ΔΥΠΑ: Αιτήσεις για τις 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας – Οι παροχές, οι πληρωμές και οι ειδικότητες

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Η διαδικασία αφορά 36 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, δίνοντας σε νέους τη δυνατότητα να συνδυάσουν επαγγελματική εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία, αμοιβή και ασφάλιση.

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, για το σχολικό έτος 2026-2027.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα αίτησης έχουν όσοι είναι ηλικίας από 15 έως 29 ετών και διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι: gov.gr, Εκπαίδευση, Εγγραφή σε σχολείο, Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η αίτηση για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας.

Αμειβόμενη και ασφαλισμένη μαθητεία για δύο χρόνια

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ συμμετέχουν σε πρόγραμμα μαθητείας που διαρκεί δύο έτη. Η αμοιβή τους ανέρχεται σε 130 ευρώ την εβδομάδα για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ την εβδομάδα για πέντε ημέρες μαθητείας.

Το σύστημα που εφαρμόζει η ΔΥΠΑ από το 1952 είναι το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα. Συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με μάθηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Οι μαθητές το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις σχετικές με την ειδικότητά τους. Το απόγευμα παρακολουθούν στη σχολή τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

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Τι παροχές έχουν οι μαθητές των ΕΠΑΣ

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση. Παράλληλα, φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια.

Στους μαθητές παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα, ενώ η εκπαίδευση γίνεται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Επιπλέον, προβλέπεται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

Οι μαθητές δικαιούνται επίσης αναβολή στράτευσης. Στις παροχές περιλαμβάνεται επίδομα στέγασης ύψους 240 ευρώ τον μήνα, καθώς και επίδομα σίτισης 9 ευρώ την ημέρα, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν

Για το σχολικό έτος 2026-2027 θα λειτουργήσουν 36 ειδικότητες, οι οποίες καλύπτουν διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους, από την υγεία, τον τουρισμό και την αισθητική έως τις τεχνικές ειδικότητες, την κυβερνοασφάλεια και τα logistics.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Αισθητικής Τέχνης, Αργυροχρυσοχοΐας, Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Βοηθός Γενικής Βρεφονηπιοκομίας, Βοηθός Γενικής Νοσηλείας, Βοηθός Φαρμακείου, Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, Γραφικών Τεχνών – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου, Κομμωτικής Τέχνης, Κτιριακών Έργων, Μαγειρικής Τέχνης, Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Ξυλουργών – Επιπλοποιών.

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Στις τεχνικές ειδικότητες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων, Τεχνίτης Αμαξωμάτων, Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών, Τεχνίτης Έξυπνων Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (CNC), Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Ανελκυστήρων και Τεχνίτης Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τις ειδικότητες Τεχνίτης Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών, Τεχνίτης Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών, Τεχνίτης Μηχανών και Συστημάτων Συμβατικού και Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου, Τεχνίτης Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Τεχνίτης Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, Τεχνίτης Ψηφιακών Λήψεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Τεχνίτης Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων.

Στις ειδικότητες εντάσσονται ακόμη οι Υπάλληλος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (LOGISTICS), Υπάλληλος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Υπάλληλος Υποστήριξης Συστημάτων Κυβερνοασφάλειας, Υφάσματος, Ένδυσης και Σχεδιασμού Ενδύματος, Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χειριστής Μηχανημάτων Έργου και Ωρολογοποιίας.

Η μαθητεία στις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ έχει στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Με τον συνδυασμό εκπαίδευσης στη σχολή και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον, οι μαθητές έρχονται σε άμεση επαφή με την ειδικότητα που έχουν επιλέξει και με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ηλεκτρονική σελίδα των σχολών της ΔΥΠΑ.