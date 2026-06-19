Έκτακτο επίδομα καλοκαιριού: Ο Δήμος που το δίνει

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία μέσω της επίσημης πλατφόρμας. Όσοι είχαν εγκριθεί και έλαβαν την οικονομική ενίσχυση το Πάσχα του 2026 χρειάζεται να υποβάλουν μόνο νέα αίτηση, χωρίς να καταθέσουν ξανά όλα τα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εξεταστεί η αίτησή τους πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για το έκτακτο επίδομα Καλοκαιριού του Δήμου Νέας Σμύρνης, καθώς η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Το μέτρο αφορά οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά της περιοχής και δεν απευθύνεται στο σύνολο των δημοτών. Η χορήγηση του επιδόματος γίνεται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, κοινωνικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Βασικό κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος είναι το εισόδημα του νοικοκυριού. Παράλληλα, εξετάζονται η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία και οι ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες κάθε περίπτωσης.

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 6.000 ευρώ για ένα άτομο. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος που διαμένει στην ίδια κατοικία.

Κατά την αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη τόσο το δηλωθέν όσο και το τεκμαρτό εισόδημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το υψηλότερο από τα δύο ποσά, ώστε να κριθεί αν το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Τι ισχύει για ενοίκιο, δάνειο και ανεργία

Σημαντική πρόβλεψη υπάρχει για νοικοκυριά που επιβαρύνονται με στεγαστικά έξοδα. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος αφαιρείται το ποσό του ενοικίου ή η δόση στεγαστικού δανείου.

Η αφαίρεση αυτή ισχύει εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία και το στεγαστικό δάνειο εξυπηρετείται κανονικά.

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Ευνοϊκή μεταχείριση προβλέπεται και για τους ανέργους. Στην περίπτωσή τους δεν συνυπολογίζονται εισοδήματα που είχαν αποκτηθεί πριν από την περίοδο της ανεργίας.

Η ρύθμιση αυτή μπορεί να επηρεάσει θετικά την αξιολόγηση αιτήσεων από πολίτες που σήμερα βρίσκονται χωρίς εργασία, αλλά είχαν προηγούμενα εισοδήματα μέσα στο εξεταζόμενο διάστημα.

Ειδική μέριμνα για άτομα με αναπηρία

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τα άτομα με αναπηρία. Όσοι έχουν πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο κατά τον υπολογισμό του εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, δεν συνυπολογίζονται στο φορολογούμενο εισόδημα τα επιδόματα και οι συντάξεις αναπηρίας, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

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Η πρόβλεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτρέπει τον αποκλεισμό ατόμων με αναπηρία λόγω ποσών που συνδέονται με την κάλυψη αυξημένων αναγκών και όχι με πραγματική οικονομική άνεση.

Περιουσιακά κριτήρια και καταθέσεις

Η εξέταση των αιτήσεων δεν περιορίζεται μόνο στο εισόδημα. Οι υπηρεσίες του δήμου λαμβάνουν υπόψη και την περιουσιακή κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Οι δικαιούχοι μπορούν να διαθέτουν ένα ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο ή περιορισμένο ποσοστό συνιδιοκτησίας σε περισσότερα ακίνητα.

Παράλληλα, εξετάζονται και οι τραπεζικές καταθέσεις. Ο έλεγχος γίνεται μέσω των τόκων που εμφανίζονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τα σχετικά όρια διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού, ώστε η αξιολόγηση να λαμβάνει υπόψη τη σύνθεση και τις πραγματικές ανάγκες κάθε οικογένειας.

Τα ποσά του επιδόματος

Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού.

Για νοικοκυριά ενός ή δύο ατόμων, το επίδομα ανέρχεται στα 120 ευρώ. Για νοικοκυριά τριών ή τεσσάρων ατόμων, το ποσό διαμορφώνεται στα 160 ευρώ.

Για νοικοκυριά με πέντε ή περισσότερα μέλη, το επίδομα φτάνει τα 200 ευρώ.

Η διαφοροποίηση των ποσών συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες των μεγαλύτερων οικογενειών, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία τα καθημερινά έξοδα παραμένουν υψηλά.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές, επομένως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία μέσω της επίσημης πλατφόρμας.

Όσοι είχαν εγκριθεί και έλαβαν την οικονομική ενίσχυση το Πάσχα του 2026 χρειάζεται να υποβάλουν μόνο νέα αίτηση, χωρίς να καταθέσουν ξανά όλα τα δικαιολογητικά.

Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ώστε να εξεταστεί η αίτησή τους πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.