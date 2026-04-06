Υπουργείο Παιδείας: Ξεκινά ο ανασχεδιασμός της ειδικής εκπαίδευσης – Όλα όσα ανακοινώθηκαν

Η ειδική εκπαίδευση μπαίνει σε φάση ανασχεδιασμού, με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας που αναλαμβάνουν την αποτίμηση και αναμόρφωση των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών.

Η πρωτοβουλία σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια εκσυγχρονισμού, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και την εποπτεία του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ περιλαμβάνει την επανεξέταση των αρμοδιοτήτων και του πλαισίου λειτουργίας σε όλο το φάσμα της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης.

Οι δομές που μπαίνουν στο επίκεντρο των αλλαγών

Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τις εκπαιδευτικές δομές όσο και τους υποστηρικτικούς θεσμούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα Τμήματα Ένταξης και η Παράλληλη Στήριξη.

Παράλληλα, εξετάζεται η λειτουργία δομών όπως τα ΚΕΔΑΣΥ και οι ΕΔΥ, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής υποστήριξης που παρέχεται στους μαθητές.

Αναθεώρηση ρόλων και καθηκόντων

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του προσωπικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς, καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Ο στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση των ρόλων, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των δομών και να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης.

Σύνδεση με την εθνική στρατηγική για την αναπηρία

Ο ανασχεδιασμός εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024–2030. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση.

Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο που αφορά τη συμπερίληψη, επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός συστήματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών.

Η συμβολή των ομάδων εργασίας

Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν αποτελούνται από εκπαιδευτικούς και στελέχη με εμπειρία, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επεξεργασία προτάσεων για τη βελτίωση του συστήματος.

Η λειτουργία τους τελεί υπό την επίβλεψη του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, διασφαλίζοντας τον συντονισμό της διαδικασίας.

Συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας

Στη διαδικασία προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων και παρατηρήσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία. Οι σχετικοί σύνδεσμοι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Η συμμετοχική αυτή προσέγγιση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκομένων.

Στόχος ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα

Η συνολική προσπάθεια αποσκοπεί στη δημιουργία ενός λειτουργικού και συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η αναμόρφωση των δομών και των διαδικασιών αποτελεί βασικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η πρωτοβουλία φιλοδοξεί να ενισχύσει την ποιότητα της εκπαίδευσης και να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις.