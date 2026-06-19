Καταγγελίες για τη στέγαση εκπαιδευτικών στα νησιά: Μένουν χωρίς σπίτι πριν κλείσουν τα σχολεία!

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Καταγγελίες ότι εκπαιδευτικοί σε τουριστικά νησιά χάνουν τη στέγη τους πριν ακόμη λήξει η σχολική χρονιά, ζητώντας άμεση παρέμβαση από Υπουργείο, δήμους και Περιφέρεια.

Η στέγαση των εκπαιδευτικών στα τουριστικά νησιά μετατρέπεται ξανά σε οξύ κοινωνικό και εργασιακό πρόβλημα, με την ΕΛΜΕ Κέρκυρας να καταγγέλλει περιστατικά συναδέλφων που καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους πριν ακόμη ολοκληρωθεί η σχολική χρονιά.

Η εικόνα που περιγράφεται είναι γνώριμη, αλλά κάθε χρόνο γίνεται πιο ασφυκτική: αναπληρωτές και νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με υπέρογκα ενοίκια, βραχυχρόνιες μισθώσεις, ξενοδοχεία και, σε αρκετές περιπτώσεις, πλήρη αδυναμία εύρεσης κατοικίας.

Εκπαιδευτικοί χωρίς σπίτι πριν κλείσουν τα σχολεία

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας αναφέρει ότι δέχεται καταγγελίες για εκπαιδευτικούς που χάνουν τη στέγη τους με την έναρξη της τουριστικής περιόδου, την ώρα που τα σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν.

Χαρακτηριστική είναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η περίπτωση εκπαιδευτικού στην Κέρκυρα που καλείται να φύγει από το σπίτι στις 15 Ιουνίου, δηλαδή 15 ημέρες πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κέρκυρα, αλλά συνολικά τα τουριστικά νησιά, όπου η στέγη γίνεται απρόσιτη για εργαζόμενους που καλούνται να υπηρετήσουν τη δημόσια εκπαίδευση.

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Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται συχνά μπροστά σε εκβιαστικά διλήμματα: είτε να δεχθούν μεγάλες αυξήσεις στα ήδη υψηλά ενοίκια είτε να αναζητήσουν προσωρινή λύση σε ξενοδοχεία, Airbnb ή σε σπίτια με ακατάλληλες συνθήκες.

Μισθοί που δεν αντέχουν το κόστος στέγασης

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι πολλοί αναπληρωτές ζουν για μήνες μακριά από τα σπίτια τους, με τη βαλίτσα στο χέρι, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα με μισθούς 800 και 900 ευρώ.

Με αυτά τα εισοδήματα, όπως σημειώνει η ΕΛΜΕ, καλούνται να πληρώσουν ενοίκια που συχνά απορροφούν σχεδόν το μισό τους εισόδημα, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα αυξάνονται λόγω ακρίβειας.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο πιεστική κάθε Σεπτέμβριο, όταν οι εκπαιδευτικοί μετακινούνται μέσα σε ελάχιστες ημέρες για να αναλάβουν υπηρεσία, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί πού θα μείνουν.

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Η ΕΛΜΕ υπενθυμίζει ότι σε αρκετά νησιά, παρά τον τεράστιο αριθμό τουριστικών καταλυμάτων, εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει να μένουν σε αυτοκίνητα, σκηνές ή πρόχειρες λύσεις, επειδή δεν βρίσκουν διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή κατοικία.

Το «τουριστικό θαύμα» και η πραγματικότητα των σχολείων

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας συνδέει το στεγαστικό πρόβλημα με τη συνολικότερη κατάσταση που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στα νησιά.

Όπως αναφέρει, οι ίδιοι άνθρωποι που καλούνται να στηρίξουν τα σχολεία, συχνά εργάζονται σε ακατάλληλα κτίρια, με σοβαρές φθορές, προβλήματα υποδομών και συνθήκες που επιβαρύνουν την καθημερινή λειτουργία της εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση ασκεί έντονη κριτική στην εικόνα που παρουσιάζεται επισήμως για την αναγνώριση του έργου των εκπαιδευτικών, αντιπαραβάλλοντάς τη με την πραγματικότητα των χαμηλών μισθών, της ανασφάλειας και της αδυναμίας στέγασης.

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Το ερώτημα που θέτει ουσιαστικά η ΕΛΜΕ είναι πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημόσια εκπαίδευση σε τουριστικές περιοχές όταν οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να μείνουν στον τόπο όπου υπηρετούν.

Ευθύνες σε Υπουργείο, δήμους και Περιφέρεια

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται και οι τοπικές αρχές. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας αναφέρει ότι οι δήμοι της Κέρκυρας και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά δηλώνουν ότι δεν μπορούν να παρέμβουν λόγω έλλειψης χρημάτων.

Η Ένωση επισημαίνει, ωστόσο, ότι υπάρχει πλέον νομικό πλαίσιο για την κάλυψη της στέγασης των εκπαιδευτικών και ότι έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις σε παρεμβάσεις που γίνονται κάθε χρόνο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Δήμο Παξών, για τον οποίο η ΕΛΜΕ αναφέρει ότι δεν έθεσε καν το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Για τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, σημειώνεται ότι, παρότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζητήθηκαν στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιοχή, δεν έχει ληφθεί ακόμη κανένα ουσιαστικό μέτρο.

Τα αιτήματα της ΕΛΜΕ Κέρκυρας

Η ΕΛΜΕ ζητά να εξασφαλιστεί άμεσα φθηνή και ανθρώπινη κατοικία για όλους τους εκπαιδευτικούς, με ευθύνη του Υπουργείου, των δήμων και των φορέων των νησιών.

Καλεί τους δήμους της Κέρκυρας και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να καλύψουν τις ανάγκες στέγασης των εκπαιδευτικών που χάνουν το σπίτι τους πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς.

Παράλληλα, ζητά από τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τους διευθυντές των σχολείων να διευκολύνουν όσο είναι δυνατόν τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.

Η ΕΛΜΕ καλεί επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ να προχωρήσει σε κεντρική παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να δοθεί άμεση λύση και να μη βρεθούν εκατοντάδες εκπαιδευτικοί χωρίς στέγη.

Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς για καταγγελίες και φιλοξενία

Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας καλεί τους εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα περιστατικά να ενημερώσουν άμεσα το σωματείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δηλώνει ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα φιλοξενίας για το διάστημα που απομένει έως τη λήξη της σχολικής χρονιάς, σε συναδέλφους και συναδέλφισσες που εκδιώκονται από τα σπίτια όπου διαμένουν.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι στις λίστες κατοικιών που συγκεντρώνονται κάθε Σεπτέμβριο υπάρχουν ήδη σπίτια με δυνατότητα φιλοξενίας.

Για τον λόγο αυτό, καλεί τους εκπαιδευτικούς να απευθυνθούν στην ΕΛΜΕ, ώστε να τους προωθηθεί η σχετική λίστα και να αναζητηθεί άμεσα μια προσωρινή λύση.