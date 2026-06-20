Νέα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά, μισθωτούς και οφειλέτες

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Οικονομικές ενισχύσεις, αυξημένο ακατάσχετο, νέες ρυθμίσεις χρεών και αλλαγές στον εξωδικαστικό ενεργοποιούνται μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Οι οικονομικές ενισχύσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπαίνουν σε τροχιά εφαρμογής, με παρεμβάσεις που αφορούν νοικοκυριά, οικογένειες με παιδιά, μισθωτούς, επαγγελματίες, συνταξιούχους και οφειλέτες.

Τα μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί και συζητείται ήδη στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για παρεμβάσεις που είχαν ανακοινωθεί τον Μάρτιο από τον Πρωθυπουργό, μετά την ανακοίνωση της Eurostat για τη δημοσιονομική υπεραπόδοση της Ελλάδας το 2025.

Στις άμεσες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για οικογένειες με παιδιά, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 16 του πολυνομοσχεδίου. Η καταβολή της αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου.

Το ποσό ορίζεται στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 40.000 ευρώ για ζευγάρια και τις 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Η πληρωμή θα γίνει χωρίς αίτηση, στον τραπεζικό λογαριασμό που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στην ΑΑΔΕ. Για παιδιά που γεννήθηκαν μέσα στο 2026 έως και τις 31 Ιουλίου, οι γονείς πρέπει να υποβάλουν αίτηση απόδοσης ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου, ώστε να καταβληθεί στη συνέχεια το ποσό.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια άλλων παροχών.

Τι αλλάζει για μισθούς και ακατάσχετο

Από την 1η Ιουλίου ξεκινά η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ύψους 300 ευρώ τον μήνα, σε δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπουργεία, κρατικούς φορείς και οργανισμούς, ανεξάρτητες ή δικαστικές αρχές.

Η παροχή αφορά θέσεις όπου προβλέπεται προσωπική διαφορά και θα συμψηφίζεται με αυτήν. Για παράδειγμα, υπάλληλος με προσωπική διαφορά 200 ευρώ θα δει την προσωπική διαφορά να μηδενίζεται και τον μισθό του να αυξάνεται μόνιμα κατά 100 ευρώ. Το μέτρο θα ισχύει και για όσους προσλαμβάνονται στο εξής στις ίδιες θέσεις.

Παράλληλα, μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών για φυσικά πρόσωπα από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς το Δημόσιο αλλά και προς ιδιώτες, όπως τράπεζες και προμηθευτές. Με τον τρόπο αυτόν απελευθερώνονται έως 350 ευρώ επιπλέον τον μήνα, δηλαδή έως 4.200 ευρώ τον χρόνο, για νοικοκυριά που βρίσκονται ήδη σε μέτρα είσπραξης ή κινδυνεύουν με κατασχέσεις. Η δυνατότητα αφορά έναν μόνο λογαριασμό, δηλωμένο ως ακατάσχετο στην ΑΑΔΕ και στην τράπεζα.

Ρυθμίσεις για οφειλές και κατασχέσεις

Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου.

Οι οφειλέτες θα μπορούν να αποδεσμεύσουν όλους τους λογαριασμούς τους, εφόσον εξοφλήσουν το 1/4 της οφειλής και ρυθμίσουν τα υπόλοιπα χρέη τους.

Ταυτόχρονα, ενεργοποιείται νέα έκτακτη ρύθμιση έως 72 δόσεων για παλαιά χρέη προς τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς την ΑΑΔΕ που δημιουργήθηκαν πριν από το 2024, εφόσον δεν ήταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026.

Η αίτηση θα υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στην πλατφόρμα myAADE. Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 30 ευρώ και η πρώτη πληρωμή πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις ημέρες από την αίτηση, διαφορετικά η ρύθμιση χάνεται. Προβλέπεται επίσης άμεση ανάκτηση αποδεικτικού ενημερότητας και δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης με απαλλαγή από τους αναλογούντες τόκους.

ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ και εξωδικαστικός μηχανισμός

Αντίστοιχη ρύθμιση έως 72 δόσεων προβλέπεται και για χρέη προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ. Αφορά οφειλές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023, οι οποίες δεν βρίσκονταν σε ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026.

Και σε αυτή την περίπτωση η ελάχιστη μηνιαία δόση ορίζεται στα 30 ευρώ.

Στα τέλη Ιουλίου ανοίγει και ο εξωδικαστικός μηχανισμός για οφειλέτες με χρέη κάτω από 10.000 ευρώ, οι οποίοι έως τώρα αποκλείονταν αυτομάτως από «κουρέματα» και ρυθμίσεις. Ο μηχανισμός προβλέπει έως 240 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις προς τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς.

Με το άρθρο 13, το ελάχιστο όριο ένταξης μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει έναν μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου, ώστε να ολοκληρωθούν οι τεχνικές αλλαγές στην πλατφόρμα.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και δεύτερη φάση παρεμβάσεων, η οποία ξεκινά μετά το καλοκαίρι.

Από τον Σεπτέμβριο προβλέπονται μέτρα για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού, επίδομα δύο ενοικίων για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, καθώς και αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτους.

Το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης αυξάνεται από τα 250 ευρώ στα 300 ευρώ, ενώ προβλέπονται διευρυμένα κριτήρια για την ένταξη περισσότερων δικαιούχων.