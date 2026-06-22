Τράπεζα Θεμάτων: Οι καθυστερήσεις, η κυβερνοεπίθεση και το νέο σύστημα

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Οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν αδικηθεί. Για χρόνια, η κοινή γνώμη τις έχει συνδέσει με αβέβαιες προοπτικές και δύσκολη αγορά εργασίας. Όμως αυτή η εικόνα δεν αντιβαίνει στην πραγματικότητα, ιδίως όταν μιλάμε για συγκεκριμένα τμήματα που συνδυάζουν ανθρωπιστική παιδεία με ψηφιακές δεξιότητες, οικονομική κατάρτιση και αποδεδειγμένη επαγγελματική αποκατάσταση. Αν ο υποψήφιος έχει μόρια κοντά στα 10.000 και ανήκει στο πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών, τα παρακάτω τμήματα αξίζει πραγματικά να τα προσέξει. Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη Αυτό που κάνει το τμήμα της Μυτιλήνης ξεχωριστό δεν είναι μόνο το διεπιστημονικό του αντικείμενο, αλλά το γεγονός ότι οι απόφοιτοί του αποκτούν πτυχίο με κατεύθυνση πληροφορικής. Σε μια εποχή που η ψηφιακή διαχείριση πολιτισμικού περιεχομένου, τα έξυπνα μουσεία και η τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς αναπτύσσονται ραγδαία, ένας απόφοιτος που συνδυάζει γνώσεις επικοινωνίας και τεχνολογίας είναι ζητούμενο προφίλ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει εδραιωμένη παρουσία στις διεπιστημονικές σπουδές και η Μυτιλήνη προσφέρει ακαδημαϊκό περιβάλλον με ουσία. Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Αργοστόλι Τα ψηφιακά μέσα δεν είναι πλέον το μέλλον, αλλά το παρόν. Και το τμήμα του Αργοστολίου το γνωρίζει αυτό πολύ καλά. Οι σπουδές εδώ εστιάζουν στις ψηφιακές δεξιότητες που ζητά η αγορά: παραγωγή περιεχομένου, διαχείριση ψηφιακής επικοινωνίας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νέες μορφές δημοσιογραφίας. Σε έναν κόσμο όπου κάθε επιχείρηση, οργανισμός και δήμος έχει ανάγκη από επαγγελματίες ψηφιακής επικοινωνίας, το πτυχίο αυτό δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Μιλά από μόνο του. Δημιουργικός Σχεδιασμός και Ένδυση, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κιλκίς Εδώ τα νούμερα μιλούν: σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του τμήματος, το 77% των αποφοίτων εργάζεται σε θέσεις συναφείς με τις σπουδές του. Αυτό δεν είναι ευχολόγιο, αλλά μετρήσιμο αποτέλεσμα που λίγα τμήματα στην Ελλάδα μπορούν να επικαλεστούν. Ο Δημιουργικός Σχεδιασμός και η Ένδυση συνδυάζουν αισθητική παιδεία, τεχνολογία παραγωγής και κατανόηση της αγοράς μόδας. Σε μια εποχή που η βιώσιμη μόδα και ο τοπικός σχεδιασμός αναδύονται ως επιχειρηματικά μοντέλα, οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν ήδη αποδείξει ότι βρίσκουν τη θέση τους. Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, Άμφισσα Το όνομα του τμήματος ακούγεται τεχνικό και είναι. Αλλά αυτό είναι ακριβώς το πλεονέκτημά του. Οι απόφοιτοί του αποκτούν πτυχίο με κατεύθυνση οικονομικών, ανοίγοντας πόρτες που παραδοσιακά θεωρούνται κλειστές για υποψηφίους ανθρωπιστικών σπουδών. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι αντικείμενο με ζήτηση στον δημόσιο τομέα, στους αναπτυξιακούς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά προγράμματα, δηλαδή σε χώρους που αναζητούν στελέχη με γνώση θεσμών, χωρικής πολιτικής και οικονομικής ανάλυσης. Η Άμφισσα δεν είναι το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό, αλλά το πτυχίο της μπορεί να είναι η πιο έξυπνη κίνηση που θα κάνει ένας υποψήφιος φέτος. Οι έξυπνες επιλογές δεν είναι πάντα οι προφανείς. Είναι αυτές που κοιτάζουν μπροστά: σε ποιες δεξιότητες θα υπάρχει ζήτηση, σε ποια πτυχία ανοίγουν περισσότερες πόρτες από όσες φαίνονται, σε ποια τμήματα οι απόφοιτοι πραγματικά δουλεύουν. Αν ο υποψήφιος έχει μόρια στην περιοχή των 10.000 και ανήκει στο ανθρωπιστικό πεδίο, αυτά τα τέσσερα τμήματα δεν χρειάζονται δικαιολόγηση. Χρειάζονται απλώς μια πιο προσεκτική ματιά. Η αναβάθμιση της Τράπεζας Θεμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη, με το Υπουργείο Παιδείας να απαντά για τις καθυστερήσεις, τις πρόσφατες δυσλειτουργίες και τα μέτρα τεχνικής υποστήριξης.

Η Τράπεζα Θεμάτων βρίσκεται στο επίκεντρο απάντησης του Υπουργείου Παιδείας προς τη Βουλή, με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη να διαβιβάζει στοιχεία για την πορεία αναβάθμισης του συστήματος, τις πρόσφατες δυσλειτουργίες και τα μέτρα που έχουν ενεργοποιηθεί ενόψει των εξετάσεων.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι το έργο δεν εγκαταλείφθηκε μετά την πρώτη κυβερνοεπίθεση, αλλά οδηγήθηκε σε νέο σχεδιασμό και σε οργανωμένη διαγωνιστική διαδικασία, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερης και πιο σύγχρονης ψηφιακής υποδομής.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται το έργο

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, η «Αναβάθμιση Συστήματος Κλήρωσης, Διανομής και Διαχείρισης Θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας» βρίσκεται σε φάση υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη συμβασιοποίηση του έργου.

Η σχετική σύμβαση φέρει ημερομηνία 10 Μαρτίου 2026 και η συνολική διάρκειά της ανέρχεται σε τέσσερις μήνες. Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η μείωση του χρονοδιαγράμματος από οκτώ σε τέσσερις μήνες συνδέθηκε με τους ασφυκτικούς χρονικούς περιορισμούς που προκύπτουν από τον προγραμματισμό των προαγωγικών, απολυτηρίων και διαγνωστικών εξετάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Τι απαντά το ΙΕΠ για την καθυστέρηση

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναφέρει ότι η διαδικασία αναβάθμισης δεν σταμάτησε μετά την πρώτη κυβερνοεπίθεση. Αντίθετα, προκρίθηκε η λύση ενός ολοκληρωμένου νέου πληροφοριακού συστήματος και όχι μεμονωμένων παρεμβάσεων στο ήδη υπάρχον σύστημα.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στην ανάγκη συνολικού επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του συστήματος, στην τήρηση των διαδικασιών ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και στην ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης πριν από την έναρξη της υλοποίησης. Στόχος, σύμφωνα με το ΙΕΠ, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας.

Οι δυσλειτουργίες και τι ακριβώς επηρεάστηκε

Στην απάντηση διευκρινίζεται ότι οι πρόσφατες δυσλειτουργίες δεν αφορούσαν το Σύστημα Κλήρωσης, Διανομής και Διαχείρισης Θεμάτων, το οποίο, όπως αναφέρεται, δεν επηρεάστηκε καθόλου.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα προβολής των θεμάτων από την κοινότητα και συνδέθηκε με τις υποδομές φιλοξενίας που βρίσκονται στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Σύμφωνα με το έγγραφο, η αποκατάσταση έγινε μέσα σε μία ημέρα.

Τα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων

Για τις προσεχείς προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι έχουν ενεργοποιηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιχειρησιακής και τεχνικής υποστήριξης του συστήματος, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης.

Παράλληλα, γίνονται συνεχείς έλεγχοι λειτουργικότητας και διαθεσιμότητας των υποδομών, εφαρμόζονται μέτρα για την επιχειρησιακή συνέχεια και τη διαχείριση αυξημένου φορτίου, ενώ προβλέπεται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα άμεσης τεχνικής παρέμβασης σε περίπτωση προβλημάτων.

Οι φάσεις υλοποίησης και το οικονομικό αντικείμενο

Στην τρέχουσα κατάσταση του έργου, η Φάση 1, που αφορά τη «Μελέτη Εφαρμογής – Ανάλυση Απαιτήσεων», βρίσκεται υπό παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή.

Παράλληλα, υπό έλεγχο βρίσκονται παραδοτέα της Φάσης 2 για την «Ανάπτυξη / Αναβάθμιση Λογισμικού», ενώ σε εξέλιξη είναι εργασίες τόσο για την αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης και επικαιροποίησης θεμάτων όσο και για τον έλεγχο ποιότητας και την εκπαίδευση. Στο έγγραφο σημειώνεται επίσης ότι δεν έχει υλοποιηθεί οικονομικό αντικείμενο.

Τι αναφέρεται για την ψηφιακή βιβλιοθήκη «Μελίσπη»

Στην ίδια απάντηση περιλαμβάνεται και αναφορά στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Διδακτικών Βιβλίων «Μελίσπη».

Όπως αναφέρεται, η μη διαθεσιμότητα από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2026 οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα στις υπολογιστικές υποδομές του ΕΔΥΤΕ, όπου φιλοξενείται η υπηρεσία, και όχι σε δυσλειτουργία της ίδιας της εφαρμογής ή των υποδομών του ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».