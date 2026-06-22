Αναπληρωτές: Οι αλλαγές στις πληρωμές Ιουνίου
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Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα δουν μειωμένη την τελευταία μισθοδοσία του Ιουνίου, καθώς η πληρωμή δεν αφορά πλήρη μήνα εργασίας, αλλά υπολογίζεται στα 21 από τα 30 ημερολογιακά ημέρες.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Βασίλη Γραβάνη, δασκάλου και μέλους του ΣΕΠΕ Σερρών, τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με το Μισθολογικό Κλιμάκιο και τον αριθμό των τέκνων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν μια εικόνα για το ποσό που αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς τους.
Γιατί η πληρωμή είναι μειωμένη
Η μισθοδοσία του Ιουνίου δεν αντιστοιχεί σε ολόκληρο μηνιαίο μισθό, καθώς αφορά μόνο 21/30 του ποσού που θα καταβαλλόταν σε πλήρη μήνα εργασίας.
Αυτό σημαίνει ότι οι αναπληρωτές δεν θα λάβουν το σύνολο του κανονικού μηνιαίου μισθού, αλλά αναλογικό ποσό, ανάλογα με το κλιμάκιο στο οποίο ανήκουν και την οικογενειακή τους κατάσταση.
Τα ποσά για αναπληρωτές χωρίς παιδιά
Για τους αναπληρωτές χωρίς παιδιά, τα ενδεικτικά ποσά ξεκινούν από 706,23 ευρώ για το Μισθολογικό Κλιμάκιο 1 και αυξάνονται σταδιακά ανά κλιμάκιο.
Συγκεκριμένα, στο ΜΚ 2 το ποσό διαμορφώνεται στα 734,14 ευρώ, στο ΜΚ 3 στα 762,03 ευρώ, στο ΜΚ 4 στα 789,94 ευρώ και στο ΜΚ 5 στα 817,85 ευρώ.
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Τι ισχύει για όσους έχουν ένα παιδί
Για τους αναπληρωτές με ένα παιδί, η τελευταία μισθοδοσία του Ιουνίου εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με την κατηγορία χωρίς τέκνα, πάντα όμως με τον υπολογισμό στα 21/30 του μισθού.
Τα ποσά κυμαίνονται από 750,64 ευρώ στο ΜΚ 1 έως 865,13 ευρώ στο ΜΚ 5. Ειδικότερα, στο ΜΚ 2 το ποσό είναι 779,26 ευρώ, στο ΜΚ 3 φτάνει τα 807,88 ευρώ και στο ΜΚ 4 διαμορφώνεται στα 836,50 ευρώ.
Τα ποσά για αναπληρωτές με δύο παιδιά
Για τους αναπληρωτές με δύο παιδιά, τα ποσά της τελευταίας μισθοδοσίας είναι υψηλότερα σε όλες τις βαθμίδες των Μισθολογικών Κλιμακίων.
Στο ΜΚ 1 το ποσό ανέρχεται σε 792,46 ευρώ, στο ΜΚ 2 σε 821,80 ευρώ, στο ΜΚ 3 σε 851,13 ευρώ, στο ΜΚ 4 σε 880,47 ευρώ και στο ΜΚ 5 σε 909,80 ευρώ.
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Ο πίνακας της τελευταίας μισθοδοσίας
Η ενημέρωση παρουσιάζει ενδεικτικά τα ποσά που αντιστοιχούν στην τελευταία μισθοδοσία των αναπληρωτών, με βάση το Μισθολογικό Κλιμάκιο και τον αριθμό των παιδιών.
Όπως σημειώνεται, στόχος είναι κάθε αναπληρωτής εκπαιδευτικός να γνωρίζει περίπου το ποσό που θα λάβει, καθώς η πληρωμή του Ιουνίου είναι αναλογική και όχι πλήρης μηνιαία μισθοδοσία.
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