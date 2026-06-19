Ποιά Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια εισάγουν το Διεθνές Απολυτήριο (IB)

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Έως τις 24 Ιουνίου 2026 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για φοίτηση σε Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου σε Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια από το σχολικό έτος 2026-2027

Ανοίγει η διαδικασία για τη φοίτηση μαθητών και μαθητριών σε Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου σε Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια από το σχολικό έτος 2026-2027.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει γονείς, κηδεμόνες και μαθητές που πρόκειται να φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου ότι δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το International Baccalaureate Diploma Programme.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η πρόσκληση αφορά μαθητές και μαθήτριες που θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εφόσον επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει σε τμήμα IB και στο σχολείο φοίτησής του δεν λειτουργεί αντίστοιχο τμήμα.

Η αίτηση δεν θα γίνεται απευθείας από τους γονείς σε ξεχωριστή πλατφόρμα, αλλά μέσω της σχολικής μονάδας στην οποία φοιτά ο μαθητής ή η μαθήτρια.

Η διαδικασία έχει συγκεκριμένη και σύντομη προθεσμία, καθώς οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Τι είναι το πρόγραμμα IB

Το International Baccalaureate Diploma Programme είναι πρόγραμμα Διεθνούς Απολυτηρίου που απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και οργανώνεται με διεθνή εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά.

Η λειτουργία τμημάτων IB σε Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια εντάσσεται στον σχεδιασμό για την παροχή περισσότερων εκπαιδευτικών επιλογών μέσα στο δημόσιο σχολείο.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσουν τμήματα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί με ΑΔΑ ΨΒΒ446ΝΚΠΔ-02Δ.

Σε ποια σχολεία θα λειτουργήσουν τμήματα IB

Τμήματα Διεθνούς Απολυτηρίου θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια της χώρας από το σχολικό έτος 2026-2027.

Στη λίστα περιλαμβάνονται το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αγίων Αναργύρων, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης και το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Αναβρύτων.

Επίσης, τμήματα IB θα λειτουργήσουν στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής και στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται ακόμη το 1ο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» και το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η προθεσμία για τους ενδιαφερόμενους

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 έως και την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026.

Οι γονείς και κηδεμόνες που ενδιαφέρονται θα πρέπει να κινηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, απευθυνόμενοι στη σχολική μονάδα φοίτησης του παιδιού τους.

Η διαδικασία αφορά μαθητές που δεν έχουν αντίστοιχο τμήμα IB στο σχολείο τους, αλλά επιθυμούν να διεκδικήσουν τη δυνατότητα φοίτησης σε ένα από τα σχολεία όπου θα λειτουργήσει το πρόγραμμα.

Με τη νέα πρόσκληση, το Υπουργείο Παιδείας ενεργοποιεί το επόμενο βήμα για τη λειτουργία των τμημάτων Διεθνούς Απολυτηρίου στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια από τη νέα σχολική χρονιά.