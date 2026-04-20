ΠΟΣΥΠ για πίνακες εκπαιδευτικών – προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Στα όρια οι υπηρεσίες από καθυστερήσεις και υπερφόρτωση

Σοβαρές αιχμές κατά του Υπουργείου Παιδείας αφήνει η ΠΟΣΥΠ, με αφορμή την επικείμενη δημοσίευση των νέων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για τους πίνακες εκπαιδευτικών. Η Ομοσπονδία ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία, προειδοποιώντας ότι ο σχεδιασμός που επιχειρείται είναι εκτός πραγματικότητας και θέτει σε οριακό σημείο τις υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση στη διαδικασία, σε συνδυασμό με τις ασφυκτικές προθεσμίες και τον ήδη υπέρογκο φόρτο εργασίας, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Η ΠΟΣΥΠ κάνει λόγο για συνθήκες «διοικητικής γαλέρας», αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο απεργίας–αποχής από την υλοποίηση των προκηρύξεων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από ΠΟΣΥΠ:

κα Υπουργέ,

Ενόψει της δημοσίευσης στο ΦΕΚ των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ για την διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας και ζητάει άμεση συνάντηση, διότι:

-Η προηγούμενη – αντίστοιχη προκήρυξη του ΑΣΕΠ είχε δημοσιευτεί στο ΦΕΚ στις 20 Φεβρουαρίου 2023 και συνεπώς η διαδικασία έχει καθυστερήσει δραματικά με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου, ήδη δύο (2) μήνες, γεγονός που καθιστά ανεδαφικές πλέον τις προθεσμίες για την υλοποίησή της,

-Οι ασφυκτικές προθεσμίες και εργασίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις πρέπει να συναθροιστούν στον ήδη υπέρογκο φόρτο εργασίας των υπηρεσιών μας και ειδικά των Περιφερειακών, σε μία απίστευτη γραφειοκρατία την οποία ο προκάτοχος σας Υπουργός κος Πιερρακάκης, έχοντας συναίσθηση του όγκου της, την είχε παρομοιάσει με την γραφειοκρατία της βυζαντινής αυτοκρατορίας,

-οι ασφυκτικές αυτές προθεσμίες και εργασίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις συμπίπτουν επίσης με τις εξωπραγματικές προθεσμίες και εργασίες που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας για την καταχώρηση στοιχείων στην νέα ψηφιακή πλατφόρμα του eschools και αναρωτιόμαστε αν κάποτε υπάρξει στο ΥΠΑΙΘΑ κάποιος ρεαλιστικός και σοβαρός διοικητικός σχεδιασμός από την πολιτική και υπηρεσιακή του ηγεσία,

-υπενθυμίζουμε τις αφόρητες πιέσεις που ασκούσε το ΑΣΕΠ στο ΥΠΑΙΘΑ το 2023 για την όσο πιο σύντομη υλοποίηση της διαδικασίας, για την έγκαιρη σύνταξη των σχετικών πινάκων κατάταξης, οι οποίοι όμως δημοσιεύτηκαν τελικά τον Αύγουστο του 2023, οπότε η ασφυκτική αυτή εργασία 6 μηνών του 2023, πρέπει να υλοποιηθεί τώρα το 2026, με ακόμη πιο ασφυκτική προθεσμία και εργασία μέσα σε 4 μήνες,

-υπενθυμίζουμε ότι οι προκηρύξεις αφορούσαν το 2023 σε 152.000 χιλιάδες εκπαιδευτικούς και σε εκατοντάδες χιλιάδες ελέγχους δικαιολογητικών που κατατέθηκαν για επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου,

-υπενθυμίζουμε ότι η απαιτητική και ασφυκτική αυτή διαδικασία υλοποιείται από τους λιγοστούς υπαλλήλους των υποστελεχωμένων υπηρεσιών μας, οι οποίοι πολλάκις δεν γνωρίζουν πoιο αντικείμενο να πιάσουν και πoιο να αφήσουν, μέσα στον κυκεώνα της διοικητικής γαλέρας των υπηρεσιών μας,

-υπενθυμίζουμε ότι εξαιτίας αυτού του απίθανου φόρτου εργασίας η πλειοψηφία των συναδέλφων μας αδυνατεί να λάβει ακόμη και την καλοκαιρινή της άδεια, όπως επιθυμεί και την μετάταξη της σε άλλη υπηρεσία-υπουργείο, αρκεί να φύγει από αυτή την εργασιακή γαλέρα και εξουθένωση,

-υπενθυμίζουμε ότι η ανωτέρω διαδικασία υλοποιείται στο μεγαλύτερο και πιο απαιτητικό μέρος της, από τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘΑ χωρίς καμία ανταμοιβή, όταν το ΑΣΕΠ εισπράττει τα χιλιάδες παράβολα, ποσού εκατομμυρίων ευρώ, έτσι άλλοι δουλεύουν και άλλοι αμείβονται,

-υπενθυμίζουμε επίσης ότι οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Υπηρεσιών είμαστε σκανδαλωδώς αποκλεισμένοι από κάθε ανταμοιβή και μπόνους που λαμβάνουν όλοι οι άλλοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή στο ΥΠΑΙΘΑ,

-επί χρόνια επιδεικνύεται προκλητική αγνόηση και αδιαφορία για την συγκρότηση αμειβόμενων επιτροπών υλοποίησης των ανωτέρω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, όπως ζητάει η ΠΟΣΥΠ και τα Σωματεία της,

-ενημερώνουμε ότι οι Σύλλογοι των Υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών μας με αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων και των Γενικών τους Συνελεύσεων έχουν αιτηθεί στην ΠΟΣΥΠ την προκήρυξη απεργίας –αποχής των υπαλλήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών από κάθε ενέργεια που αφορά στην υλοποίηση των επικείμενων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, για όλους τους ανωτέρω λόγους, αλλά και για λόγους αξιοπρέπειας πλέον του κλάδου μας.

Προφανώς και οι αντοχές και τα όρια μας σε όλα τα επίπεδα, δεν είναι ανεξάντλητα!