Διορισμοί εκπαιδευτικών – Μοριοδότηση: Τι απαντά το Υπουργείο Παιδείας για τους πολύτεκνους

Ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση και συγκεκριμένα από τον Κυριάκο Βελόπουλο, για τη μοριοδότηση πολύτεκνων εκπαιδευτικών και απάντηση της Υπουργού Παιδείας για το ισχύον σύστημα διορισμών

Στο προσκήνιο βρέθηκε το ζήτημα της μοριοδότησης των πολύτεκνων εκπαιδευτικών, μετά από κοινοβουλευτική παρέμβαση που κατατέθηκε στη Βουλή. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο κατά πόσο το ισχύον σύστημα διορισμών ανταποκρίνεται στις ανάγκες στήριξης της οικογένειας και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος.

Η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας αποσαφηνίζει το υφιστάμενο πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ κοινωνικών και αξιοκρατικών κριτηρίων κατά τη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικών.

Τα ερωτήματα για τη μοριοδότηση των πολύτεκνων

Η κοινοβουλευτική ερώτηση εστιάζει στη χαμηλή βαρύτητα που έχει ο αριθμός των τέκνων στο ισχύον σύστημα, όπου προβλέπονται τρία μόρια για κάθε παιδί. Όπως επισημαίνεται, η συγκεκριμένη πρόβλεψη περιορίζει τον ρόλο της οικογενειακής κατάστασης ως κοινωνικού κριτηρίου.

Παράλληλα, τίθεται ζήτημα επανεξέτασης του πλαισίου, με αναφορά σε προηγούμενες ρυθμίσεις που ίσχυαν την περίοδο 2004–2010, οι οποίες παρείχαν ευνοϊκότερες δυνατότητες διορισμού για πολύτεκνους εκπαιδευτικούς.

Επιπλέον, ζητείται να διευκρινιστεί εάν έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα των παλαιότερων μέτρων και αν υπάρχει πρόθεση θέσπισης νέων παρεμβάσεων ή ποσοστώσεων στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δημογραφικής πολιτικής.

Το ισχύον σύστημα διορισμών

Στην απάντησή του, το Υπουργείο Παιδείας επισημαίνει ότι το ισχύον σύστημα βασίζεται στον νόμο 4589/2019 και εφαρμόζεται τόσο στους μόνιμους διορισμούς όσο και στις προσλήψεις αναπληρωτών.

Η διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων πραγματοποιείται μέσω του ΑΣΕΠ, με βάση συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια. Τα βασικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι τα ακαδημαϊκά προσόντα, η προϋπηρεσία και τα κοινωνικά κριτήρια, στα οποία περιλαμβάνεται και ο αριθμός των τέκνων.

Η μοριοδότηση των παιδιών προβλέπεται ρητά, ενώ παράλληλα συνυπολογίζονται και άλλοι παράγοντες, όπως η αναπηρία του υποψηφίου ή μέλους της οικογένειας.

Η στάθμιση μεταξύ κοινωνικών και αξιοκρατικών κριτηρίων

Το Υπουργείο τονίζει ότι το ισχύον σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζει την επιλογή εκπαιδευτικών με βάση την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην προϋπηρεσία και τα προσόντα.

Σύμφωνα με την αιτιολογική προσέγγιση, τα κοινωνικά κριτήρια λειτουργούν επικουρικά, ώστε να στηρίζεται η οικογένεια, χωρίς όμως να υπερισχύουν των βασικών αξιοκρατικών παραμέτρων.

Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ισορροπημένου συστήματος που εξασφαλίζει τόσο την κοινωνική μέριμνα όσο και την ποιότητα της εκπαίδευσης.

Νομολογία και συνταγματική συμβατότητα

Στην απάντηση γίνεται αναφορά και σε αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις οποίες η ισχύουσα μοριοδότηση δεν αντίκειται στη συνταγματική προστασία των πολυτέκνων.

Οι σχετικές κρίσεις επιβεβαιώνουν ότι ο νομοθέτης διαθέτει περιθώριο επιλογής ως προς τον τρόπο στήριξης των πολύτεκνων, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες κάθε περιόδου και την ανάγκη διασφάλισης της αξιοκρατίας.

Επόμενα βήματα

Τέλος, επισημαίνεται ότι αναμένεται η έκδοση νέων προκηρύξεων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο εφαρμογής του ισχύοντος συστήματος.

Η συζήτηση για τη μοριοδότηση των πολύτεκνων εκπαιδευτικών παραμένει ανοικτή, με το Υπουργείο να υπερασπίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο ως συμβατό με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Δείτε αναλυτικά την ερώτηση και την απάντηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ