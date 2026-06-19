Πακέτο ΔΕΘ: Φοροελαφρύνσεις και στήριξη εισοδήματος σχεδιάζει η κυβέρνηση

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Το οικονομικό επιτελείο ξεκινά τον σχεδιασμό για το πακέτο της ΔΕΘ, με τις νέες φοροελαφρύνσεις, τη στήριξη της μεσαίας τάξης και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο να μπαίνουν στο επίκεντρο.

Οι πρώτες συζητήσεις για το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ έχουν ήδη ξεκινήσει στο κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, παρότι απομένουν ακόμη περισσότεροι από δύο μήνες μέχρι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Το πακέτο της Θεσσαλονίκης θεωρείται κρίσιμο για τον πολιτικό σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν αναμένεται να αποτελέσουν βασικό σημείο αναφοράς στην πορεία προς τις εκλογές της άνοιξης του 2027.

Το βάρος πέφτει στην τσέπη των πολιτών

Στο Μέγαρο Μαξίμου φαίνεται πως υπάρχει η εκτίμηση ότι οι πολίτες αξιολογούν τα κυβερνητικά μέτρα κυρίως από το αν βλέπουν πραγματική ενίσχυση στο εισόδημά τους.

Η εμπειρία μετά την περσινή ΔΕΘ, αλλά και η δημοσκοπική εικόνα από τον Δεκέμβριο και μετά, ενισχύουν την άποψη ότι οι εξαγγελίες αποκτούν πολιτικό αποτέλεσμα μόνο όταν μεταφράζονται σε απτό οικονομικό όφελος.

Για τον λόγο αυτό, το νέο πακέτο δεν αναμένεται να περιοριστεί σε γενικές δεσμεύσεις, αλλά θα κινηθεί γύρω από συγκεκριμένες παρεμβάσεις με δημοσιονομικό αντίκρισμα.

Στο επίκεντρο μπαίνουν οι φοροελαφρύνσεις, η στήριξη της μεσαίας τάξης, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και συνολικά η αγορά.

Δημοσιονομικός χώρος και νέες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, υπάρχει ήδη δημοσιονομικός χώρος περίπου 1 δισ. ευρώ, με την ελπίδα το ποσό αυτό να αυξηθεί, πάντα όμως εντός των ορίων που θέτουν οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι οροφές δαπανών.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους, υποστηρίζοντας ότι αυτή η πορεία της δίνει αξιοπιστία για νέες μειώσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ανέφερε ότι θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα και συγκεκριμένη στήριξη της κοινωνίας.

Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, δεν θα ληφθούν άμεσα. Το ακριβές εύρος του πακέτου αναμένεται να καθοριστεί στα τέλη Αυγούστου, όταν θα υπάρχει πιο καθαρή εικόνα για τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Ο ρόλος του τουρισμού και η τελική εξίσωση

Στον σχεδιασμό θα συνυπολογιστεί και η πορεία των τουριστικών εσόδων, καθώς η ροή των αφίξεων και τα τελικά μεγέθη της σεζόν μπορούν να επηρεάσουν τα περιθώρια κινήσεων.

Η κυβέρνηση θέλει να κινηθεί με προσοχή, ώστε οι εξαγγελίες να έχουν πολιτικό βάρος, αλλά να μη δημιουργούν αμφιβολίες για τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Αυτό σημαίνει ότι το πακέτο θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη για εισοδηματική στήριξη και στην απαίτηση να μη διαταραχθεί η εικόνα αξιοπιστίας που επιδιώκει να προβάλλει το οικονομικό επιτελείο.

Το κρίσιμο στοιχείο δεν θα είναι μόνο το ύψος των μέτρων, αλλά και το πολιτικό αφήγημα που θα τα συνοδεύει.

Το βλέμμα σε επαγγελματίες, αγορά και μεσαία τάξη

Οι μειώσεις φόρων αναμένεται να αποτελέσουν βασικό κορμό των ανακοινώσεων στη Θεσσαλονίκη.

Στο κυβερνητικό τραπέζι βρίσκονται παρεμβάσεις που θα απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε τμήματα της αγοράς και στη μεσαία τάξη, δηλαδή σε κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται κρίσιμες για την επόμενη πολιτική περίοδο.

Το μήνυμα που επιχειρείται να διαμορφωθεί είναι ότι, μετά τις προηγούμενες μειώσεις φόρων, υπάρχει δυνατότητα για νέα βήματα, εφόσον το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Παράλληλα, το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να λειτουργήσει και ως πολιτικό σήμα για την τελευταία φάση της κυβερνητικής θητείας πριν από τις εκλογές του 2027.

Η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση

Κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν ήδη να αντιπαραβάλουν τον δικό τους σχεδιασμό με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, τις οποίες χαρακτηρίζουν ακοστολόγητες.

Στο στόχαστρο μπαίνουν τόσο ο Νίκος Ανδρουλάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας, με κυβερνητικές πηγές να τους κατηγορούν ότι διατυπώνουν υποσχέσεις χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις προτάσεις για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, καθώς και σε εξαγγελίες για αυξήσεις μισθών και άλλες παροχές.

Από την κυβερνητική πλευρά υποστηρίζεται ότι κάθε πρόσθετη δαπάνη πρέπει να έχει σαφή πηγή χρηματοδότησης, διαφορετικά οδηγεί είτε σε αύξηση φόρων είτε σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό.

Η ΔΕΘ ως πολιτικό ορόσημο

Η φετινή ΔΕΘ αναμένεται να έχει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς θα αποτελέσει μία από τις τελευταίες μεγάλες ευκαιρίες της κυβέρνησης να παρουσιάσει ένα συνεκτικό οικονομικό σχέδιο πριν από την προεκλογική χρονιά.

Το πακέτο που θα ανακοινωθεί θα κριθεί όχι μόνο από τα ποσά, αλλά και από το αν θα απαντά σε πραγματικές πιέσεις των νοικοκυριών και της αγοράς.

Για το Μέγαρο Μαξίμου, το ζητούμενο είναι να υπάρξει ένα μείγμα μέτρων που θα δείχνει συνέχεια, δημοσιονομική σοβαρότητα και κοινωνική στόχευση.

Η τελική μορφή του πακέτου θα κλειδώσει αργότερα, όμως το πολιτικό μήνυμα έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται: νέες φοροελαφρύνσεις, στήριξη εισοδήματος και προσπάθεια να φανεί στην πράξη ότι υπάρχει οικονομικός χώρος για παρεμβάσεις.