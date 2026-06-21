Ανακαίνιση Κατοικίας: Επιδότηση έως 36.000 ευρώ για κλειστά και παλαιά σπίτια

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Η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» στοχεύει στην αξιοποίηση κλειστών ή παλαιών σπιτιών, με επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστους των εργασιών.

Το «Ανακαίνιση Κατοικίας» προστίθεται στα προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με στόχο να δοθούν κίνητρα για την αξιοποίηση ακινήτων που σήμερα παραμένουν κλειστά ή παλαιά.

Η νέα δράση παρουσιάστηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, με τον ίδιο να τη συνδέει με την ανάγκη αύξησης της διαθέσιμης κατοικίας και την επιστροφή αδρανών ακινήτων στην αγορά.

Ποια σπίτια αφορά η νέα δράση

Το πρόγραμμα αφορά κλειστές ή παλαιές κατοικίες, οι οποίες μπορούν να ανακαινιστούν ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία από τους ιδιοκτήτες τους είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση.

Παράλληλα, στη δράση προβλέπεται δυνατότητα ανακαίνισης και για κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, διευρύνοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.

Το ύψος της επιδότησης και οι δικαιούχοι

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρωθυπουργός, η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και τα 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστους των εργασιών.

Η ενίσχυση αφορά νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, με το πρόγραμμα να δίνει οικονομικό κίνητρο για εργασίες ανακαίνισης σε ακίνητα που μπορούν να αποκτήσουν ξανά χρήση.

Η βασική στόχευση της δράσης συνδέεται με το πρόβλημα της περιορισμένης προσφοράς κατοικίας, το οποίο, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχετίζεται και με τα χιλιάδες κλειστά αδρανή ακίνητα.

Μέσω του προγράμματος υπολογίζεται ότι μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες, οι οποίες σήμερα δεν αξιοποιούνται.

Το ενδιαφέρον και ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του προγράμματος

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη δράση πρόγραμμα πιλότο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη που την εισηγήθηκε και την εφαρμόζει με κοινοτική χρηματοδότηση.

Ήδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω της πλατφόρμας anakainisi.apps.gov.gr.

περνώ τώρα σε μια άλλη μεγάλη πρόκληση που είναι το στεγαστικό. Στα προγράμματα που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση του προβλήματος προστίθεται πλέον και η νέα δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Πολύ επιγραμματικά θα σας πω ότι με αυτό το πρόγραμμα δίνουμε ισχυρά κίνητρα για την ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών κατοικιών, ώστε είτε να χρησιμοποιηθούν ως κύρια κατοικία των ιδιοκτητών τους είτε να διατεθούν για μακροχρόνια μίσθωση. Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα ανακαίνισης και σε κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

Γιατί είναι σημαντική αυτή η νέα δράση; Διότι απαντάει στο πρόβλημα των χιλιάδων κλειστών αδρανών ακινήτων, δηλαδή στην περιορισμένη προσφορά κατοικίας. Αλλά και γιατί αποτελεί ένα πρόγραμμα πιλότο σε όλη την Ευρώπη που πρώτη η Ελλάδα εισηγήθηκε και εφαρμόζει με κοινοτική χρηματοδότηση.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και 36.000 ευρώ ή το 95% του κόστους των εργασιών για νοικοκυριά χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Υπολογίζεται ότι μέσω της δράσης μπορούν να επιστρέψουν στην αγορά έως και 20.000 κατοικίες που σήμερα παραμένουν αδρανείς.

Ήδη το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς έχουν εκδοθεί περισσότερες από 6.700 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας μέσω του anakainisi.apps.gov.gr.