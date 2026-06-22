Πλαφόν στα ενοίκια: Τι λέει η κυβέρνηση για τις τιμές μισθώσεων

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Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζεται πλαφόν στα ενοίκια, με τη στεγαστική πολιτική να εστιάζει στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων.

Πλαφόν στα ενοίκια δεν εξετάζεται από την Κυβέρνηση, όπως διευκρινίζει κατηγορηματικά το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, μετά από δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές που συνέδεσαν την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική με ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με την αποσαφήνιση του υπουργείου, ούτε η Στρατηγική περιλαμβάνει σχετική πρόταση ούτε υπάρχει πρόθεση για οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων.

Η απάντηση για τα ενοίκια

Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι δεν εξετάζεται κανένα σύστημα διοικητικής παρέμβασης στις τιμές των ενοικίων, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση περί πλαφόν δεν συνδέεται με το περιεχόμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική.

Η τοποθέτηση έρχεται ως απάντηση σε αναφορές που εμφάνισαν τη δημόσια διαβούλευση για τη στεγαστική στρατηγική ως πιθανή αφετηρία για επιβολή ανώτατου ορίου στα ιδιωτικά μισθώματα.

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Τι περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική

Η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και παρουσιάζεται ως ο πρώτος ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για την αντιμετώπιση των στεγαστικών προκλήσεων στη χώρα.

Το κείμενο της Στρατηγικής αποτυπώνει την κατάσταση στην αγορά κατοικίας, εξετάζει τις τάσεις και τις δυσκολίες που καταγράφονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη και διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο κατευθύνσεων για τα επόμενα χρόνια.

Γιατί απορρίπτεται το πλαφόν στις μισθώσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο, η διεθνής εμπειρία από χώρες που εφάρμοσαν παρεμβάσεις διοικητικού περιορισμού στις τιμές των ενοικίων είναι σύνθετη και συχνά αμφιλεγόμενη ως προς τα αποτελέσματά της.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, πάγωμα επενδύσεων στην κατοικία και επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος.

Οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς

Το υπουργείο αναφέρει ότι η ελληνική στεγαστική αγορά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν ακόμη πιο προβληματική μια παρέμβαση τέτοιου τύπου.

Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι το μέσο δηλωμένο μίσθωμα στα δεδομένα της φορολογικής διοίκησης παραμένει σε επίπεδα που δεν αποτυπώνουν πλήρως την πραγματική εικόνα της αγοράς, γεγονός που δείχνει την έκταση της υποδήλωσης μισθωμάτων.

Ο κίνδυνος για την αδήλωτη οικονομία

Υπό αυτές τις συνθήκες, σύμφωνα με την ίδια αποσαφήνιση, η επιβολή διοικητικών περιορισμών στις τιμές των μισθώσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο.

Αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης, μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία στην αγορά ενοικίων.

Η διάκριση με την κοινωνική κατοικία

Το υπουργείο υπογραμμίζει επίσης ότι η θέσπιση ρυθμιζόμενου ενοικίου στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας δεν πρέπει να συγχέεται με την επιβολή πλαφόν στα ιδιωτικά ακίνητα.

Πρόκειται, όπως προκύπτει από τη διευκρίνιση, για διαφορετικές περιπτώσεις, καθώς η κοινωνική κατοικία εντάσσεται σε άλλο πλαίσιο από εκείνο της ελεύθερης ιδιωτικής αγοράς μισθώσεων.

Πού εστιάζει η στεγαστική πολιτική

Η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών και στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, με στόχο να ενισχυθεί το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην κοινωνική και προσιτή κατοικία, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των ενοικιαστών μέσα από στοχευμένα μέτρα.

Η κατεύθυνση των παρεμβάσεων

Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν περνά μέσα από τον διοικητικό καθορισμό των τιμών στις μισθώσεις.

Η βασική κατεύθυνση που περιγράφεται είναι οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και μπορούν να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά απέναντι στο πρόβλημα της προσιτής στέγασης.