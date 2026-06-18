Τουρισμός για Όλους: Ποιοι μπαίνουν στο νέο πρόγραμμα με διευρυμένα κριτήρια

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Τον Αύγουστο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με voucher έως 600 ευρώ, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες.

Το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» φέρνει διευρυμένα κριτήρια και μεγαλύτερο εύρος δικαιούχων, με την πλατφόρμα των αιτήσεων να αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο.

Η δράση προβλέπει voucher από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο χρήσης και την κατηγορία του δικαιούχου, ενώ δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ευάλωτες ομάδες, στα άτομα με αναπηρία, στις πολύτεκνες οικογένειες και στα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Πώς θα τρέξει το πρόγραμμα

Το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο να καλυφθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η πρώτη φάση ξεκινά άμεσα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027. Η δεύτερη φάση προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε μία σύντομη περίοδο χρήσης, αλλά επιχειρεί να στηρίξει τη ζήτηση σε περισσότερους μήνες του έτους.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ώστε η διαδικασία να παραμείνει διαφανής και ενιαία για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Έμφαση σε χειμώνα και ορεινούς προορισμούς

Βασικός στόχος του νέου κύκλου είναι η ενίσχυση των περιόδων με χαμηλότερη τουριστική κίνηση.

Για τον λόγο αυτό, το 70% των διαθέσιμων κονδυλίων κατευθύνεται στην περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου και στήριξης περιοχών που δεν έχουν την ίδια δυναμική με τους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την καμπάνια για την «Ορεινή Ελλάδα», δίνοντας μεγαλύτερη προβολή σε εναλλακτικούς και λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν περισσότεροι πολίτες.

Για άγαμους χωρίς τέκνα, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τις 19.000 ευρώ στις 21.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από τις 31.000 ευρώ στις 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο μπορεί να φτάσει έως τις 58.000 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η αλλαγή αυτή διευρύνει ουσιαστικά τον αριθμό των πιθανών δικαιούχων και ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος.

Τι προβλέπεται για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Μία από τις βασικές νέες προβλέψεις αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με παιδιά με αναπηρία, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Η πρόβλεψη αυτή ενισχύει την πρόσβαση στις διακοπές για ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες και συχνά μεγαλύτερα οικονομικά βάρη.

Επιπλέον, για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Πώς θα γίνεται η χρήση του voucher

Το voucher θα δοθεί μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα εκδίδεται με αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών του κράτους.

Η διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω ΚΕΠ, ώστε να διευκολυνθούν πολίτες που χρειάζονται υποστήριξη στη διαδικασία.

Θα λειτουργεί επίσης help desk για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στους δικαιούχους.

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν την έναρξη της διαδικασίας, ώστε να υποβάλουν εγκαίρως την αίτησή τους.

Το ύψος του voucher θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ και θα εξαρτάται από την περίοδο που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς και από τα ειδικά χαρακτηριστικά του δικαιούχου.

Με το νέο πλαίσιο, το «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» επιχειρεί να συνδυάσει κοινωνική στήριξη, μεγαλύτερη πρόσβαση σε διακοπές και ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές και περιόδους του έτους.