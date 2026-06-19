Μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση – Εκπαιδευτικοί: Η αναδρομή στο παρελθόν και πώς μπορεί να αυξηθούν

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Εκπαιδευτικοί στα social media επαναφέρουν τη συζήτηση για το «μεγάλωμα της πίτας» των μόνιμων διορισμών, θυμίζοντας την κινητοποίηση που, όπως αναφέρουν, συνέβαλε στους 11.700 διορισμούς του 2021.

Η συζήτηση για τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση και το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός τους επανέρχεται στα social media, με εκπαιδευτικούς να θυμίζουν παλαιότερες κινητοποιήσεις και πιέσεις προς το Υπουργείο Παιδείας.

Μάλιστα, σε ανάρτηση εκπαιδευτικού γίνεται αναφορά στην προσπάθεια που είχε γίνει στο παρελθόν, ώστε οι διορισμοί να πραγματοποιηθούν σε μία μεγάλη φάση και να μην περιοριστούν στον αρχικό αριθμό που, όπως αναφέρεται, σχεδίαζε τότε η κυβέρνηση.

Η αναφορά στους διορισμούς του 2021

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπαιδευτικοί στα social media, η συζήτηση για το «μεγάλωμα της πίτας» των διορισμών δεν είναι νέα.

Στην ανάρτηση γίνεται αναδρομή στην περίοδο κατά την οποία, όπως σημειώνεται, είχαν συγκεντρωθεί υπογραφές και υπήρξε πίεση προς το Υπουργείο, σε συνεργασία με τον τότε ΠΑΣΑΔ.

Στόχος εκείνης της προσπάθειας, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, ήταν να μην περιοριστούν οι διορισμοί στους 5.250.

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Όπως υποστηρίζεται, η πίεση εκείνη συνέβαλε στο να πραγματοποιηθούν το 2021 συνολικά 11.700 μόνιμοι διορισμοί στη Γενική Αγωγή, ύστερα από 12 χρόνια αδιοριστίας.

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Στο ίδιο κείμενο τονίζεται ότι η τότε κινητοποίηση δεν αφορούσε μόνο τον προσωπικό διορισμό όσων συμμετείχαν, αλλά και την αύξηση του συνολικού αριθμού των διορισμών για όλους.

Ο συντάκτης της ανάρτησης αναφέρει ότι πολλοί μπορεί να έχουν ξεχάσει εκείνη την περίοδο, όμως η παρακαταθήκη που άφησε ο τότε αγώνας παραμένει σημαντική.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον «ανυποχώρητο αγώνα», όπως χαρακτηρίζεται, ο οποίος παρουσιάζεται ως παράδειγμα για τις σημερινές διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών.

Στο κείμενο γίνεται επίσης αιχμηρή αναφορά στη ΔΟΕ, η οποία χαρακτηρίζεται απούσα από εκείνη την προσπάθεια.

Η νέα αγωνία για τους διορισμούς

Η ανάρτηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία εκπαιδευτικοί αναζητούν απαντήσεις για το πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μόνιμων διορισμών.

Το ερώτημα για το «πώς θα μεγαλώσει η πίτα» παραμένει στο επίκεντρο της συζήτησης, καθώς χιλιάδες αναπληρωτές και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί περιμένουν τις τελικές αποφάσεις.

Η αναφορά στο 2021 λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι οι κινητοποιήσεις, οι υπογραφές και η πίεση προς την πολιτική ηγεσία μπορούν, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που το αναφέρουν, να επηρεάσουν τις εξελίξεις.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι οι διορισμοί δεν αντιμετωπίζονται ως απλή διοικητική διαδικασία, αλλά ως αποτέλεσμα διεκδίκησης και συλλογικής πίεσης.

O δάσκαλος, Βουγάς Φάνης, τονίζει ότι ο αγώνας εκείνης της περιόδου υπήρξε «δίκαιος και ανεξάρτητος».

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Παράλληλα, σημειώνεται ότι, παρά την κριτική ή τη «λασπολογία» που, όπως αναφέρεται, μπορεί να ασκείται από ορισμένους, η προσπάθεια αυτή παραμένει παρακαταθήκη στα συνδικαλιστικά πράγματα της εκπαίδευσης.

Το βασικό μήνυμα είναι ότι η διεκδίκηση για περισσότερους μόνιμους διορισμούς χρειάζεται πίεση, επιμονή και αγωνιστική στάση.

Η συζήτηση στα social media δείχνει ότι το θέμα των διορισμών παραμένει ανοιχτό και φορτισμένο, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν ξανά να μη χαθεί η ευκαιρία για μεγαλύτερο αριθμό μόνιμων θέσεων.