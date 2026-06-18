Τραγωδία: Νεκρό αγοράκι 1,5 έτους

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Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο αγοριού 1,5 έτους, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και νοσηλευόταν επί μήνες.

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην Πάτρα ο θάνατος ενός αγοριού μόλις 1,5 έτους, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το παιδί έδινε για μήνες τη δική του μάχη, έχοντας νοσηλευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

Η πολύμηνη νοσηλεία

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγοράκι είχε αρχικά μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η κατάσταση της υγείας του ήταν σοβαρή και απαιτούσε συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Μετά τη νοσηλεία του στην Αθήνα, το παιδί μεταφέρθηκε στην Πάτρα.

Εκεί νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το μικρό παιδί δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Το αγοράκι εξέπνευσε σήμερα, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στους δικούς του ανθρώπους.

Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την οικογένειά του, αλλά και όσους γνώριζαν την περιπέτεια της υγείας του.

Η τοπική κοινωνία της Πάτρας παρακολουθεί συγκλονισμένη την τραγική είδηση, με τη σκέψη όλων να βρίσκεται στους γονείς και στους οικείους του παιδιού.