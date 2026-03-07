ΙΕΠ: Ξεκινά η Β φάση επιμόρφωσης για το Διεθνές Απολυτήριο στα δημόσια λύκεια

Το ΙΕΠ ανακοινώνει τη Β΄ φάση επιμόρφωσης για το Διεθνές Απολυτήριο στα δημόσια λύκεια, με διήμερα διαδικτυακά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, Συμβούλους Εκπαίδευσης και Υπευθύνους Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανακοινώνει τη Β΄ φάση επιμόρφωσης στο πλαίσιο της δράσης «Διεθνές Απολυτήριο σε Δημόσια Λύκεια», με στόχο την ουσιαστική προετοιμασία Συμβούλων Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η νέα αυτή επιμορφωτική διαδικασία επικεντρώνεται τόσο στα μαθήματα του International Baccalaureate όσο και στην ενίσχυση της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών και μαθητριών για τις σπουδές που θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Μέσα από διήμερα διαδικτυακά προγράμματα, η επιμόρφωση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και ειδικών θεματικών, επιδιώκοντας να ενδυναμώσει τον ρόλο των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης σε ένα σχολικό περιβάλλον με πιο σύγχρονο και διεθνή προσανατολισμό. Τα προγράμματα αρχίζουν στις 6 Μαρτίου 2026 και ολοκληρώνονται στις 4 Απριλίου 2026.

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει διακριτά επιμορφωτικά προγράμματα για τις επιμέρους κατηγορίες εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης. Αφορά γνωστικά αντικείμενα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate – IB), καθώς και θέματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ώστε να υπάρξει υποστήριξη των μαθητών/-τριών στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις επιλογές σπουδών που θα ακολουθήσουν ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου.

Το κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα θα είναι διήμερο και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

Αγγλικά

Μαθηματικά

Βιολογία

Μουσική

Πληροφορική

Φιλοσοφία

Φυσική

Χημεία

Ιστορία

Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες

Θέατρο

Εικαστικές Τέχνες

Θεωρία της Γνώσης (TOK)

Εκπόνηση Εκτεταμένου Δοκιμίου (EE)

Πρόγραμμα «Δημιουργικότητα, Δράση, Κοινωνική Προσφορά» (CAS)

Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός

Οικονομικά

Με τη δράση αυτή, ενισχύονται οι δεξιότητες και οι γνώσεις εκπαιδευτικών, με στόχο να υποστηρίξουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα πιο ανοιχτό, σύγχρονο και διεθνώς προσανατολισμένο.