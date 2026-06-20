Τουρισμός για όλους: Οι δύο φάσεις του προγράμματος – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα voucher

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Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, όταν ανοίξει η πλατφόρμα, με τους ενδιαφερόμενους να αναμένουν την ενεργοποίηση της διαδικασίας μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, ώστε να διευκολυνθούν όσοι χρειάζονται υποστήριξη στη διαδικασία. Το πρόγραμμα θα διαθέτει και οργανωμένο μηχανισμό εξυπηρέτησης, μέσω help desk, για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων στους ενδιαφερόμενους.

Οι αιτήσεις που αναμένονται τον Αύγουστο, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και vouchers έως 600 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» μπαίνει πλέον σε τροχιά έναρξης, καθώς δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους όρους, τα κριτήρια και τη διαδικασία συμμετοχής.

Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τον Αύγουστο, με το νέο πρόγραμμα να προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά όρια, vouchers από 200 έως 600 ευρώ και ενισχυμένη στήριξη για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια και συνέχεια στη χρήση των vouchers.

Η α΄ φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027. Η β΄ φάση θα αρχίσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

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Στο νέο σχήμα δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση. Οι δικαιούχοι της β΄ φάσης θα προκύψουν από τους πίνακες των μη κληρωθέντων της κλήρωσης της α΄ φάσης.

Με αυτόν τον τρόπο, στόχος είναι να υπάρχει συνεχής ροή στο πρόγραμμα και να καλυφθεί η χειμερινή περίοδος τόσο του 2026 όσο και του 2027.

Έμφαση στους μήνες εκτός αιχμής

Το νέο πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυση των πλάγιων μηνών, δηλαδή της περιόδου από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο.

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Σύμφωνα με το Υπουργείο Τουρισμού, το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού θα κατευθυνθεί σε αυτούς τους μήνες, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με την προσπάθεια στήριξης των τοπικών οικονομιών σε μεγαλύτερο μέρος του έτους και όχι μόνο κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Παράλληλα, το πρόγραμμα συνδέεται με την ευρύτερη καμπάνια για την «Ορεινή Ελλάδα», με στόχο την ανάδειξη λιγότερο προβεβλημένων ορεινών προορισμών και την πιο ισόρροπη κατανομή των επισκεπτών σε όλη τη χώρα.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Μία από τις βασικές αλλαγές του νέου κύκλου είναι η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης.

Για άγαμους χωρίς τέκνα, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000 ευρώ. Για έγγαμους χωρίς τέκνα, το όριο ανεβαίνει από 31.000 ευρώ σε 33.000 ευρώ.

Για οικογένειες με περισσότερα παιδιά, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά και μπορούν να φτάσουν έως τις 58.000 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή διευρύνει τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα νοικοκυριά που μέχρι σήμερα μπορεί να έμεναν εκτός προγράμματος.

Τι ισχύει για ΑμεΑ και πολύτεκνες οικογένειες

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία. Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος, άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, καθώς και οικογένειες με τέκνα ΑμεΑ, θα μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια.

Η ρύθμιση αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές.

Παράλληλα, προβλέπεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες. Συγκεκριμένα, θα δίνεται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Η πρόβλεψη αυτή διαφοροποιεί το νέο πρόγραμμα από τον προηγούμενο κύκλο, καθώς το 2025 η επιδότηση αφορούσε αποκλειστικά τον δικαιούχο και δεν αυξανόταν ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών.

Voucher έως 600 ευρώ και ψηφιακή κάρτα

Τα ποσά της επιδότησης θα κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος και την κατηγορία στην οποία ανήκει.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ώστε να διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής και διαφάνεια στη διαδικασία.

Το ποσό θα αξιοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία παραμένει το αποκλειστικό μέσο χρήσης της επιδότησης.

Η διαδικασία θα βασιστεί στις ψηφιακές υποδομές του κράτους, μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, με στόχο την ταχύτερη και πιο εύκολη εξυπηρέτηση των πολιτών.