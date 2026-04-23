Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΙΕΠ, Σπύρος Δουκάκης
Σε φάση αλλαγών φαίνεται να εισέρχεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, μετά την αποχώρηση του Σπύρου Δουκάκη από την προεδρία του, μια εξέλιξη που εντάσσεται σε ευρύτερες ανακατατάξεις στον χώρο της εκπαίδευσης.
Eκπαιδευτικές πηγές αναφέρουν ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας σχεδιάζει ήδη την επόμενη ημέρα για το Ινστιτούτο.
Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη φέρεται να έχει δρομολογήσει ανασχεδιασμό της λειτουργίας του ΙΕΠ, με στόχο έναν πιο ευέλικτο και παρεμβατικό οργανισμό, ο οποίος θα συμβάλλει πιο άμεσα στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και στην αντιμετώπιση ζητημάτων της σχολικής καθημερινότητας.
Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και το ζήτημα του λεγόμενου «πολλαπλού βιβλίου», καθώς η πρόσφατη ανακοίνωση της λίστας σχολικών εγχειριδίων έχει προκαλέσει προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα, με αναφορές ότι οι επιλογές παραμένουν περιορισμένες.
