ΕΔΕ για το περιστατικό κατανάλωσης προϊόντων κάνναβης από μαθητές σε σχολική εκδρομή

Έρευνα διατάχθηκε για περιστατικό με μαθητές Λυκείου που κατανάλωσαν προϊόντα κάνναβης σε σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα.

Περιστατικό με μαθητές Λυκείου που κατανάλωσαν προϊόντα κάνναβης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και δικαστικών αρχών. Η υπόθεση αφορά μαθητές από τη Θεσσαλονίκη που βρέθηκαν στα Ιωάννινα, όπου και σημειώθηκε το συμβάν.

Οι εξελίξεις οδήγησαν σε άμεση εντολή για διερεύνηση, καθώς το περιστατικό συνδέεται με ζητήματα ασφάλειας ανηλίκων, αλλά και τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση τέτοιων προϊόντων.

Εντολή για ΕΔΕ από την Εκπαίδευση

Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Στόχος της διαδικασίας είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να εξεταστεί αν υπήρξαν παραλείψεις ή ευθύνες από πλευράς των εμπλεκομένων.

Πώς αποκαλύφθηκε το περιστατικό

Η υπόθεση έγινε γνωστή τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ένας ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσω σταθμού του ΕΚΑΒ, παρουσιάζοντας συμπτώματα ζάλης και έντονης αδιαθεσίας.

Η κινητοποίηση των αρχών οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα για τα αίτια της κατάστασης του μαθητή, αποκαλύπτοντας την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Τι έδειξε η αστυνομική έρευνα

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος, μαζί με συμμαθητές του, επισκέφθηκαν κατάστημα πώλησης προϊόντων κάνναβης, από το οποίο προμηθεύτηκαν διάφορα είδη.

Παρότι επρόκειτο για προϊόντα βιομηχανικής κάνναβης, η διάθεσή τους σε ανηλίκους απαγορεύεται από τον νόμο. Οι μαθητές προχώρησαν στην κατανάλωσή τους, γεγονός που συνδέθηκε με τα συμπτώματα που εμφάνισε ο ανήλικος.

Αναζητήσεις και εντοπισμός μαθητή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στην ευρύτερη περιοχή των Ιωάννινα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και δεύτερο μαθητή του ίδιου σχολείου.

Ο συγκεκριμένος μαθητής, μετά την κατανάλωση των προϊόντων, είχε απομακρυνθεί από το σημείο, έχοντας χάσει τον προσανατολισμό του, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία για την ασφάλεια των μαθητών.

Συλλήψεις και δικαστική εξέλιξη

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο υπάλληλος του καταστήματος, η καθηγήτρια που ήταν υπεύθυνη για τη σχολική εκδρομή, καθώς και η μητέρα του ανηλίκου που νοσηλεύτηκε.

Στη συνέχεια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο μαθητής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Επιστροφή των μαθητών και επόμενα βήματα

Μετά το περιστατικό, οι μαθητές μαζί με τους συνοδούς τους επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη.

Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται τόσο στην εξέλιξη της διοικητικής έρευνας όσο και στη δικαστική διαδικασία που θα ακολουθήσει, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα γεγονότα.