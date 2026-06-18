ΔΕΘ: Οι πολύτεκνοι ζητούν επίδομα, φοροελαφρύνσεις και στήριξη στις οικογένειες

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Η ΑΣΠΕ ζητά να ακουστούν στη φετινή ΔΕΘ 10 άμεσα μέτρα για το δημογραφικό, προειδοποιώντας ότι η γήρανση του πληθυσμού απειλεί ασφαλιστικό, οικονομία και περιφερειακή ανάπτυξη.

Η δημογραφική γήρανση της χώρας δεν είναι πλέον μια μελλοντική απειλή, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει ήδη την οικονομία, το ασφαλιστικό σύστημα, την αγορά εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Με δελτίο Τύπου, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος ζητά να τεθούν στη φετινή ΔΕΘ 10 άμεσες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν έχει άλλο χρόνο για απλές διαπιστώσεις.

Το δημογραφικό σοκ και η γήρανση της χώρας

Η ΑΣΠΕ επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πιο γερασμένες κοινωνίες της Ευρώπης, με τη διάμεση ηλικία του πληθυσμού να έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τις τελευταίες δεκαετίες.

Στο υλικό που συνοδεύει το δελτίο Τύπου αποτυπώνεται η πορεία της γήρανσης του πληθυσμού, με τη διάμεση ηλικία να ανεβαίνει από τα 32,8 έτη το 1980 στα 46,8 έτη το 2026.

Η αύξηση αυτή, όπως τονίζεται, δεν αποτελεί απλώς δημογραφικό στατιστικό στοιχείο, αλλά προειδοποίηση για τις συνέπειες που ήδη δημιουργούνται στη χώρα.

Λιγότεροι νέοι εργαζόμενοι, μεγαλύτερη πίεση στις συντάξεις και στο σύστημα υγείας, δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναμικού και κίνδυνος ερήμωσης περιοχών συνθέτουν την εικόνα που περιγράφει η Συνομοσπονδία.

Οι οικονομικές συνέπειες της υπογεννητικότητας

Η ΑΣΠΕ συνδέει άμεσα το δημογραφικό με την οικονομική προοπτική της χώρας. Το πρόβλημα, όπως αναφέρει, δεν είναι μόνο κοινωνικό, αλλά αφορά τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού, την επάρκεια εργατικού δυναμικού και την ανάπτυξη.

Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για δαπάνες υγείας και συντάξεων, την ώρα που ο ενεργός πληθυσμός περιορίζεται.

Παράλληλα, οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια, όπου η μείωση του πληθυσμού μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αναπτυξιακές προοπτικές και σε περαιτέρω αποδυνάμωση μικρών πόλεων και χωριών.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΣΠΕ ζητά πολιτικές που δεν θα περιορίζονται σε αποσπασματικά επιδόματα, αλλά θα στηρίζουν ουσιαστικά την απόφαση των νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν οικογένεια.

Στέγη, επίδομα και φορολογικά μέτρα

Στις προτάσεις της ΑΣΠΕ περιλαμβάνονται στεγαστικά προγράμματα για μικρές πόλεις και την ύπαιθρο, με στόχο να στηριχθεί η εγκατάσταση οικογενειών εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η Συνομοσπονδία ζητά επίσης ειδικό δημογραφικό επίδομα 2.000 ευρώ για γονείς έως 33 ετών, ώστε να ενισχυθούν οι γεννήσεις σε νεαρές ηλικίες.

Ξεχωριστή θέση έχει και το αίτημα για αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, με βάση τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες των οικογενειών.

Σύμφωνα με την πρόταση που αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, για τις πολύτεκνες οικογένειες τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα θα πρέπει να υπολογίζονται με 75% μειωμένο ΕΝΦΙΑ.

Ενίσχυση επιδομάτων και στήριξη πολύτεκνων οικογενειών

Η ΑΣΠΕ ζητά σημαντική αύξηση του επιδόματος γέννησης και του Α21 από το πέμπτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Παράλληλα, προτείνει να επεκταθεί η μείωση φόρου εισοδήματος κατά 2% και στις πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ.

Η λογική των μέτρων, όπως προκύπτει από την παρέμβαση, είναι ότι οι πολύτεκνες οικογένειες έχουν αυξημένες ανάγκες και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για μικρότερα νοικοκυριά.

Η Συνομοσπονδία ζητά οι πολιτικές στήριξης να λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των παιδιών και το πραγματικό κόστος ανατροφής τους.

Προσλήψεις, μεταθέσεις και εκπαίδευση

Στις 10 παρεμβάσεις περιλαμβάνεται και η ισχυρή μοριοδότηση με βάση τον αριθμό των παιδιών σε προσλήψεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΑΣΠΕ ζητά ειδική μέριμνα για τους πολύτεκνους, καθώς και υποχρεωτική εφαρμογή της αναλογικότητας 16% στις προσλήψεις του Υπουργείου Παιδείας για την κατηγορία αυτή.

Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για ελεύθερες μετεγγραφές στα ΑΕΙ για τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, όπως ίσχυε στο παρελθόν.

Η Συνομοσπονδία συνδέει το συγκεκριμένο μέτρο με το οικονομικό βάρος που σηκώνουν οι οικογένειες όταν τα παιδιά σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Συντάξιμος χρόνος και τιμητική σύνταξη

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη μητρότητα. Η ΑΣΠΕ προτείνει να αναγνωρίζονται 12 μήνες συντάξιμου χρόνου ανά τοκετό, ώστε μια μητέρα να μπορεί να ασχοληθεί προσωπικά με την ανατροφή των παιδιών της.

Το μέτρο προτείνεται να ισχύει είτε η μητέρα δεν εργάζεται είτε επιλέγει άδεια άνευ αποδοχών.

Παράλληλα, ζητείται ενίσχυση της εθνικής σύνταξης και θεσμοθέτηση τιμητικής σύνταξης για τις πολύτεκνες μητέρες.

Με τις προτάσεις αυτές, η ΑΣΠΕ επιχειρεί να αναδείξει ότι η ανατροφή παιδιών πρέπει να αναγνωρίζεται και θεσμικά ως συμβολή στην κοινωνία και στο μέλλον της χώρας.

Το μήνυμα προς την Πολιτεία

Η ΑΣΠΕ αναφέρει ότι πρόσφατη έρευνα της ALCO, τον Μάιο του 2026, δείχνει υψηλή κοινωνική αποδοχή για συγκεκριμένες δημογραφικές πολιτικές.

Με βάση αυτό, υποστηρίζει ότι η κοινωνία έχει ήδη τοποθετηθεί και ότι η Πολιτεία οφείλει πλέον να ακολουθήσει με αποφάσεις.

Το κεντρικό μήνυμα της Συνομοσπονδίας είναι ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται περισσότερες διαπιστώσεις για το δημογραφικό, αλλά περισσότερα παιδιά.

Για τον λόγο αυτό, η ΑΣΠΕ ζητά οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις να ακουστούν στη φετινή ΔΕΘ, θέτοντας το δημογραφικό ως ζήτημα εθνικής, οικονομικής και κοινωνικής προοπτικής.