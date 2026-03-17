Ιερές εικόνες στις αίθουσες δικαστηρίων και μάθημα της Ηθικής: Τι υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας μετά την προσφυγή στο ΣτΕ
Η διατήρηση των Ιερών Εικόνων στις αίθουσες των Δικαστηρίων και η εφαρμογή του μαθήματος της Ηθικής επανέρχονται στο προσκήνιο, με αφορμή την προσφυγή της Ένωσης Αθέων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις θέσεις της Πολιτείας που αποτυπώνονται σε πρόσφατο Υπόμνημα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι η παρουσία των Ιερών Εικόνων δεν θίγει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, ενώ παράλληλα επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό πλαίσιο για το μάθημα της Ηθικής εφαρμόζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, διατηρώντας σαφή διαχωρισμό από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Το Υπόμνημα της ΓΓΘ υποστηρίζει ότι η διατήρηση των Ιερών Εικόνων στις αίθουσες των Δικαστηρίων δεν προσβάλλει το δικαίωμα οποιουδήποτε σε δίκαιη δίκη, αλλά αποτελεί μια μακρά παράδοση, ήδη από την ίδρυση του νεότερου Ελληνικού Κράτους, η οποία συνδέεται με τον πολιτισμό και την ιστορική διαμόρφωση της ταυτότητας του Ελληνισμού αλλά και του αναντικατάστατου ρόλου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Ως εκ τούτου η Πολιτεία έχει εκφράσει ρητά, όπως και το ΣτΕ, τη θέση της σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δεν τίθεται υπό συζήτηση η ύπαρξη των Ιερών Εικόνων στις αίθουσες των Δικαστηρίων. Σχετικά με το μάθημα της Ηθικής, το ΥΠΑΙΘΑ εφαρμόζει με απόλυτο σεβασμό και κατά γράμμα τις αποφάσεις του ΣτΕ 1749/2019 και 1750/2019. Σύμφωνα με αυτές, το ΥΠΑΙΘΑ είναι υποχρεωμένο να εισάγει το μάθημα της Ηθικής για όσους μαθητές/τριες δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι μαθητές/τριες που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα των Θρησκευτικών.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, τα δύο μαθήματα είναι απολύτως διακριτά μεταξύ τους, δεν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά το ένα το άλλο και το κριτήριο παρακολούθησής τους είναι θρησκευτικό: οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι παρακολουθούν το μάθημα των Θρησκευτικών και όσοι δεν είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι παρακολουθούν το μάθημα της Ηθικής.
Το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ
