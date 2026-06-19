Βαθμολογίες Πανελληνίων 2026: ΕΠΙΣΗΜΟ! Αυτή είναι η ημερομηνία ανακοίνωσης

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Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πότε θα βγουν οι βαθμολογίες Πανελληνίων 2026 - Πλήρης επιβεβαίωση iPaidia.gr

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 προγραμματίζεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας.

Υπενθυμίζουμε ότι, το iPaidia.gr πρώτο είχε γράψει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο οι βαθμολογίες Πανελληνίων 2026 να ανακοινωθούν νωρίτερα από την Παρασκευή, 26/6. Δείτε εδώ.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι έχει σταλεί σχετική οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Η ημερομηνία ανακοίνωσης των βαθμολογιών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Η ημερομηνία αυτή αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις φετινές εξετάσεις και αναμένουν τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης.

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Η ανακοίνωση των βαθμών αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα στάδια της διαδικασίας των Πανελλαδικών.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, οι υποψήφιοι θα έχουν πλέον την πρώτη σαφή εικόνα για τις επιδόσεις τους.

Τι ζητήθηκε από τα Βαθμολογικά Κέντρα

Το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε ότι στάλθηκε οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Η οδηγία αφορά τη βαθμολόγηση των πανελλαδικών μαθημάτων γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Στόχος είναι οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν εγκαίρως, ώστε να τηρηθεί ο προγραμματισμός για την ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Η ενημέρωση αφορά τόσο τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων όσο και τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων.

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Αντίστροφη μέτρηση για τους υποψηφίους

Για χιλιάδες υποψηφίους και τις οικογένειές τους, η ανακοίνωση των βαθμολογιών σηματοδοτεί το επόμενο μεγάλο βήμα μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.

Οι βαθμοί θα δείξουν την εικόνα των επιδόσεων στα μαθήματα που εξετάστηκαν πανελλαδικά.

Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι υποψήφιοι περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.

Η Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 είναι πλέον η ημερομηνία-κλειδί για την ανακοίνωση των βαθμολογιών σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.