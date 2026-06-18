Έκτακτο επίδομα παιδιού: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε – Πότε οι πληρωμές

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Έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί αυτόματα το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων.

Έως τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, στους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς νέα αίτηση στην εφαρμογή myAADE, καθώς ο υπολογισμός της ενίσχυσης θα βασιστεί στα παιδιά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του προηγούμενου έτους.

Ποιοι θα λάβουν το επίδομα

Το επίδομα αφορά γονείς με εξαρτώμενα τέκνα, εφόσον το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 δεν ξεπερνά τα όρια που έχουν τεθεί.

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Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο ορίζεται έως τις 40.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται έως τις 39.000 ευρώ και επίσης προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Στο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο ποσό.

Πώς υπολογίζονται τα παιδιά

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων που εμφανίζεται στις φορολογικές δηλώσεις.

Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων υπολογίζεται το σύνολο των κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων παιδιών.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 150 ευρώ για κάθε παιδί που πληροί τις προϋποθέσεις.

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Έτσι, όσο περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα έχουν δηλωθεί, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το τελικό ποσό που θα πιστωθεί στον δικαιούχο.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση.

Οι δικαιούχοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια θα δουν το ποσό να πιστώνεται έως τα τέλη Ιουνίου.

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης των γονέων, τα χρήματα θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης.

Αν οι γονείς έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις και υπάρχουν κοινά τέκνα, η ενίσχυση θα καταβληθεί κατά 50% σε κάθε γονέα.

Τι ισχύει για όσους απέκτησαν πρόσφατα παιδί

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για φορολογούμενους που απέκτησαν πρόσφατα παιδί.

Στις περιπτώσεις αυτές, η καταβολή του επιδόματος προβλέπεται να γίνει έως τις 31 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου να έχουν προχωρήσει σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να προστεθεί το εξαρτώμενο τέκνο μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Το κρίσιμο στοιχείο για την πληρωμή είναι τα στοιχεία που εμφανίζονται στη φορολογική εικόνα του δικαιούχου.

Οι γονείς θα πρέπει να έχουν δηλώσει σωστά τα εξαρτώμενα τέκνα, καθώς από αυτά θα προκύψει το τελικό ποσό της ενίσχυσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στις περιπτώσεις νέων γεννήσεων, όπου απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων στην ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, το επίδομα θα καταβληθεί αυτόματα στους δικαιούχους, δίνοντας μια πρόσθετη οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες με παιδιά.