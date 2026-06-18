Διορισμοί εκπαιδευτικών: «Καμπανάκι» για τα κενά στη Γερμανική Γλώσσα

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Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών/τριών Γερμανικής Γλώσσας ζητά άμεση κατανομή μόνιμων διορισμών ΠΕ07, προειδοποιώντας για υποβάθμιση της Β΄ Ξένης Γλώσσας και ακάλυπτες οργανικές ανάγκες.

Η υποβάθμιση της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο δημόσιο σχολείο και τα κενά στον κλάδο των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας φέρνουν νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας.

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών/τριών Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 εκφράζει έντονη ανησυχία για τη στελέχωση των σχολείων και ζητά να υπάρξει άμεση κατανομή μόνιμων θέσεων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης.

Ανησυχία για τη Β΄ Ξένη Γλώσσα

Η Ένωση κάνει λόγο για συστηματική υποβάθμιση του μαθήματος της Β΄ Ξένης Γλώσσας τα τελευταία χρόνια.

Όπως επισημαίνει, η κατάσταση αυτή περιορίζει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των μαθητών και επηρεάζει το δικαίωμά τους στην πολυγλωσσία.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο έναν κλάδο εκπαιδευτικών, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο.

Η Γερμανική Γλώσσα, ως επιλογή μαθητών και οικογενειών, δεν μπορεί να εξαρτάται κάθε χρόνο από ελάχιστες προσλήψεις ή από προσωρινές λύσεις.

Τα στοιχεία για αποχωρήσεις και διορισμούς

Σύμφωνα με την ΠΕΚΑΓΕΠΕ, την τελευταία διετία αποχώρησαν από τη δημόσια εκπαίδευση 91 εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας.

Την ίδια περίοδο, οι διορισμοί στον κλάδο ήταν μόλις 62, γεγονός που δημιουργεί καθαρό έλλειμμα στελέχωσης.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν μια περιστασιακή δυσκολία, αλλά μια τάση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σχολείων.

Όταν οι αποχωρήσεις είναι περισσότερες από τους διορισμούς, τα κενά όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά μεταφέρονται και διογκώνονται από χρονιά σε χρονιά.

Οι 112 οργανικές ανάγκες που παραμένουν

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις οργανικές ανάγκες του κλάδου ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ αναφέρει ότι, με βάση εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας του 2023 για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχαν δηλώσει 112 οργανικές ανάγκες για εκπαιδευτικούς ΠΕ07.

Τρία χρόνια μετά, όπως τονίζει η Ένωση, ο αριθμός αυτός εξακολουθεί να μην έχει ληφθεί υπόψη στην πράξη.

Για τον κλάδο, οι 112 δηλωμένες οργανικές ανάγκες αποτελούν κρίσιμο στοιχείο, καθώς δείχνουν ότι υπάρχουν καταγεγραμμένες ανάγκες που δεν έχουν ακόμη μετατραπεί σε πραγματική μόνιμη κάλυψη.

Περιοχές χωρίς καθηγητές Γερμανικών

Η κατάσταση επιδεινώνεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις περιορισμένες προσλήψεις αναπληρωτών.

Η Ένωση αναφέρει ότι ολόκληρες περιοχές της χώρας έμειναν χωρίς εκπαιδευτικούς ΠΕ07, με αποτέλεσμα μαθητές να στερηθούν τη διδασκαλία του μαθήματος για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τμήματα παρέμειναν χωρίς καθηγητή, ενώ μαθητές οδηγήθηκαν σε αλλαγή γλώσσας, παρότι είχαν επιλέξει διαφορετικά.

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνεται, πλήττει την ισότητα στην εκπαίδευση και περιορίζει το δικαίωμα των παιδιών να συνεχίσουν τη γλώσσα που επέλεξαν.

Πρόσθετο κόστος για τις οικογένειες

Η έλλειψη εκπαιδευτικών ΠΕ07 δεν μένει χωρίς συνέπειες και για τα νοικοκυριά.

Η ΠΕΚΑΓΕΠΕ σημειώνει ότι πολλές οικογένειες αναγκάστηκαν να στραφούν σε ιδιωτικά φροντιστήρια, ώστε τα παιδιά τους να συνεχίσουν να μαθαίνουν Γερμανικά.

Αυτό σημαίνει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για οικογένειες που είχαν επιλέξει τη δημόσια εκπαίδευση ως τον βασικό χώρο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την Ένωση, υπονομεύεται ο δημόσιος χαρακτήρας της εκπαίδευσης και δημιουργούνται ανισότητες ανάμεσα στους μαθητές.

Το αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών/τριών Γερμανικής Γλώσσας καλεί την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποκαταστήσει την αδικία που, όπως αναφέρει, έχει υποστεί ο κλάδος.

Ζητά άμεση κατανομή θέσεων μόνιμου διορισμού, η οποία να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι τα 91 κενά από αποχωρήσεις και οι 112 δηλωμένες οργανικές ανάγκες αποτελούν το ελάχιστο που απαιτείται.

Το μήνυμα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ είναι ότι η πολυγλωσσία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά βασικό μορφωτικό δικαίωμα και αναγκαίο στοιχείο ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου.