οργανικά , θα ακολουθήσει η διαδικασία της Β΄ φάσης (νέες δηλώσεις προτίμησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά, χωρίς πλέον πιθανά οργανικά κενά) και τέλος η διαδικασία της Γ΄ φάσης (υποχρεωτική τοποθέτηση -χωρίς δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων- στα εναπομείναντα οργανικά κενά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2 του Π.Δ.100/1997 ).

Στη Β΄ φάση ΔΕΝ μπορούν να δηλώσουν σχολεία οι εκπαιδευτικοί που είχαν αιτηθεί βελτίωση θέσης και δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν, κατά τη διαδικασία της Α΄ φάσης, σε σχολείο της προτίμησής τους.

Στη Γ΄ φάση τοποθετούνται υποχρεωτικά και οι εκπαιδευτικοί που δεν υπέβαλαν, βάσει της εγκυκλίου των μεταθέσεων (βλ. σύνδεσμο: https://www.takisroumpis.gr/?p=24647 ) , αίτηση οριστικής τοποθέτησης στις καθορισθείσες ημερομηνίες, ενώ ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ .

Σε ό,τι αφορά στην Ειδική Αγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4692/2020 οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

Οι αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης (βλ. σύνδεσμο: ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ), εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, θα μπορούν να υποβληθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παραπάνω τοποθετήσεων ( άρθρο 10 του Π.Δ.50/1996 , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ.100/1997 και το άρθρο 15, παρ. 13 του Π.Δ.50/1996 ).

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής και Γενικής Αγωγής της Α΄ Αθήναςθα μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ. Θα ακολουθήσει από τη Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης . Η σχετική πρόσκληση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στις οριστικές τοποθετήσεις & τις βελτιώσεις θέσεων.

Υ.Γ. 1. Το ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, εκτός απροόπτου, θα συνεδριάσει την Τρίτη 14 Απριλίου για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις της Ειδικής Αγωγής και την Τετάρτη 15 Απριλίου για τις οριστικές τοποθετήσεις/βελτιώσεις της Γενικής Αγωγής.